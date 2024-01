Alors que la transmission de sous-variants d'Omicron se poursuit dans le monde, une nouvelle année de financement est octroyée au réseau CoVaRR-Net

OTTAWA, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La COVID-19, bien qu'elle ne soit plus considérée par l'Organisation mondiale de la Santé comme une urgence de santé publique de portée internationale, demeure une menace au Canada et dans le monde entier. Malgré le fait que de nombreuses découvertes aient été faites au cours des trois dernières années, de nombreuses questions restent sans réponse alors que des sous-variants continuent de se propager et d'affecter des personnes partout dans le monde. C'est pourquoi le réseau CoVaRR-Net (pour Coronavirus Variants Rapid Response Network, c.-à-d. Réseau de réponse rapide aux variants du coronavirus) poursuivra ses activités ciblées grâce à un dernier financement de six millions de dollars des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

« CoVaRR-Net est un réseau universitaire qui a fourni un nouveau modèle de coopération en matière de recherche dans l'ensemble du Canada », déclare le Pr Marc-André Langlois, directeur général de CoVaRR-Net. Le réseau réunit 347 chercheurs et du personnel hautement qualifié de 31 établissements partout au pays et fournit une expertise de bout en bout, de la surveillance à l'orientation en matière de santé publique. Il joue un rôle de premier plan au Canada dans l'étude, la détection et la protection relatives au SRAS-CoV-2 et dispose de l'expertise nécessaire pour lutter contre tout virus, bactérie ou champignon qui franchit nos frontières.

« Bien que cela ne fasse pas officiellement partie de notre mandat, les piliers et les initiatives majeures du réseau CoVaRR-Net ont déjà commencé à appliquer l'expertise acquise pendant la pandémie pour inclure davantage d'agents pathogènes et plusieurs ont déjà commencé à intégrer davantage de virus », déclare le Pr Langlois, professeur et titulaire de la Chaire d'excellence en virus pandémiques et en préparation aux pandémies de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa.

Au cours de l'année écoulée, le réseau CoVaRR-Net a renforcé sa présence dans la recherche canadienne. Elle soutient les activités de nombreux membres dans les nouveaux centres de recherche du gouvernement canadien afin d'accélérer et de renforcer la capacité du Canada à biofabriquer des vaccins et des traitements, ainsi que dans diverses autres initiatives de recherche financées ayant des composantes liées à la surveillance des agents pathogènes et à la préparation aux pandémies.

Certaines des priorités du réseau CoVaRR-Net pour l'année à venir consisteront à renforcer ses initiatives majeures. En voici quelques-unes :

CAMEO (l'équipe Analyse computationnelle, modélisation et résultats évolutifs du réseau CoVaRR-Net), qui utilise la modélisation et les simulations informatiques pour évaluer l'évolution génétique des variants du SRAS-CoV-2 (et maintenant d'autres agents pathogènes) et la vitesse à laquelle ils se propagent dans la population canadienne. Ces outils permettent également de repérer des variants d'origine canadienne et de mettre en évidence les variants et les agents pathogènes d'intérêt actuels.

À propos de CoVaRR-Net

CoVaRR-Net (Coronavirus Variants Rapid Response Network, c'est-à-dire le Réseau de réponse rapide aux variants de coronavirus) a été créé en mars 2021 par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et a été renouvelé pour une troisième année afin de finaliser les activités de recherche sur le SRAS-CoV-2 grâce au financement du Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire des IRSC, en partenariat avec Santé Canada (SC) et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Il s'agit d'un réseau de chercheurs interdisciplinaires issus d'institutions de partout au pays, créé pour faire face à la menace de variants émergents du SRAS-CoV-2. Son mandat est de coordonner, de faciliter et d'accélérer la recherche de réponse rapide dans l'ensemble du Canada concernant les variants, comme leur transmissibilité accrue, la probabilité de provoquer des cas graves de COVID-19 et la résistance aux vaccins. Le réseau collabore avec des décideurs et des laboratoires de santé publique fédéraux et provinciaux, ainsi qu'avec d'autres organismes nationaux et internationaux, dans le but de réduire la transmission du virus et d'assurer la sécurité des Canadiens. Le réseau jette les bases d'une évolution vers un réseau universitaire de préparation aux pandémies qui favorisera des liens étroits, des collaborations et des relations avec des laboratoires de santé publique, des installations et des centres de biofabrication et l'industrie, car la contribution de chacun est essentielle en cas de pandémie.

