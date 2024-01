La nouvelle gamme Samsung Galaxy S24 est maintenant offerte au Canada, promettant un nouveau départ avec Galaxy AI

La gamme Galaxy S24 présente une intelligence significative visant à améliorer l’expérience utilisateur

MISSISSAUGA, Ontario, 31 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada annonce aujourd’hui l’arrivée de la nouvelle série Samsung Galaxy S24, qui comprend le Samsung Galaxy S24 Ultra, le Samsung Galaxy S24+ et le Samsung Galaxy S24, maintenant disponibles dans les boutiques Expérience Samsung, en ligne à l’adresse samsung.com/ca, sur la boutique d'application Samsung ainsi que chez les détaillants nationaux sélectionnés et les opérateurs partenaires au Canada.

« Ensemble avec Galaxy AI, les plus récents appareils Galaxy S, marquent une nouvelle ère dans l’innovation mobile quotidienne », a déclaré Raj Doshi, chef des affaires mobiles chez Samsung Electronics Canada. « Avec de toutes nouvelles façons de se connecter, rechercher, créer et jouer, la gamme Galaxy S24 exploite la puissance de l’IA pour créer des expériences centrées sur l’humain, en créant de nouvelles possibilités »

De nouvelles façons de tisser des liens : Détruire les barrières

Live Translate (traduction en direct)11 sur la gamme Galaxy S24 permet une communication facile avec des traductions vocales et textuelles en deux façons en temps réel d’appels téléphoniques dans l’application native du téléphone. Cela signifie que les utilisateurs peuvent clavarder avec un étudiant ou un collègue dans différentes langues ou faire une réservation pendant un séjour à l’étranger, aucune application tierce n'est nécessaire. De plus, la nouvelle fonction Note Assist2 de Samsung Notes crée un bref aperçu de votre note avec des résumés générés par l’IA, ce qui vous aide à trouver ce que vous cherchez Et, pour les enregistrements vocaux, la transcription Assist3 utilise l’IA et la technologie Synthèse texte pour transcrire, résumer et même traduire les enregistrements, même lorsqu'il y a plusieurs intervenants.

De nouvelles façons de rechercher : Partenariat pour révolutionner le cadre de recherche mobile

Encercler pour chercher4 avec Google sur la gamme Galaxy S24 constitue un jalon clé en matière de recherche en proposant le premier téléphone Samsung capable d’utiliser la fonctionnalité de recherche intuitive et basée sur le geste. Avec une pression longue sur le bouton Accueil, vous pouvez encercler, mettre en surbrillance, griffonner ou toucher n’importe quoi à l’écran de votre appareil Galaxy S24 pour obtenir des résultats de recherche utiles.

De nouvelles façons de créer : Stimuler la création de contenu grâce à des fonctions d’appareil photo améliorées

Propulsée par un tout nouveau moteur ProVisual5, la gamme Galaxy S24 maximise la liberté créative grâce à une vaste gamme d’outils d’IA. Les utilisateurs peuvent maintenant profiter des expériences d’appareil photo natif de Galaxy sur leurs applications de médias sociaux préférées. La puissance de l’IA s’étend également à la vidéo, où les utilisateurs peuvent créer et regarder des vidéos en ralenti instantané, même s’ils ne les ont pas filmées de cette façon. Ou ils peuvent utiliser l’enregistrement double pour créer des vlogues 4K en utilisant les caméras avant et arrière en même temps. Et grâce aux capacités Nightography améliorées, les photos et les vidéos captées dans des conditions de faible lumière sont absolument brillantes, même avec le zoom. Une fois ces superbes photos captées, les outils d’édition novateurs de Galaxy AI permettent aux utilisateurs d’appliquer de simples modifications, comme l’effacement, la recomposition et la remastérisation. Maintenant, les utilisateurs de la gamme Galaxy S24 peuvent produire du contenu de qualité professionnelle sans équipement supplémentaire.

De nouvelles façons de jouer : Expériences de jeu mobile optimales grâce à des performances puissantes

Les dernières fonctionnalités d’IA exigent une technologie de puce innovante. C’est pourquoi la gamme Galaxy S24 est équipé de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon® 8 de 3e génération pour Galaxy. Grâce à cela, la gamme Galaxy S24 offre une convivialité supérieure et un jeu plus rapide et plus fluide6 avec Ray Tracing pour une expérience de jeu plus immersive. Et, grâce à Galaxy AI, la performance de la batterie de la gamme Galaxy S24 est optimisée pour les sessions de jeu extra longues.

