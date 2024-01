Exterro annonce le lancement d’un assistant basé sur l’intelligence artificielle générative pour l’investigation informatique

Exterro Assist fait appel à la puissance des grands modèles de langage pour accroître la productivité des utilisateurs en leur permettant d’automatiser des actions, de dégager des informations utiles à partir de données et d’effectuer des recherches précises, le tout dans un langage naturel

PORTLAND, Oregon, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, une société de premier plan spécialisée dans les logiciels de gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui le lancement d'Exterro Assist, un assistant IA avancé destiné aux experts de l’investigation informatique (e-discovery), de la confidentialité et de la gouvernance des données, des enquêtes médico-légales et de la cybersécurité. Proposant une vaste gamme de fonctionnalités, Exterro Assist est intégré dans les produits Exterro, et permet aux clients de rechercher et de récupérer rapidement des informations pertinentes en fonction du contexte. Il permet également d’automatiser des processus complexes grâce au langage naturel, avec un gain de productivité pouvant atteindre 75 %. Exterro Assist sera tout d’abord disponible comme produit d’extension pour les clients d’Exterro faisant appel à ses services de préservation de la preuve, et sera bientôt disponible au sein de chaque module de la plateforme d’Exterro pour la gestion des risques liés aux données.



« Exterro présente depuis longtemps des innovations en matière d’intelligence artificielle dans le domaine de l’investigation informatique. Nous sommes de nouveau à l’avant-garde du secteur avec l’introduction de notre assistant basé sur l’IA générative », a déclaré Ajith Samuel, co-fondateur et directeur produits chez Exterro. « Nos utilisateurs peuvent désormais accomplir efficacement la majorité de leurs tâches et processus d’investigation informatique grâce à de simples interactions sur un mode conversationnel. Exterro Assist est parfaitement intégré à nos solutions d’investigation informatique et comprend les interactions de l’utilisateur dans leur contexte, au-delà du sens littéral. Exterro Assist a été développé en mettant en place tous les garde-fous et toutes les validations nécessaires pour répondre aux conditions rigoureuses en matière de confidentialité et de sécurité qu’exigent aujourd’hui les professionnels de la gestion des risques liés aux données . »

Exterro Assist offre aux utilisateurs de la plateforme d’Exterro pour la gestion des risques liés aux données les avantages suivants :

Gains de productivité : Exterro Assist augmente la productivité au niveau de la plateforme jusqu’à 75 %, et permet aux utilisateurs de trouver des informations rapidement et précisément, de créer facilement des tableaux de bord et des rapports, d’obtenir de l’aide au sein même du produit et d’automatiser des processus complexes à l’aide de commandes en langage naturel.

Exterro Assist augmente la productivité au niveau de la plateforme jusqu’à 75 %, et permet aux utilisateurs de trouver des informations rapidement et précisément, de créer facilement des tableaux de bord et des rapports, d’obtenir de l’aide au sein même du produit et d’automatiser des processus complexes à l’aide de commandes en langage naturel. Accélération et automatisation des investigations : En procurant à Exterro Assist un résumé succinct des éléments essentiels d’un dossier, les équipes peuvent l’utiliser pour réduire considérablement les volumes de données, ce qui constitue un gain de temps et d’argent.

En procurant à Exterro Assist un résumé succinct des éléments essentiels d’un dossier, les équipes peuvent l’utiliser pour réduire considérablement les volumes de données, ce qui constitue un gain de temps et d’argent. Défendabilité : Exterro Assist a été conçu dans une optique d’interprétabilité, en fournissant plusieurs niveaux de validation afin que les utilisateurs puissent comprendre pourquoi le modèle renvoie un résultat donné. En outre, toutes les mesures prises à l’aide d’Exterro Assist sont automatiquement documentées dans une piste d’audit claire, fournissant aux utilisateurs une transparence totale sur la manière dont il a été utilisé et sur les mesures prises.

Exterro Assist a été conçu dans une optique d’interprétabilité, en fournissant plusieurs niveaux de validation afin que les utilisateurs puissent comprendre pourquoi le modèle renvoie un résultat donné. En outre, toutes les mesures prises à l’aide d’Exterro Assist sont automatiquement documentées dans une piste d’audit claire, fournissant aux utilisateurs une transparence totale sur la manière dont il a été utilisé et sur les mesures prises. Garde-fous de qualité professionnelle : Les certificats de sécurité Exterro attestent du fait que nous respectons les exigences les plus élevées en matière de sécurité. Nous veillons à la ségrégation des données de chaque client, et nous lui fournissons des contrôles précis sur ses modèles.

À propos d’Exterro, Inc.

Exterro permet aux organisations et aux organismes chargés de faire appliquer la loi d’obtenir de meilleurs résultats en matière de droit, de réglementation et d’enquêtes, de réaliser des économies et de minimiser l’impact des menaces en gérant les risques liés aux données. Son logiciel de gestion des risques liés aux données est la seule plateforme complète qui associe le processus d’investigation au niveau des données, l’automatisation, l’optimisation des processus et l’IA responsable afin de mettre en lumière et de contrôler les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse en matière de cybersécurité, la conformité et la gouvernance des informations. Aux quatre coins du monde, des milliers d’équipes d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com .

Contact presse :

Hazel Ramirez

Plat4orm PR

Hazel@plat4orm.com