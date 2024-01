Top Interieurbeurzen Aanbevolen door Binnenhuisarchitect.com [2024]

Interieurinspiratie van Binnenhuisarchitect.com Binnenhuisarchitect van Binnenhuisarchitect.com

Binnenhuisarchitect.com heeft de belangrijkste interieurbeurzen en designbeurzen van 2024 op een rijtje gezet.

Wanneer je een nieuw interieur wenst voor je huis of zaak, dan is een interieurbeurs de plek om af te spreken met je binnenhuisarchitect. Vol met inspiratie, en lekker laagdrempelig.” — Sena Elferink

HARDENBERG, OVERIJSSEL, NEDERLAND, January 31, 2024 / EINPresswire.com / -- Als binnenhuisarchitect en als opdrachtgever zijn interieurbeurzen een geweldige plek om samen te komen. Hier zijn Binnenhuisarchitect.com's top keuzes voor designbeurzen in de eerste helft van 2024.2 - 4 februari | Object RotterdamOBJECT, een unieke designbeurs/tentoonstelling in Rotterdam, brengt bekende ontwerpers en aanstormend talent samen in het iconische HAKA-Gebouw. Binnenhuisarchitect.com kijkt uit naar het ontdekken van vernieuwende ontwerpen vanuit diverse disciplines. OBJECT bevindt zich op het snijvlak van design, crafts, mode, architectuur en kunst, waardoor het een must-visit is voor diegenen die op zoek zijn naar interieurinspiratie , designliefhebbers, vakgenoten en verzamelaars.5 - 6 februari | ETC Design ExperienceWat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van interieur en exterieur? De ETC Design Experience biedt interieurprofessionals de kans om zich onder te dompelen in de nieuwste trends, kleuren te ontdekken en andere vakgenoten te ontmoeten in het ETC Design Café. Binnenhuisarchitect.com kijkt ernaar uit om de nieuwste collecties te verkennen, waaronder stoffen van Zimmer+Rohde, behang van Arte en andere prachtige merken, in de 120 showrooms met 500 merken!6 - 8 Maart | MaterialDistrict | UtrechtMaterialDistrict, gehouden in de Werkspoorkathedraal, is hét materialenevenement voor interieurprofessionals met 125 exposanten, een materialen-expositie van 250 materialen en een sprekersprogramma met 50 sprekers. Binnenhuisarchitect.com is enthousiast om de laatste materiaalinnovaties te verkennen voor het ruimtelijke domein, waaronder architectuur, interieurontwerp , en tuin- & landschapsontwerp.16 - 17 maart | Brussel Design MarketDe Brussel Design Market, de grootste vintagemarkt van Europa, vindt plaats in de Belgische hoofdstad Brussel. Meer dan 150 vintage dealers en 40 ontwerpers presenteren hier hun aanbod, inclusief iconische stukken en onbekendere merken. Binnenhuisarchitect.com is benieuwd naar de unieke vondsten en exclusieve stukken die tegen betaalbare prijzen worden aangeboden.6 - 7 april | Design Icons | AmsterdamIn Amsterdam-Noord keren 75 professionele vintage designhandelaren uit heel Europa terug voor Design Icons 2024 op 6 en 7 april. In de Kromhouthal is een divers aanbod van interieurobjecten te vinden, dat zowel aan professionals als aan het brede publiek wordt verkocht. Binnenhuisarchitect.com kijkt uit naar het ontdekken van zowel beroemde klassiekers als onbekend design!15 - 20 april | Milaan Design Week - Salone del Mobile | MilaanVoor Binnenhuisarchitect.com is de Milaan Design Week - Salone del Mobile het favoriete evenement voor inspiratie, netwerken en het ontdekken van nieuwe merken. De stad bruist tijdens dit evenement, en op de beurs pakken interieurmerken groots uit! Nicole Uniquole organiseert tijdens Milaan Design Week, Masterly - the Dutch in Milano, waar het paleis naast de Duomo het decor vormt voor de collecties van meer dan honderd Nederlandse ontwerpers en bedrijven.29 - 31 mei | Design District | RotterdamDesign District is hét vakevenement voor interieurprofessionals in Nederland, met een beursvloer van ruim 10.000 m² gevuld met presentaties van de 200 mooiste interieurmerken. Naast een beurs biedt Design District exposities van design academies en jonge ontwerpers, evenals boeiende lezingen. Binnenhuisarchitect.com verheugt zich op het ontdekken van inspirerende presentaties en het bijwonen van boeiende lezingen gedurende de 3 dagen in Rotterdam.12 - 14 juni | 3daysofdesign | Kopenhagen"Every design starts with a dream. What's yours?" 3daysofdesign is hét jaarlijkse designevenement in de hoofdstad van Denemarken, Kopenhagen. Verspreid over de stad biedt het evenement de mogelijkheid om te genieten van Scandinavisch design en om de deuren van alle merken in de stad te openen. Binnenhuisarchitect.com kijkt uit naar het verkennen van de dromen die zich vertalen naar prachtige ontwerpen.11, 12 en 13 oktober 2024 | Huis & Woon Beurs | HardenbergVoor de 3e keer dit jaar staat de Huis & Woon Beurs op het programma in de evenementenhal in Hardenberg. Hoewel niet zo toonaangevend als andere evenementen op dit lijstje, is Binnenhuisarchitect.com elk jaar present en kijkt het uit naar de mogelijkheid om aanwezig te zijn.