Durabilité et plus encore : La vision de Samsung pour un avenir durable

Pour la première fois dans un appareil Galaxy, la batterie du Galaxy S24 Ultra est composée d’au moins 50 % de cobalt recyclé7, tandis que tous les aimants du haut-parleur sont faits de néodymium 100 % recyclé8. De plus, chaque appareil de la gamme Galaxy S24 est emballé dans du papier 100 % recyclé. À l’avenir, Samsung vise à intégrer au moins un matériau recyclé dans chaque module de tous les produits mobiles d’ici 2030, dans le cadre de ses efforts continus en matière de durabilité.

Renforcer le choix et la confiance des utilisateurs grâce à des mesures avancées de sécurité et de protection de la vie privée

Protégés par Samsung Knox, la plateforme de sécurité multicouche de niveau défense de Galaxy, les appareils Galaxy S24 protègent les renseignements sensibles contre les vulnérabilités grâce au matériel sécurisé de bout en bout, à la détection des menaces en temps réel et à la protection collaborative. Les utilisateurs de la gamme Galaxy S24 exercent un contrôle total sur l’étendue de l’optimisation IA applicable à leurs données grâce à des paramètres d’intelligence avancée qui permettent de désactiver le traitement de données en ligne pour les fonctionnalités d’IA9.

Disponibilité au Canada

La gamme Samsung Galaxy S24 est maintenant offerte dans un choix de couleurs inspirées des minéraux terrestres sur samsung.com/ca, sur la boutique d'application Samsung, dans les boutiques expérience Samsung et chez les principaux opérateurs de télécommunications et partenaires de vente au détail partout au Canada.

Le Galaxy S24 Ultra est le tout premier téléphone Galaxy à être doté d’un cadre en titane10 pour la durabilité de l’appareil. Offert en gris titane, noir titane, violet titane et jaune titane en plus des couleurs exclusives comme le bleu titane, le vert titane et l’orange titane11 disponibles sur samsung.com/ca.

Modèle 256 Go : Offert à 1 799,99 $ (notre prix courant).

Modèle 512 Go : Offert à 1 959,99 $ (notre prix courant).

Modèle 1 To : Offert à 2 279,99 $ (notre prix courant).

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, veuillez visiter : https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s24-ultra

Sur le Galaxy S24+ et le Galaxy S24, une nouvelle conception rehausse l’esthétique de l’appareil grâce à la démarcation invisible entre le couvercle arrière et le cadre latéral. Offerts en noir onyx, gris marbre, violet cobalt et jaune ambre en plus des couleurs exclusives comme le vert jade, le bleu saphir et l’orange grès12 disponibles sur http://samsung.com/ca_fr.

Galaxy S24+ :

Modèle 256 Go : Offert à 1 399,99 $ (notre prix courant).

Modèle 512 Go : Offert à 1 559,99 $ (notre prix courant).

Galaxy S24 :

Modèle 128 Go : Offert à 1 099,99 $ (notre prix courant).

Modèle 256 Go : Offert à 1 179,99 $ (notre prix courant).

Pour en savoir plus sur les Samsung Galaxy S24+ et Samsung Galaxy S24, veuillez visiter : https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s24/

Offres promotionnelles

Financement

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy S24 admissible sur samsung.com/ca ou dans une boutique expérience Samsung peuvent payer aussi peu que 9,79 $ par mois13 avec un financement sur crédit approuvé par l’intermédiaire d’Affirm, auparavant PayBright. Les plans de 12 ou 24 mois à un taux d'intérêt annuel de 0 % sont disponibles avec l’achat14.

Offres de reprise

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy S24 admissible avant le 12 février 2024 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise allant jusqu’à 450 $, en plus de la valeur de reprise de leur ancien téléphone intelligent admissible15. Le programme de reprise est offert pour les achats effectués sur le site samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants canadiens autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie16.

