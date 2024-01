MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY ,LABOUR AND IMMIGRATION

National Trade Training Testing & Certification

LABOUR DIVISION

email ; nathaniel.mara@commerce.gov.sb

FROM: The Permanent Secretary –Ministry of Commerce Industry Labour & Immigration

TO: The following certificate 4 Heavy Vehicle & Plant Mechanic & Light Vehicle Mechanical Trade APPRENTICES.

YOU are asked to call in at the NATIONAL TRADE TRAINING TESTING & CERTIFICATION UNIT (NTTTC) LABOUR DIVISION to confirm your attendance for the 2024 TRADE PROFICIENCY EXAMINATION.

Certificate 4. Heavy vehicle & plant mechanic students

1 DIFAKA HAROLD 19 BAKO REX REUBEN 36 SABBAS NONGEBATU 2 ANGOA WILSON 20 BARNABUS KAGA 37 SURA WALTER 3 KUPER T GUSTAV 21 HENRY MANEHEI RAIKE 38 CECIL WILSON VIKINO 4 MANE FRANCIS SNADY 22 BRUCE LEE DIA 39 KENDRICK NAUSI 5 SAMSON LOU HABU 23 SETH TETUA 40 TINO JAMES 6 JAMES TINO 24 GRAHAM 41 WASI CHRISTOPHER 7 PUENIALO FRAZER CLEMENT 25 ARNARLD OLISANAU 42 MALENHE JORUME 8 RAROVIRO JOSHUA 26 HUBERT TALINA 43 RUBAHA GEORGE 9 REDFERN H TONY 27 POA HERRICK JUNIOR 44 TOGO ISMAEL FRED 10 HEREOIA ANDREW 28 SAENI DUIDI 45 GUE ALPHEOUS 11 IRO LANIA 29 SOLENI WILSON 46 MANEKEHA G WATSON 12 LOKOMANA ROBERT 30 47 TATAIOLA JOHN 13 RONGO MARTIN 31 LULU FRANCIS 48 RAIKE MANEHEI 14 BUKA JUNIOR HENNING 32 ARANAI EDDIE NIUTA 49 CHEKA JUNIOR FRANK 15 ROY MARK 33 GORDON DONCY 50 GANA JEROM 16 SAENI SAMMY DOBSON 34 MAE DONALD 51 SAELEA GOROSI DUDDLY 17 LLIMANE LYMAN FRANK 35 KUKUSIA H CELESTINE 52 LIOKA JUNIOR ALICK 18 MALENHE JORUME 53 TEIKA KELLY

CERTIFICATE 4, LIGHT VEHICLE MECHANIC

1 TAUPONGI RYAN 20 EZEKIEL ILLISIA 40 GANATE IAN 2 POGO ALBERT 21 41 3 DONALD JUNIOR KUDU 22 MARGARET WALEORA 42 MAEKAI AMOS 4 ALEXANDER DURAND SOGAVARE 23 HAIAU DANNY 43 TAUCLIFTON ROBERT 5 JIMMY KELLY 24 MAUGA JOE 44 SUZY ISCEMA 6 JOHN KULA 25 LONGATABO BADDLEY 45 BONNIE BADESTER 7 JAMES JUNIOR OSIRAMO 26 TERRY LENT MAESIMAE 46 RAY CARLOS MELU 8 FRED WALTER 27 MELZER MAELI 47 TEUKA MATAMARU 9 JOHN PHILIMON ROROI 28 FOSTER PLAIR 48 OSWALD HIGO VIGIMANA 10 CLIFTON KAONI 29 SASARAU JEROBOAM 49 PAE D GERRAD 11 CLEMENT KELO 30 JONAH BROCK 50 JIM NORLAND RATU 12 SIMON PETER KOSUI 31 MANELIVU RONALDO 51 13 BENISI ANDREW KEREKAFO 32 MELAPI RODNEY 52 FIOGA K HARRY 14 HAGA RICKSON 33 SALE ALICK 53 KELO CLEMENT 15 MANEHU ELIAS 34 MUTI ALFRED 54 VAOLAGI AMOS 35 NGAITINI EDDIE 55 ROROI JOHN PHILIMON 16 MAESIMAE TERRY LENT 36 PITUMANA MOFFAT 56 RATU JIM NORLAND 17 ALEKEVU REDISON 37 KIA HENDRY 57 NORUKA MARTIN 18 AUWAKEA A VINCENT 38 LEVI LAVASI JUNIOR 58 UMA BULA DUDDLEY 19 DALE RAEN DAVID 39 ATA LESLIE 59 KERE KILI GEORGE

Please immediately report to the Labour – NTTT office to finalize exam formalities.

Those in the province do contact our office phone 24281 ext 209 or call Nathaniel Mara on Mobil: 7505018/8451495 OR Samuel Pulu mobile 7699570 for confirmation. Registration for exam closes on the 20th May 2024. Student failing to register BY closing date, will not be able to sit for the 2024 proficiency exam proposed date on 11th – 21st June 2024

Any other apprentices that your name not listed above and have not sat the labour proficiency exam do please contact us or call in our office at town ground

Experience workers, who have been working for companies but still don’t have any trade certificate, also call in at NTTTC office and register your name for trade testing – in your specialized field of employment

From basic to final level in trade welding & fabrication, panel beating, diesel fitter, automotive fitter marine engines & 2 stroke mechanic.