Vers la carboneutralité des bâtiments – Énergir reçoit le feu vert pour déployer une offre d’énergie 100 % renouvelable pour tout nouveau raccordement à son réseau

MONTRÉAL, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir salue la décision favorable de la Régie de l’énergie du Québec lui permettant d’aller de l’avant avec son initiative visant à ce que tout nouveau raccordement à son réseau soit alimenté par une énergie 100 % renouvelable, et ce, dès avril 2024. Cette initiative visera tout bâtiment du secteur résidentiel, commercial et institutionnel souhaitant se raccorder au réseau d’Énergir pour la première fois.



Cette décision constitue non seulement un pas de plus vers la décarbonation du réseau d’Énergir et de l’empreinte énergétique de ses clients, mais vers la décarbonation du chauffage des bâtiments et de l’atteinte des cibles de réduction des GES du Québec. Énergir rappelle qu’elle souhaite atteindre la carboneutralité des bâtiments qu’elle dessert d’ici 2040 et vise à ce que l’énergie qu’elle distribue le soit d’ici 2050.

« Une étape importante vient d’être franchie pour Énergir. Nous avons accéléré la cadence en transformant carrément notre modèle d’affaires, à l’aide de notre Vision 2030-2050 afin d’être un acteur clé de la décarbonation. Aujourd’hui, nous passons de la parole aux actes en déployant une initiative qui témoigne non seulement du sérieux de notre engagement dans l’atteinte des cibles de réduction de GES dans le secteur des bâtiments, mais de notre rôle dans la transition énergétique du Québec. Énergir est la première entreprise de distribution de gaz naturel au Canada à initier une offre d’énergie 100 % renouvelable et j’en suis très fière », affirme Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive, Québec chez Énergir.

Pour Énergir, il s’agit définitivement de la bonne stratégie à adopter pour freiner la croissance de la consommation du gaz naturel fossile dans le secteur des bâtiments et éviter l’ajout de nouvelles émissions de GES. Ainsi, dès avril, tout nouveau raccordement d’un citoyen du secteur résidentiel, commercial et institutionnel au réseau d’Énergir devra opter pour la biénergie-gaz naturel renouvelable (GNR) ou le GNR, deux solutions qui sont accessibles, en plus d’être compétitives d’un point de vue économique pour plusieurs types de bâtiments.

Réduction des volumes de gaz naturel fossile au profit des énergies renouvelables

Comme énoncé dans sa Vision 2030-2050, Énergir considère que son réseau de gaz naturel a atteint sa maturité. Elle planifie réduire significativement les volumes de gaz naturel fossile et à rendre progressivement renouvelables les volumes résiduels qu’elle distribuera.

Pour y arriver, Énergir offre plusieurs solutions énergétiques pour favoriser la transition de ses clients vers les énergies renouvelables. Elle mise tout d’abord sur des solutions d’efficacité énergétique, afin d’aider ses clients à réduire leur consommation d’énergie, sur l’électrification du chauffage hors pointe hivernale, grâce à la biénergie, puis le GNR pour la portion énergétique qui demeure à combler.

