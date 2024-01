Sodexo confirme le spin-off de Pluxee suite à son Assemblée Générale du 30 janvier 2024

Issy-les-Moulineaux, le 30 janvier 2024



Suite à l’approbation de la distribution en nature d’actions Pluxee aux actionnaires de Sodexo lors de cette Assemblée Générale, Sodexo franchit une étape stratégique majeure et confirme le spin-off et la cotation de Pluxee le 1er février 2024. De cette opération naissent deux pure players sur des marchés à fort potentiel.

Une Assemblée Générale des actionnaires de Sodexo s’est tenue ce mardi 30 janvier 2024, sous la présidence de Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo. Le quorum s’est établi à 85,89% et 3 253 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. La résolution proposée par le Conseil d’Administration permettant la distribution en nature exceptionnelle sous forme d’actions de la société Pluxee aux actionnaires de Sodexo, à raison d’une action Pluxee pour une action Sodexo détenue, a été adoptée à une très large majorité.

Lors de l’Assemblée Générale, Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : « Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien. Je voudrais aussi féliciter l’ensemble des équipes qui ont mené à bien ce projet dans un temps record tout en continuant à dynamiser la performance des deux sociétés. C’est un moment historique pour Sodexo qui marque la concrétisation d’une avancée stratégique majeure initiée il y a 2 ans. Nous nous réjouissons de la création de deux pure players dans des vastes marchés en forte croissance. C’est une opportunité unique pour permettre à chacune des deux entreprises de réaliser son plein potentiel, et d’accélérer la création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes. »

Au cours de cette Assemblée Générale, Didier Michaud-Daniel, Président Exécutif du Conseil d’Administration de Pluxee, et Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, ont par ailleurs présenté la nouvelle entreprise, son offre, sa stratégie et ses perspectives de croissance aux actionnaires.

Le spin-off de Pluxee est donc mis en œuvre selon le calendrier défini, à savoir le détachement et la première cotation des actions Pluxee sur Euronext Paris le 1er février 2024. La livraison des titres Pluxee aux actionnaires est prévue le 5 février 2024.

Pour plus d’informations, Sodexo invite les actionnaires à consulter le « rapport sur la distribution » et le « FAQ sur l’opération », disponibles sur sodexo.com (rubrique Investisseurs).

L’Assemblée Générale a été retransmise en direct et sera très prochainement accessible en différé, en français et en anglais, de même que le résultat détaillé des votes, sur sodexo.com, rubrique « Investisseurs - Actionnaires - Assemblées Générales ».

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et, d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés, activité en cours de spin-off avec une cotation le 1er février 2024.

Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI

Chiffres clés

22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2023

430 000 employés au 31 août 2023

#1 employeur privé basé en France

dans le monde 45 pays au 31 août 2023

80 millions de consommateurs chaque jour

15,3 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 29 janvier 2024)





Contacts

Médias Relations Investisseurs



Virginia Jeanson

Tél : 01 57 75 80 56

Virginia.jeanson@sodexo.com Mathieu Scaravetti

Tél : 06 28 62 21 91

Mathieu.scaravetti@sodexo.com

