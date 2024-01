Huxley Health Inc. annuncia aggiornamenti sulla società e la nomina di Bruce Linton a Presidente

TORONTO, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Huxley Health Inc. (“Huxley” o la “Società”) è lieta di pubblicare un aggiornamento completo sull’azienda, sottolineando in particolare i traguardi e gli sviluppi più significativi che hanno caratterizzato l’ultimo anno.



In primo piano:

Acquisizione di Sintalica Corp: Huxley rafforza la sua posizione nel segmento dei trattamenti a base di sostanze psichedeliche per i disturbi neuro-infiammatori grazie al completamento dell’acquisizione di Sintalica Corp.

Huxley rafforza la sua posizione nel segmento dei trattamenti a base di sostanze psichedeliche per i disturbi neuro-infiammatori grazie al completamento dell’acquisizione di Sintalica Corp. Nuova leadership: Figure di alto profilo sono entrate a far parte della società, contribuendo a creare un nuovo Consiglio di amministrazione e un team dirigenziale ancora più dinamici ed esperti.

Figure di alto profilo sono entrate a far parte della società, contribuendo a creare un nuovo Consiglio di amministrazione e un team dirigenziale ancora più dinamici ed esperti. R&S e portafoglio di proprietà intellettuale: Huxley ha depositato più di 10 brevetti statunitensi a protezione del suo portafoglio di diritti di proprietà intellettuale, inclusi candidati sottoposti a test pre-clinici.



ACQUISIZIONE DI SINTALICA

La Società è lieta di annunciare che, con effetto a decorrere dal 26 settembre 2023, è stato completato l’accordo di acquisto di azioni (l’“Accordo di acquisto”) per l’acquisizione del 100% delle azioni emesse e in circolazione di Sintalica Corp. (“Sintalica”) in cambio di 24.290.333 azioni ordinarie di Huxley al prezzo stabilito di $ 0,30 per azione (la “Transazione”).

Sintalica è un’azienda farmaceutica canadese che opera attraverso una controllata italiana e si occupa dell’utilizzo delle sostanze psichedeliche per realizzare trattamenti innovativi mirati ai disturbi neuro-infiammatori. Sintalica ha depositato quattro brevetti provvisori relativi a molecole psichedeliche proprietarie con caratteristiche uniche, profili di sicurezza e stabilità migliorati e biodisponibilità potenziata.

MODIFICHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il 15 novembre 2023, Huxley ha accolto un nuovo Consiglio di amministrazione e ha formalizzato le dimissioni di Michael Marchese, che ha svolto le funzioni di direttore unico della società fin dalla sua fondazione. Huxley desidera ringraziare sentitamente Michael per il suo fondamentale supporto e prezioso contributo.

NOMINA DI BRUCE LINTON COME PRESIDENTE

Bruce Linton (Presidente)

Huxley Health è lieta di annunciare la nomina di Bruce Linton a Presidente del Consiglio di amministrazione (il “Consiglio”).

Bruce Linton ha ampiamente dimostrato le sue qualità innovatrici come leader nel campo della tecnologia, del benessere e dell’impiego della cannabis a uso terapeutico. Fondatore, ex CEO e Presidente di Canopy Growth Corporation, sotto la sua guida Canopy ha raggiunto una valutazione record superando i 20 miliardi di dollari canadesi.

Attualmente, Bruce ricopre il ruolo di presidente del comitato consultivo di Red Light Holland Corp. (CSE:TRIP)

“In qualità di Co-fondatore e Presidente di Huxley, sono davvero orgoglioso di avere la possibilità di guidare questa società innovativa: siamo pronti a lasciare il segno sulle prossime scoperte in ambito sanitario”. Bruce Linton, Co-fondatore e Presidente.

ALTRE NOMINE

Fabian Monaco (Membro del Consiglio)

Avvocato e investment banker di professione, Fabian ha svolto incarichi di primo piano in importanti banche di investimento e studi legali multinazionali. Fabian Monaco è anche co-fondatore ed ex CEO di Gage Growth Corp., società acquisita da TerrAscend Corp. (TSX: TSND) (OTCQX: TSNDF) per oltre 500 milioni di dollari USA nel 2022.

