MADE IN NATURE: AUCH DIESES JAHR AUF DER FRUIT LOGISTICA VERTRETEN

Die europäischen Verbraucher werden immer aufmerksamer gegenüber dem ökologischen Landbau, der in vielerlei Hinsicht das nachhaltigste Produktionssystem ist

BERLIN, DEUTSCHALND, January 31, 2024 / EINPresswire.com / -- Vom 7. bis 9. Februar können die Besucher im Rahmen des Gemeinschaftsstandes "The Beauty of quality" des CSO Italy (Halle 2.2, Halle A20) die Unternehmen des von der Europäischen Union kofinanzierten Projekts kennenlernen und die Vorzüge von Bio-Obst und -Gemüse entdecken und probierenIn der Zentrale von CSO Italien ist alles für die neue Ausgabe der Fruit Logistica vorbereitet, der größten europäischen Fachmesse des Sektors, die vom 7. bis 9. Februar 2024 in Berlin stattfindet.Auch in diesem Jahr wird die wichtige Veranstaltung die Bühne für Made in Nature sein, das europäische Programm zur Förderung des ökologischen Obst- und Gemüseanbaus in Italien, Frankreich, Deutschland und Dänemark, vier Ländern, die zusammen über eine ökologische Anbaufläche von etwa 6,6 Millionen Hektar verfügen (FIBL-AMI-Daten, 2022), was 45 % der gesamten ökologischen Anbaufläche in der EU entspricht.Darüber hinaus wächst das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit der europäischen Verbraucher für Bioprodukte, und der Konsumtrend für Italien für das Jahr 2024, wie er im Coop Winter Edition Report berichtet wird, sieht eine deutliche Verbesserung der Neigung zum Kauf von Obst und Gemüse, wobei sich 45 % der befragten Verbraucher bei ihren Einkäufen von der Wahl gesunder Produkte leiten lassen. Zusätzlich zu den Vorteilen des ökologischen Landbaus, der auch das nachhaltigste Produktionssystem ist, was die Energieeinsparung (-50%), die Verringerung des Nitratgehalts im Grundwasser (-50%), die Erhöhung der Artenvielfalt (+30%) und vieles mehr betrifftVerabredung auf der Fruit Logistica mit Made in Nature und den am Projekt beteiligten Unternehmen: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel und Verybio im Rahmen des Gemeinschaftsraums CSO Italy "The Beauty of quality" (Halle 2.2 Halle A20).Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.