Communiqué de presse

Stockage d’hydrogène :

H2V et Vallourec signent un partenariat

Paris, le 31 janvier 2024 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium, et H2V, filiale du groupe SAMFI-Invest, signent un partenariat dans le cadre du Salon Hyvolution.

Ce partenariat prévoit une collaboration renforcée entre les deux acteurs en vue de s’appuyer sur les compétences techniques, la connaissance de marché et les capacités de développement de chacun dans le cadre de futurs projets. Il s’agit notamment d’étudier l’intégration de la solution de stockage Delphy, développée par Vallourec, aux projets de production et d’utilisation d’hydrogène vert développés par H2V à Marseille Fos. H2V est un pionnier français de la production massive d’hydrogène vert depuis 2016.

Cet accord fait suite à l’entrée de Vallourec sur le marché du stockage d’hydrogène avec le lancement de Delphy, sa première solution verticale à grande échelle. Delphy consiste en un dispositif enterré capable de stocker jusqu’à 100 tonnes d’hydrogène gazeux dans des conditions de sécurité maximales. Le système s’adresse aux producteurs d’hydrogène vert et aux utilisateurs pour des applications industrielles et la mobilité lourde, leur permettant d’optimiser leurs coûts et d’offrir aux utilisateurs une bonne sécurité d’approvisionnement. Cette solution positionne Vallourec comme un acteur clé de la chaîne de valeur de l'hydrogène et représente un levier de la décarbonation au niveau mondial.

Depuis deux ans, Vallourec développe son portefeuille de solutions Vallourec® New Energies, destiné à soutenir la transition énergétique, qui inclut les segments de la géothermie, du stockage de l’hydrogène, de la séquestration du carbone, du solaire et de la biomasse.

Avec un effectif estimé à plus de 50 personnes en 2026, H2V dispose d’un portefeuille commercial de projets estimé à 1,8 GW en 2030 et plus de 3 GW en 2040, essentiellement en France, Belgique et au Royaume-Uni.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe, a commenté : « Nous nous réjouissons d’approfondir notre collaboration avec H2V dans le domaine à forte croissance de l’hydrogène vert. Ce protocole d’accord témoigne de la volonté de Vallourec de contribuer, en s’appuyant sur ses savoir-faire, à la constitution d’une filière hydrogène de pointe. Il confirme l’ambition du Groupe d’être un acteur clé de la transition énergétique et d’une économie décarbonée. »

« La combinaison de nos savoir-faire est un excellent signal pour la décarbonation du bassin industrialo-portuaire de Marseille Fos » a indiqué Alexis Martinez, Directeur Général de H2V. « Je me réjouis des perspectives offertes par cet accord dont l’objectif est de répondre aux contraintes de l’approvisionnement électrique. Être en mesure de stocker de l’hydrogène avec Delphy nous permettra de mettre en œuvre un approvisionnement plus flexible ».

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

À propos de H2V :

Des projets matures et stratégiquement positionnés dans les territoires depuis 2016 :

-H2V Normandie (200MW) : autorisation d’exploiter et subventions obtenues fin 2021, puis projet cédé à une entreprise concurrente qui envisage une mise en production à l’horizon 2026.

-H2V 59 Dunkerque (500 MW) : arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter et permis de construire délivrés en novembre 2022 pour la phase 1 (200MW). Site coconstruit en partenariat 50/50 pour décarboner l’industrie sidérurgique avec un démarrage attendu fin 2027.

-H2V Marseille Fos 600 MW : concertation préalable conclue en décembre 2023. 40 ha dédié à la production d’hydrogène vert et de e-carburants.

-H2V Thionville 400 MW : lancement de la concertation préalable en avril 2024.

Ainsi que plusieurs projets à l’étude en France, au UK et en Belgique.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com



Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels



N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com Relations presse H2V

Ann-Katrin Bureau Jégo

Tél. : +33 (0)6 64 68 84 81

ann-katrin.bureaujego@h2v.net





Pièce jointe