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy S24 avant le 12 février 2024 peuvent obtenir17 :

Un (1) forfait Samsung Care+ d’un an à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy E1 ou E2 sélectionné pour 97,30 $ (SC+ d’un an pour téléphone intelligent de niveau 3 P-GT-NXXCS0GV – CANADA, prix courant : 139 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy E1 ou E2 sélectionné pour 160,30 $ (SC+ de deux ans pour téléphone intelligent de niveau 3 P-GT-AXXCS0GV – CANADA, prix courant : 229 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ d’un an à 50 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy E3 sélectionné pour 69,50 $ (SC+ d’un an pour téléphone intelligent de niveau 3 P-GT-NXXCS0GV – CANADA, prix courant : 139 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy E3 sélectionné pour 114,50 $ (SC+ de deux ans pour téléphone intelligent de niveau 3 P-GT-AXXCS0GV – CANADA, prix courant : 229 $).

Cette offre peut être réclamée en ligne sur samsung.com/ca pour les achats effectués sur samsung.com/ca et en magasin au point de vente pour les achats effectués dans les boutiques expérience Samsung. Pour les achats effectués chez les détaillants et les opérateurs de télécommunications participants, veuillez visiter : https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus.

Service Care supérieur

Votre appareil de la gamme Galaxy S24 est offert avec des services d’assistance à la clientèle dédiés, conçus spécialement pour offrir à nos précieux clients une excellente expérience en matière de service à la clientèle. Nos experts sont disponibles par téléphone de 9 h à 21 h HNE au 1 888 970-3653 et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par clavardage en direct. Visitez le site samsung.com/ca_fr/support/ pour en savoir plus.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur donnent une innovation et un design distincts pour leur vie connectée. L’entreprise permet de redéfinir le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s’est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://www.samsung.com/ca.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, sur Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Kim Tran

Account Executive, North Strategic

514-217-1684

kim.tran@northstrategic.com

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

Galaxy S24 Ultra Écran



QHD+ de 6,8 po*

Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement Vision booster super fluide de 120 Hz (de 1 à 120 Hz) * Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S24 Ultra est de 6,8 po pour le rectangle complet et de 6,8 po en tenant compte des coins arrondis; la zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l’appareil photo. Dimensions et Poids 79 x 162,3 x 8,6 mm, 233 g (mmWave) / 232 g (Sub6) Appareil photo Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, FOV 120˚ Appareil photo grand-angle de 200 Mpx

Stabilisation d’image optique F1.7, FOV 85 ̊ Appareil photo avec téléobjectif de 50 Mpx Zoom optique 5x, OIS F3.4, FOV 22 ̊ Appareil photo avec téléobjectif 10 Mpx

Zoom optique 3x, OIS F2.4, FOV 36 ̊ Appareil photo avant 12 Mpx

F2.2, FOV 80˚ Mémoire et stockage



12 Go + 1 To

12 Go + 512 Go

12 Go + 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend des logiciels préchargés.

* Les options de mémoire peuvent varier selon le marché. Batterie 5 000 mAh * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 855 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut dépendre de l’environnement réseau domestique, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Recharge* Recharge avec fil* : Jusqu’à 65 % de charge en près de 30 minutes avec l’adaptateur de 45 W** et le câble USB-C de 5 A*** Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d’énergie sans fil***** * Charge avec fil compatible avec la technologie PD. ** Adaptateur d’alimentation de 45 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. *** Résultats d’essais en laboratoire internes de Samsung, réalisés avec l’adaptateur de voyage de 45 W connecté à la nouvelle version du Galaxy S24 Ultra alors que l’appareil avait 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctions et écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l’utilisation réelle, les conditions de chargement et d’autres facteurs. **** Charge sans fil compatible avec la technologie WPC. ***** Limité aux téléphones intelligents Samsung ou d’autres marques avec recharge sans fil Qi, tels que Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Offert uniquement avec certains appareils vestimentaires Samsung Galaxy comme les oreillettes Galaxy Buds FE, les oreillettes Buds2, les oreillettes Buds Pro, les oreillettes Buds Live, les montres Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, la montre Galaxy Watch et les oreillettes Galaxy Buds. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le partage d’énergie peut ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis, appareils d’autres marques ou appareils vestimentaires Samsung. Pendant PowerShare, il pourrait altérer la réception d’appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Système d’exploitation Android 14

Interface One UI 6.1 Connectivité et réseau 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Nécessite une connexion au réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d’autres facteurs.

** La disponibilité de modèles compatibles avec le réseau LTE varie selon le marché et l’opérateur de télécommunications. La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 7 peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur.

Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Résistance à l’eau IP68 * Cote de résistance IP : Selon des conditions de test d’immersion en laboratoire allant jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Rincez les résidus et séchez après avoir mouillé l’appareil. Utilisation à la plage ou à la piscine non conseillée. La résistance du S Pen à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps à cause de l’usure et la détérioration normales.

Galaxy S24 et Galaxy S24+ Galaxy S24 Galaxy S24+ Écran







HD intégrale+ de 6,2 po* QHD+ de 6,7 po * Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement Vision booster super fluide de 120 Hz (de 1 à 120 Hz) * Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S24 est de 6,2 po pour le rectangle complet et de 6,0 po si l’on tient compte des coins arrondis; la taille de l’écran du Galaxy S24+ est de 6,7 po pour le rectangle complet et de 6,5 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison

des coins arrondis et le trou de la caméra. Dimensions et Poids 70,6 x 147 x 7,6 mm, 168 g (mmWave) / 167 g

(Sub6) 75,9 x 158,5 x 7,7 mm, 197 g (mmWave) / 196 g

(Sub6) Appareil photo Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, FOV 120˚ Appareil photo grand-angle de 50 Mpx

Stabilisation d’image optique F1.8, FOV 85 ̊ Appareil photo avec téléobjectif de 10 Mpx Zoom optique 3x, F2.4, FOV 36 ̊ Appareil photo avant 12 Mpx

F2.2, FOV 80˚ Mémoire et stockage



8 + 512 Go

8 + 256 Go

8 + 128 Go 12 Go + 512 Go

12 Go + 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend des logiciels préchargés.

* Les options de mémoire peuvent varier selon le marché. Batterie 4 000 mAh 4 900 mAh * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité (minimale) nominale est de 3 880 mAh pour le Galaxy S24 et de 4 755 mAh pour le Galaxy S24+. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Recharge* Recharge avec fil* : Jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes avec l’adaptateur de 25 W** et le câble USB-C de 3 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d’énergie sans fil***** Recharge avec fil* : Jusqu’à 65 % de charge en près de 30 minutes avec l’adaptateur de 45 W** et le câble USB-C de 5 A*** Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d’énergie sans fil***** * Charge avec fil compatible avec la technologie PD. ** Adaptateur d’alimentation et câble de données vendus séparément. L’utilisation de l’adaptateur d’alimentation de 45 W et du câble de données Samsung originaux est recommandée pour le Galaxy S24+ et l’adaptateur d’alimentation de 25 W original de Samsung et le câble de données est recommandé pour le Galaxy S24. *** Résultats d’essais internes en laboratoire de Samsung, effectués avec l’adaptateur de voyage de 25 W connecté à une nouvelle version prélancement du Galaxy S24 et l’adaptateur de voyage de 45 W connecté à la nouvelle version prélancement du Galaxy S24+ alors qu’un appareil avait 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctions et écran

désactivé. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l’usage réel, les conditions de chargement et d’autres facteurs. **** Charge sans fil compatible avec la technologie WPC. ***** Limité aux téléphones intelligents Samsung ou d’autres marques avec recharge sans fil Qi, tels que Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Offert uniquement avec certains appareils vestimentaires Samsung Galaxy comme les oreillettes Galaxy Buds FE, les oreillettes Buds2, les oreillettes Buds Pro, les oreillettes Buds Live, les montres Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, la montre Galaxy Watch et les oreillettes Galaxy Buds. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le partage d’énergie peut ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis, appareils d’autres marques ou appareils vestimentaires Samsung. Pendant PowerShare, il peut affecter la réception d’appels ou les services de données, selon votre environnement réseau. Système d’exploitation Android 14

Interface One UI 6.1 Connectivité et réseau



5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Les services 5G ne sont pris en charge que dans les endroits où le réseau 5G est activé. Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.

** La disponibilité de modèles compatibles avec la technologie LTE varie selon le marché et l’opérateur de télécommunications.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Résistance à l’eau



IP68 * Cote de résistance IP : Selon des conditions de test d’immersion en laboratoire allant jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Rincez les résidus et séchez après avoir mouillé l’appareil. Utilisation à la plage ou à la piscine non conseillée. La résistance du S Pen à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps à cause de l’usure et la détérioration normales.

