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MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY ,LABOUR AND IMMIGRATION, National trade training testing & certification

MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY ,LABOUR AND IMMIGRATION
National Trade Training Testing & Certification
LABOUR DIVISION
P.O. BOX G26
HONIARA
SOLOMON ISLANDS

Tel: (677) 24281/ ext. 209/7505018 email; nathaniel.mara@commerce.gov.sb

 

FROM: The Permanent Secretary –Ministry of Commerce Industry Labour & Immigration

TO: The following certificate 4  Heavy Vehicle & Plant Mechanic & Light Vehicle Mechanical Trade APPRENTICES.

YOU  are asked  to call in at the NATIONAL TRADE TRAINING TESTING & CERTIFICATION UNIT (NTTTC) LABOUR DIVISION  to confirm your attendance for the 2024  TRADE PROFICIENCY EXAMINATION.

Certificate 4. Heavy vehicle & plant mechanic students

1 DIFAKA HAROLD 19 BAKO REX REUBEN 36 SABBAS NONGEBATU
2 ANGOA WILSON 20 BARNABUS KAGA 37 SURA WALTER
3 KUPER T GUSTAV 21 HENRY  MANEHEI  RAIKE 38 CECIL WILSON VIKINO
4 MANE FRANCIS  SNADY 22 BRUCE LEE DIA 39 KENDRICK NAUSI
5 SAMSON LOU HABU 23 SETH TETUA 40 TINO JAMES
6 JAMES TINO 24 GRAHAM 41 WASI CHRISTOPHER
7 PUENIALO FRAZER CLEMENT 25 ARNARLD OLISANAU 42 MALENHE    JORUME
8 RAROVIRO JOSHUA 26 HUBERT TALINA 43 RUBAHA  GEORGE
9 REDFERN H TONY 27 POA   HERRICK JUNIOR 44 TOGO ISMAEL FRED
10 HEREOIA ANDREW 28 SAENI DUIDI 45 GUE ALPHEOUS
11 IRO LANIA 29 SOLENI WILSON 46 MANEKEHA  G  WATSON
12 LOKOMANA ROBERT 30 47 TATAIOLA  JOHN
13 RONGO MARTIN 31 LULU FRANCIS 48 RAIKE MANEHEI
14 BUKA JUNIOR HENNING 32 ARANAI EDDIE NIUTA 49 CHEKA JUNIOR FRANK
15 ROY MARK 33 GORDON DONCY 50 GANA JEROM
16 SAENI SAMMY DOBSON 34 MAE DONALD 51 SAELEA GOROSI DUDDLY
17 LLIMANE LYMAN FRANK 35 KUKUSIA H CELESTINE 52 LIOKA JUNIOR ALICK
18

 

 MALENHE JORUME 53 TEIKA KELLY

CERTIFICATE 4, LIGHT VEHICLE MECHANIC

1 TAUPONGI RYAN 20 EZEKIEL ILLISIA 40 GANATE IAN
2 POGO ALBERT 21 41
3 DONALD JUNIOR KUDU 22 MARGARET WALEORA 42 MAEKAI AMOS
4 ALEXANDER DURAND SOGAVARE 23 HAIAU DANNY 43 TAUCLIFTON  ROBERT
5 JIMMY KELLY 24 MAUGA  JOE 44 SUZY    ISCEMA
               6 JOHN KULA 25 LONGATABO BADDLEY 45 BONNIE BADESTER
                7 JAMES JUNIOR OSIRAMO 26 TERRY LENT MAESIMAE 46 RAY CARLOS MELU
                8 FRED WALTER 27 MELZER MAELI 47 TEUKA  MATAMARU
9 JOHN PHILIMON ROROI 28 FOSTER PLAIR 48 OSWALD HIGO VIGIMANA
                10 CLIFTON KAONI 29 SASARAU     JEROBOAM 49 PAE D   GERRAD
               11 CLEMENT KELO 30 JONAH BROCK 50 JIM NORLAND RATU
               12 SIMON PETER KOSUI 31 MANELIVU RONALDO 51
               13 BENISI ANDREW KEREKAFO 32 MELAPI RODNEY 52 FIOGA K HARRY
               14 HAGA RICKSON 33 SALE ALICK 53 KELO CLEMENT
              15 MANEHU ELIAS 34 MUTI ALFRED 54 VAOLAGI AMOS
35 NGAITINI EDDIE 55 ROROI  JOHN  PHILIMON
                16 MAESIMAE TERRY LENT 36 PITUMANA  MOFFAT 56 RATU JIM NORLAND
                17 ALEKEVU REDISON 37 KIA HENDRY 57 NORUKA  MARTIN
               18 AUWAKEA  A VINCENT 38 LEVI  LAVASI JUNIOR 58 UMA BULA DUDDLEY
              19 DALE RAEN DAVID 39 ATA          LESLIE 59 KERE KILI  GEORGE

Please immediately report to the Labour – NTTT office to finalize exam formalities.

Those in the province do contact our office phone 24281 ext 209 or call Nathaniel Mara on Mobil: 7505018/8451495 OR Samuel Pulu mobile 7699570 for confirmation. Registration for exam closes on the 20th May 2024. Student failing to register BY closing date, will not be able to sit for the 2024 proficiency exam proposed date on 11th – 21st June 2024

Any other apprentices that your name not listed above and have not sat the labour proficiency exam do please contact us or call in our office at town ground

Experience workers, who have been working for companies but still don’t have any trade certificate, also call in at NTTTC office and register your name for trade testing – in your specialized field of employment

From basic to final level in trade welding & fabrication, panel beating, diesel fitter, automotive fitter marine engines & 2 stroke mechanic.

 

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