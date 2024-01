NanoXplore augmente la capacité dans une de ses usines du Québec pour accommoder des demandes de volume plus élevées et annonce la nomination de Pierre-Yves Terrisse comme vice-président développement corporatif

MONTRÉAL, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore” ou la “Société ») (TSX : GRA and OTCQX : NNXPF), une entreprise de graphène de renommée mondiale, est heureuse d'annoncer qu’elle a augmenté la capacité de son usine de St-Clotilde, Qc, pour répondre aux besoins d'un client existant en matière de pièces mélange à mouler en feuille (sheet molding compound ou SMC) améliorées de graphène dans le cadre d'un programme en cours.



Cette augmentation de capacité, qui fait partie du plan stratégique quinquennal et en lien avec la demande accrue des solutions d’allègement, débute immédiatement. Cette expansion en deux phases apportera 2 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours de l'année civile 2024 et, une fois à pleine capacité, devrait contribuer de 8 à 10 millions de dollars par an à partir de l'année civile 2025. De plus, une partie importante des coûts d'expansion de la capacité sera prise en charge par le client. Notre client s'est engagé à acheter l'équipement supplémentaire requis pour ce programme et, par conséquent, les dépenses d'investissement des solutions d’allègement SMC annoncées précédemment, de 30 à 35 millions de dollars, se situeront désormais dans une fourchette de 25 à 30 millions de dollars.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « La demande est très forte pour nos produits composites améliorés de graphène, à tel point que les clients couvrent les coûts d'investissement pour accéder à des volumes de production plus importants. Cette expansion est notre première étape dans l’augmentation de nos capacités de fabrication de pièces SMC améliorées de graphène et un grand pas en avant vers la réalisation de notre plan quinquennal en matière d’allègement SMC. »

La Société est également heureuse d’annoncer la nomination de Pierre-Yves Terrisse au poste de vice-président développement corporatif. Dans son rôle, Pierre-Yves sera responsable des relations et stratégies avec les investisseurs, ce qui inclut l’articulation du plan de croissance de la Société, de ses objectifs commerciaux et financiers à la communauté des investisseurs. Son réseau d’investisseurs institutionnels et sa connaissance de la communauté financière « sell-side » ajouté à son expertise, renforceront le profil et la force de la Société. Enfin, Pierre-Yves sera impliqué dans l’évaluation des opportunités de fusions et acquisitions et participera à la structuration des financements.

Pierre-Yves compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement, ayant occupé divers rôles d’analyste financier à directeur général banquier d’affaires. Pierre-Yves détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « la carrière de Pierre-Yves reflète sa capacité à jouer un rôle clé pour assurer la reconnaissance de NanoXplore sur les marchés financiers. Sa connaissance et sa compréhension de l’écosystème des marchés financiers nord-américain s’ajouteront à la solide équipe de direction que nous avons déjà en place et contribuera au succès de l’entreprise. L’année 2024 sera une année chargée pour NanoXplore avec un plan de croissance rentable et la recherche continue de nouvelles opportunités commerciales. »

Pierre-Yves a déclaré : « Je suis ravi d’assurer cette nouvelle fonction et de rejoindre l’équipe très dynamique de NanoXplore. Je vois ce nouveau rôle comme une opportunité de contribuer au succès de l’entreprise. NanoXplore est un leader dans la production de graphène, et je vois des opportunités solides de croissance organique et inorganique à venir pour l’entreprise. »

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Pierre-Yves Terrisse

Vice-Président Développement Corporatif

py.terrisse@NanoXplore.ca

Tel:+1 438 476 1965