1 Live Translate nécessite une connexion réseau et une connexion à un compte Samsung. Live Translate (traduction en direct) n’est disponible que sur l’application Samsung Phone préinstallée. Certaines langues nécessitent le téléchargement d’une trousse linguistique. La disponibilité du service peut varier selon les langues. Actuellement, 13 langues peuvent être téléchargées. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

2 Note Assist nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. Une limite de caractères s’applique. La disponibilité du service peut varier selon les langues. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

3 L’assistant de transcription nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. L’assistant de transcription n’est disponible que sur l’application Enregistreur vocal Samsung préinstallée ou sur les fichiers enregistrés à l’aide de l’application de téléphone Samsung préinstallée. La fonctionnalité d’enregistrement vocal dans l’application de téléphone Samsung préinstallée peut ne pas être prise en charge dans certains pays. Les fichiers audio doivent être d’une durée inférieure à 3 heures pour être traités. La fonctionnalité Résumé dans l’assistant de transcription peut seulement être activée lorsqu’un certain nombre de caractères est atteint. La disponibilité du service peut varier selon les langues. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

4 Séquences raccourcies et simulées. À titre d’illustration seulement. Les résultats peuvent varier selon les correspondances visuelles. Nécessite une connexion Internet. Les utilisateurs pourraient devoir mettre à jour Android à la dernière version. La fonctionnalité du produit peut dépendre des paramètres de votre application et des paramètres de votre appareil. Certaines fonctions peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications. La disponibilité de ce service dépend de la zone géographique et de la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

5 Le Zoom IA est appliqué aux distances entre les longueurs de zoom numérique. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

6 Comparativement à la gamme Galaxy S23. Le S24 Ultra est doté d’une unité centrale 18 % plus rapide, d’un processeur graphique 32 % plus rapide et d’une unité de traitement neuronal de 42 % par rapport au Galaxy S23 Ultra.

7 Les batteries du Galaxy S24 Ultra et du Galaxy S24+ comportent un minimum de 50 % de cobalt recyclé préconsommation et postconsommation. La batterie du Galaxy S24 comporte un minimum de 10 % de cobalt recyclé préconsommation et postconsommation.

8 Les haut-parleurs des appareils de la série Galaxy S24 comportent 100 % de néodyme recyclé préconsommation et postconsommation.

9 La connexion au compte Samsung est nécessaire. Les paramètres de l’intelligence avancée qui empêchent l’accès au serveur imposeront des limites à certaines fonctionnalités d’IA. Sans égard à l’accès au serveur, Samsung n’enregistre pas les données d’entrée ou de sortie des utilisateurs.

10 Le cadre en titane ne comprend pas les touches de volume et latérales.

11 Les couleurs peuvent varier selon le marché et l’opérateur de télécommunications.

12 Les couleurs peuvent varier selon le marché et l’opérateur de télécommunications.

13 En fonction de l'échange d'un appareil Galaxy S23 Ultra 1 To pour l'achat d'un appareil Galaxy S24 (128 Go) et d'un financement sur 24 mois.

14 Options de paiement par l’entremise d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirmer »). Pour être admissible au financement, la valeur d’achat minimale de votre panier doit être de 200 $ avant taxes et frais. Le TIA offert est basé sur la solvabilité et fait l’objet d’une vérification d’admissibilité. Tous les clients ne seront pas admissibles à un TIA de 0 %. Les options de paiement dépendent du montant de votre achat et peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces ou tous les territoires. Les conditions réelles de l’option de paiement seront affichées à la caisse. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Consultez le site https://helpcenter.affirm.ca/pour obtenir plus de renseignements.

15 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise d’un maximum de 450 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous :

(i) précommandez et terminez votre achat d’un appareil admissible de la gamme Galaxy S24 du 17 janvier 2024 au 30 janvier 2024; ou achetez un appareil admissible de la gamme Galaxy S24 du 31 janvier 2024 au 12 février 2024 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne au https://www.samsung.com/ca_fr; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible avant le 12 février 2024; et

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la feuille de route.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur marchande. La valeur de reprise minimale admissible du Produit de reprise admissible doit être de 0 $ et déterminée par le logiciel d’évaluation de l’appareil du fournisseur de services. Le crédit de 450 $ est basé sur l’échange d’un appareil des gammes Galaxy Note, Galaxy S ou Galaxy Z admissible et sur l’achat d’un appareil Galaxy S24. L’offre peut être modifiée ou annulée en tout temps sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l’état de l’appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l’aide de l’outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

16 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms

17 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6ec389b-8743-4478-a5dd-081f896b5ddf