FloQast und PAS Financial Advisory AG geben strategische Partnerschaft zur Implementierung von Accounting-Lösungen im DACH-Raum bekannt

FloQast unterstreicht mit neuer Kooperation sein Commitment zu digitaler Innovation für Workflows in Accounting- und Finance-Teams

MÜNCHEN, Deutschland, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloQast, eine von Wirtschaftsprüfern entwickelte Plattform zur Automatisierung und Optimierung von Finanzberichtsprozessen, gab heute eine strategische Implementierungspartnerschaft mit der PAS Financial Advisory AG (PAS) bekannt, einem der größten unabhängigen, inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda.

Die Zusammenarbeit eröffnet Unternehmen in der DACH-Region neue Möglichkeiten zur Optimierung und Modernisierung ihres Finanzabschlusses. Finance- und Accounting-Teams agieren so effizienter, mit mehr Präzision und nahtloser Compliance. Für FloQast ist die Partnerschaft das nächste Kapitel seiner globalen Expansion auf wichtigen Märkten.

„Unsere Kooperation mit der PAS, einem führenden Implementierungspartner mit hervorragendem Ruf, markiert einen bedeutenden Meilenstein für FloQast“, kommentiert Adam Zoucha, Managing Director für den EMEA-Raum bei FloQast. „FloQast und PAS stehen für Accounting-Innovation und -Transformation auf höchstem Niveau. Durch unsere Zusammenarbeit können wir dies in der DACH-Region noch umfassender umsetzen.“

Die PAS wurde 2022 durch den Zusammenschluss mehrerer erfahrener Experten aus der Finanzberatung gegründet. Ihre ganzheitlichen Lösungen umfassen die Themenfelder Financial Reporting, Finance Optimization, Transaction Services sowie dedizierte Lösungen im Bereich Financial Services.

Ihre Mandanten reichen von Start-ups bis hin zu börsennotierten Konzernen. Die PAS legt großen Wert auf Agilität und Pragmatismus in der Projektinitiierung und -implementierung. Diese Methodik gewährleistet eine effektive Projektumsetzung und ist eine der Säulen für die Partnerschaft mit FloQast und das gemeinsame Wachstum in der DACH-Region.

„Die Notwendigkeit der Abkehr von herkömmlichen Abschlusskalendern in Excel und die Probleme der Steuerung von Abschlusstätigkeiten auf Zuruf wird immer deutlicher. Insbesondere vor dem Hintergrund einer steigenden Komplexität durch nationale und internationale Regulatorik sowie durch ein neues Anspruchsdenken diverser Stakeholder müssen Abschlussprozesse zielgerichtet implementiert und orchestriert werden“, erklärt Christoph von Klimesch, Senior Manager bei der PAS Financial AG.

Im EMEA-Raum unterstützt FloQast mit seinem lokalen Team bereits Kund:innen in über 20 europäischen Ländern und verzeichnet weiterhin rasantes Wachstum. Die strategische Zusammenarbeit mit der PAS ist somit ein weiterer Meilenstein der für FloQast bei seiner Expansion im EMEA-Raum. Sie folgt auf die 2023 geschlossenen Partnerschaften mit BDO Deutschland und PwC Deutschland.

Über FloQast

Von Accountants für Accountants: FloQast ist eine Finance und Accounting Operations Plattform, die es Organisationen ermöglicht, Finanzprozesse zu optimieren. Mittlerweile nutzen bereits 2.600 Kunden weltweit die FloQast Plattform, die von ehemaligen Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern entwickelt wurde, um die Zusammenarbeit in Accounting Teams effizienter zu gestalten und Abschlusszeiten zu verkürzen. FloQast ermöglicht seinen Kunden, Finanzabschlüsse, Finanz- und Buchhaltungsvorgänge sowie Compliance-Programme zu optimieren und zu verwalten. Mit FloQast können Teams jeden Aspekt des Monatsabschlusses managen, ihre Compliance im Überblick behalten, jederzeit auditbereit sein und die Genauigkeit, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit in der Finanzfunktion verbessern. FloQast wird regelmäßig von seinen Nutzern als Nummer 1 im Bereich der Finanzsoftware eingeschätzt. Erfahren Sie mehr unter FloQast.com.

Über PAS Financial Advisory AG

Wir bieten ganzheitliche und innovative Lösungen an. Damit schaffen wir gemeinsam echten Mehrwert für unsere Mandanten. Bei uns haben sich fachlich herausragende Persönlichkeiten in einem innovativen und dynamischen Beratungsunternehmen zusammengefunden, das seine Mandanten auf dem Weg zu einem modernen Finanz- und Rechnungswesen begleitet. Wir kombinieren fachliche, prozessuale und technische Expertise mit Digitalisierungskompetenz. Den entscheidenden Unterschied macht bei uns das einzigartige PAS Team! Wir lieben, was wir tun, haben Spaß an der gemeinsamen Arbeit und davon profitieren auch unsere Mandanten: Fachliche Exzellenz und Erfahrung, gepaart mit dem notwendigen Pragmatismus und viel Engagement und Leidenschaft.

