Le KFSH&RC-Madinah reçoit le prestigieux prix 2023 Human Experience Guardian of Excellence de Press Ganey

RIYAD, Arabie Saoudite, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) de Médine a remporté le prix 2023 Human Experience Guardian of Excellence décerné par Press Ganey pour ses performances exceptionnelles en matière de services ambulatoires tout au long de l’année écoulée. Cette reconnaissance prestigieuse a honoré un groupe distingué d’établissements de soins de santé, parmi environ 1 500 établissements dans le monde, pour s’être classé parmi les 5 % les plus performants en matière d’expérience des patients au cours d’une année.

Par ce prix, Press Ganey, une organisation mondiale de premier plan dans la mesure et l’amélioration de l’expérience des patients, reflète l’engagement de la KFSH&RC à fournir des solutions de soins de santé de premier ordre et des expériences exceptionnelles pour les patients à travers divers services de soins de santé dans un cadre intégré d’éducation et de recherche.

En tant qu’établissement de premier plan ayant pour vocation de placer l’expérience humaine au cœur des soins de santé, le KFSH&RC-Madinah s’est assuré une position notable parmi les cinq premiers pour cent des prestataires de soins de santé accrédités, reconnus pour leur excellence en matière d’expérience des patients, de satisfaction des employés, de sécurité et de performance en matière de qualité des soins cliniques.

Le Dr Nizar Khalifa, directeur général du KFSH&RC-Madinah, a déclaré : « Cette réussite est le résultat de nos efforts continus pour donner la priorité aux patients, favoriser l’expérience positive des employés et obtenir des résultats cliniques efficaces, soulignant notre engagement à fournir des soins de santé d’excellence selon les normes les plus élevées, en donnant la priorité à la fois à nos employés et à notre communauté. »

La cérémonie de remise du prix Press Ganey 2023 sera annoncée plus tard en février. Alors que le KFSH&RC célèbre cette distinction avec son personnel dédié, ses partenaires et la communauté, il réaffirme son engagement continu à adopter une approche axée sur l’humanité et un état d’esprit centré sur le patient, s’alignant sur le programme de transformation des soins de santé décrit dans la Vision saoudienne 2030, contribuant activement à la réalisation d’une société plus saine et plus dynamique.

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fait partie des leaders mondiaux en matière de soins de santé spécialisés, et d’innovation, servant de centre de formation et de recherche médicale avancée. Grâce à des partenariats stratégiques avec d’éminents établissements locaux, régionaux et internationaux, l’hôpital se consacre à l’avancement des technologies médicales et à l’élévation des normes de soins de santé dans le monde entier.

À propos du King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) est un établissement de soins de santé de premier plan au Moyen-Orient, conçu pour être le choix optimal pour tous les patients à la recherche de soins spécialisés. L’hôpital s’enorgueillit d’une riche histoire dans le traitement des cancers, des maladies cardiovasculaires, des transplantations d’organes, des neurosciences et de la génétique.

En 2023, « Brand Finance » a classé le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre au premier rang des centres médicaux universitaires au Moyen-Orient et en Afrique et parmi les 20 premiers au niveau mondial. En outre, en 2022, le magazine Newsweek l’a reconnu comme l’un des principaux fournisseurs de soins de santé dans le monde.

Dans le cadre de la Vision saoudienne 2030, un décret royal a été publié le 21 décembre 2021 pour transformer l’hôpital en une entité indépendante, à but non lucratif et détenue par le gouvernement, ouvrant ainsi la voie à un programme de transformation complet visant à atteindre un leadership mondial dans le domaine des soins de santé grâce à l’excellence et à l’innovation.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22c5c112-3a86-42fe-9f41-6b58b16e0d06

