MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY ,LABOUR AND IMMIGRATION, National trade training testing & certification
MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY ,LABOUR AND IMMIGRATION
National Trade Training Testing & Certification
LABOUR DIVISION
P.O. BOX G26
HONIARA
SOLOMON ISLANDS
Tel: (677) 24281/ ext. 209/7505018 email; nathaniel.mara@commerce.gov.sb
FROM: The Permanent Secretary –Ministry of Commerce Industry Labour & Immigration
TO: The following certificate 4 Heavy Vehicle & Plant Mechanic & Light Vehicle Mechanical Trade APPRENTICES.
YOU are asked to call in at the NATIONAL TRADE TRAINING TESTING & CERTIFICATION UNIT (NTTTC) LABOUR DIVISION to confirm your attendance for the 2024 TRADE PROFICIENCY EXAMINATION.
Certificate 4. Heavy vehicle & plant mechanic students
|1
|DIFAKA HAROLD
|19
|BAKO REX REUBEN
|36
|SABBAS NONGEBATU
|2
|ANGOA WILSON
|20
|BARNABUS KAGA
|37
|SURA WALTER
|3
|KUPER T GUSTAV
|21
|HENRY MANEHEI RAIKE
|38
|CECIL WILSON VIKINO
|4
|MANE FRANCIS SNADY
|22
|BRUCE LEE DIA
|39
|KENDRICK NAUSI
|5
|SAMSON LOU HABU
|23
|SETH TETUA
|40
|TINO JAMES
|6
|JAMES TINO
|24
|GRAHAM
|41
|WASI CHRISTOPHER
|7
|PUENIALO FRAZER CLEMENT
|25
|ARNARLD OLISANAU
|42
|MALENHE JORUME
|8
|RAROVIRO JOSHUA
|26
|HUBERT TALINA
|43
|RUBAHA GEORGE
|9
|REDFERN H TONY
|27
|POA HERRICK JUNIOR
|44
|TOGO ISMAEL FRED
|10
|HEREOIA ANDREW
|28
|SAENI DUIDI
|45
|GUE ALPHEOUS
|11
|IRO LANIA
|29
|SOLENI WILSON
|46
|MANEKEHA G WATSON
|12
|LOKOMANA ROBERT
|30
|47
|TATAIOLA JOHN
|13
|RONGO MARTIN
|31
|LULU FRANCIS
|48
|RAIKE MANEHEI
|14
|BUKA JUNIOR HENNING
|32
|ARANAI EDDIE NIUTA
|49
|CHEKA JUNIOR FRANK
|15
|ROY MARK
|33
|GORDON DONCY
|50
|GANA JEROM
|16
|SAENI SAMMY DOBSON
|34
|MAE DONALD
|51
|SAELEA GOROSI DUDDLY
|17
|LLIMANE LYMAN FRANK
|35
|KUKUSIA H CELESTINE
|52
|LIOKA JUNIOR ALICK
|
18
|MALENHE JORUME
|53
|TEIKA KELLY
CERTIFICATE 4, LIGHT VEHICLE MECHANIC
|1
|TAUPONGI RYAN
|20
|EZEKIEL ILLISIA
|40
|GANATE IAN
|2
|POGO ALBERT
|21
|41
|3
|DONALD JUNIOR KUDU
|22
|MARGARET WALEORA
|42
|MAEKAI AMOS
|4
|ALEXANDER DURAND SOGAVARE
|23
|HAIAU DANNY
|43
|TAUCLIFTON ROBERT
|5
|JIMMY KELLY
|24
|MAUGA JOE
|44
|SUZY ISCEMA
|6
|JOHN KULA
|25
|LONGATABO BADDLEY
|45
|BONNIE BADESTER
|7
|JAMES JUNIOR OSIRAMO
|26
|TERRY LENT MAESIMAE
|46
|RAY CARLOS MELU
|8
|FRED WALTER
|27
|MELZER MAELI
|47
|TEUKA MATAMARU
|9
|JOHN PHILIMON ROROI
|28
|FOSTER PLAIR
|48
|OSWALD HIGO VIGIMANA
|10
|CLIFTON KAONI
|29
|SASARAU JEROBOAM
|49
|PAE D GERRAD
|11
|CLEMENT KELO
|30
|JONAH BROCK
|50
|JIM NORLAND RATU
|12
|SIMON PETER KOSUI
|31
|MANELIVU RONALDO
|51
|13
|BENISI ANDREW KEREKAFO
|32
|MELAPI RODNEY
|52
|FIOGA K HARRY
|14
|HAGA RICKSON
|33
|SALE ALICK
|53
|KELO CLEMENT
|15
|MANEHU ELIAS
|34
|MUTI ALFRED
|54
|VAOLAGI AMOS
|35
|NGAITINI EDDIE
|55
|ROROI JOHN PHILIMON
|16
|MAESIMAE TERRY LENT
|36
|PITUMANA MOFFAT
|56
|RATU JIM NORLAND
|17
|ALEKEVU REDISON
|37
|KIA HENDRY
|57
|NORUKA MARTIN
|18
|AUWAKEA A VINCENT
|38
|LEVI LAVASI JUNIOR
|58
|UMA BULA DUDDLEY
|19
|DALE RAEN DAVID
|39
|ATA LESLIE
|59
|KERE KILI GEORGE
Please immediately report to the Labour – NTTT office to finalize exam formalities.
Those in the province do contact our office phone 24281 ext 209 or call Nathaniel Mara on Mobil: 7505018/8451495 OR Samuel Pulu mobile 7699570 for confirmation. Registration for exam closes on the 20th May 2024. Student failing to register BY closing date, will not be able to sit for the 2024 proficiency exam proposed date on 11th – 21st June 2024
Any other apprentices that your name not listed above and have not sat the labour proficiency exam do please contact us or call in our office at town ground
Experience workers, who have been working for companies but still don’t have any trade certificate, also call in at NTTTC office and register your name for trade testing – in your specialized field of employment
From basic to final level in trade welding & fabrication, panel beating, diesel fitter, automotive fitter marine engines & 2 stroke mechanic.