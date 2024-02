Communiqué de presse

AMA et ROFIM dévoilent la première solution globale de téléassistance chirurgicale

Rennes, France – 1 février 2024 - AMA CORPORATION PLC ("AMA") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), et ROFIM, concepteurs de logiciels de télémédecine, annoncent le lancement d'une solution globale pour la téléassistance chirurgicale, couvrant les phases pré, per et post-opératoires.

Cette solution intégrée, accessible via un navigateur web, s’étend de la téléexpertise à l’assistance d’expert à distance. Elle permet aux centres médicaux de solliciter un avis spécialisé auprès d'un centre de référence en transmettant le dossier médical et les imageries préopératoires du patient (scanner, IRM, etc.) et en organisant des réunions pluridisciplinaires inter-centres. Lors de l'opération, grâce à la réalité assistée, le chirurgien peut partager son point de vue en temps réel avec un expert distant. L'expert reçoit divers flux vidéo en simultané (lunettes connectées, caméras tierces, colonne endoscopie, etc.) et bénéficie de fonctionnalités avancées telles que le pointage vidéo, la prise de photos annotées, le partage de documents en direct, le zoom, et le contrôle de la luminosité et des contrastes.

Cette solution chiffrée et sécurisée, sans conservation de données, représente un avantage considérable pour les centres requérants, les centres experts et les patients selon le Dr Daniel Pietrasz, chirurgien à l’hôpital Paul-Brousse AP-HP : « Pour les centres requérants, cela signifie un transfert d'expertise et un maintien d'activité, surtout pour les cas complexes. Pour les centres experts, c'est l'opportunité d'étendre leur influence au-delà des frontières géographiques et d’apporter un second avis pour des situations chirurgicales complexes comme la transplantation et l’utilisation des machines de perfusion. Quant aux patients, ils bénéficient d'un échange d’expertise chirurgicale afin d’anticiper les éléments clés de la prise en charge en pré, per et post-opératoire. » Le produit peut également être utilisé au sein de CHU pour assister des chirurgiens juniors au bloc opératoire.

Cette solution innovante, fruit de la collaboration entre AMA et ROFIM, trouve son origine dans un partenariat au long cours avec la chaire Innovation « Bloc OPératoire Augmenté », dite BOPA (AP-HP, Institut Mines Telecom, Université Paris Saclay). Elle est déjà en place dans plusieurs établissements de santé, dont BOPA, et déployée par les ARS et GRADeS de Guyane et Martinique. Aux yeux du Pr Éric Vibert, chirurgien transplanteur à l’hôpital Paul-Brousse AP-HP et fondateur de la chaire Innovation BOPA, l’émergence de cette solution sous l’impulsion du Dr Daniel Pietrasz est une belle illustration de la dynamique de transformation des pratiques au bloc opératoire du fait de l’arrivée de nouveaux outils numériques, notamment parce qu’elle favorise des coopérations nouvelles entre centres. A ce titre, elle s’inscrit dans le cadre des grandes orientations du grand plan France 2030, lancé par l’Etat afin d’accompagner et d’accélérer l’innovation en santé et l’amélioration continue des soins.

Regardez l’interview ici.

A propos de AMA

AMA est un éditeur et intégrateur d'applications sécurisées, conçues pour la télémédecine et les travailleurs de terrain connectés. Nous utilisons des technologies de pointe telles que la réalité assistée (aR) pour permettre l'assistance à distance et la digitalisation des inspections et instructions de travail. Notre suite d'applications sécurisées XpertEye permet aux clients d'améliorer leur productivité, d'accélérer le temps de résolution, de conserver leurs connaissances et de réduire leur empreinte carbone.

AMA équipe déjà de nombreux SAMU, services d’urgences et établissements de santé ainsi que les entreprises MedTech (Alcon, Boston Scientific, Corcym, Stryker, etc.) avec XpertEye en adressant des cas d’usage tel que la visio-régulation, la téléconsultation et la téléassistance chirurgicale.

Nous sommes certifiés B Corp, ce qui témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité.

Nous sommes présents dans le monde entier, avec des bureaux en Europe, dans la région APAC et aux États-Unis, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur tous les fuseaux horaires et dans toutes les régions du monde. AMA est cotée sur le marché d’Euronext Growth Paris (ISIN GB00BNKGZC51– mnémonique ALAMA). Plus d’information sur https://www.amaxperteye.com/

AMA est membre de la French HealthCare Association.

A propos de ROFIM

La société́ ROFIM est une entreprise française spécialisée dans l’édition de logiciel de télémédecine depuis 2018. Elle est co-dirigée par le Dr. David Bensoussan, chirurgien cardio-vasculaire et Émilie Mercadal (CEO) soutenue par un comité́ d’experts composé de 34 professionnels de santé́.

Elle propose à plus de 30 000 médecins, 900 établissements de santé́ (dont l’AP-HP, l’AP-HM), aux personnels paramédicaux et patients une plateforme unique permettant de gérer en mode SAAS (via un simple navigateur web et mobile) des téléconsultations, des télé expertises, des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires, des diagnostics collaboratifs, une messagerie instantanée, du transfert de fichiers totalement sécurisé dont de l’imagerie médicale.

ROFIM, c’est la plateforme pluridisciplinaire qui réunit les expertises des praticiens, la technologie dédiée aux analyses et l’imagerie médicale pour délivrer un diagnostic le plus rapidement possible aux patients.

Pièce jointe