John Di Girolamo (Membro del Consiglio)

John Di Girolamo è un imprenditore e investitore esperto che può contare su oltre vent’anni di esperienza nel settore degli investimenti pubblici e privati.

Le biografie complete dei membri del nostro team sono disponibili al link seguente: HUXLEY TEAM | Huxley Health Inc. (the-huxley-group.com)

NUOVI ARRIVI NEL TEAM DIRIGENZIALE

Jared Rhines, MBA (Chief Executive Officer):

Jared Rhines può contare su oltre 30 anni di esperienza in ruoli leader nel settore farmaceutico, dove si è occupato di vari campi, dalla ricerca clinica alle questioni normative, dalle vendite al marketing e all’accesso al mercato in svariate aree terapeutiche, incluse malattie rare, ambito neurologico e cardiologico e terapia intensiva. Insieme ad altri 5 colleghi, Jared ha fondato INO Therapeutics, una società che è stata successivamente oggetto di acquisizione per 2,3 miliardi di dollari USA.

George Jackowski, PhD (Chief Science Officer):

Dottor George Jackowski, Ph.D. Nei suoi 35 anni di carriera, George Jackowski ha avuto un impatto significativo sul settore sanitario e delle biotecnologie, fondando oltre 20 società. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione della FDA statunitense per 25 prodotti, li ha commercializzati a livello globale, con un fatturato superiore aia 10 miliardi di dollari USA; inoltre, detiene oltre 200 brevetti emessi.

Peter Kampian, CPA, CA, ICD.D (Chief Financial Officer):

Oltre 35 anni di esperienza nella gestione finanziaria di società quotate in borsa in settori regolamentati.

PROGRESSI RELATIVI AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

Huxley intende continuare a depositare brevetti di alto profilo per offrire ai suoi azionisti sempre più valore. Questi brevetti spaziano dalle nuove molecole alle nano-formulazioni, dai candidati per farmaci elaborati con l’aiuto dell’IA alle indicazioni terapeutiche.

INFORMAZIONI SU HUXLEY

Huxley Health è una società privata che opera a livello globale nel campo delle biotecnologie sfruttando l’efficacia delle sostanze psichedeliche per sviluppare terapie innovative per i disturbi neuro-infiammatori e neuropsichiatrici.

Dalla sua fondazione ad oggi, insieme alla sua controllata Sintalica, la Società ha raccolto circa 6 milioni di dollari canadesi. Huxley Health Inc. si impegna costantemente nella ricerca di finanziamenti per continuare a supportare la propria crescita.

“Sono onorato di guidare Huxley in un’epoca di grande sviluppo e straordinarie scoperte scientifiche. Potendo contare sull’esperienza dei membri del Consiglio, su collaboratori scientifici di livello mondiale, su un solido portafoglio di diritti di proprietà intellettuale e su talenti eccezionali, sono sicuro che faremo passi da gigante verso il nostro obiettivo finale: migliorare la vita dei pazienti attraverso l'innovazione nel campo delle sostanze psichedeliche”. Jared Rhines, CEO.

PROSSIMO EVENTO:

Huxley Health Inc. sta organizzando un evento privato, aperto solo su invito, creando l’opportunità di interagire con il nuovo team dirigenziale di Huxley, assistere a una presentazione della società e conoscere meglio il futuro dell’azienda. Si invita chi è interessato a partecipare a scrivere a: events@huxley-group.com.

Per ulteriori informazioni o richieste da parte di investitori e media, contattare: investor.relations@huxley-group.com

Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web: Huxley Health Inc. (the-huxley-group.com)

NOTA CAUTELATIVA IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI PREVISIONALI: Il presente comunicato stampa può includere “dichiarazioni previsionali” che non fanno riferimento a fatti storici. Tali dichiarazioni previsionali comprendono affermazioni che descrivono i piani, gli obiettivi o gli scopi futuri della Società, incluse affermazioni su risultati o condizioni che la Società si aspetta che si verifichino. Poiché le dichiarazioni previsionali si basano su supposizioni e ipotesi di eventi e condizioni future, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze. Benché tali dichiarazioni si basino sulle informazioni disponibili al momento per la Società, quest’ultima non è in grado di assicurare in alcun modo che i risultati effettivi confermeranno le aspettative della dirigenza.

Huxley è una società privata. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di acquisto di titoli della Società negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni.