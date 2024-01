Share This Article

News Provided By

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

30.1.2024 klo 8.00





Aktian sijoitusnäkemys: Helppojen tuottojen aika on ohi, mutta sijoittajalle on yhä tarjolla mahdollisuuksia osake- ja korkomarkkinoilla

Lähtökohdat sijoitusmarkkinoille vuonna 2024 ovat melko hyvät. Talouskasvun odotetaan jatkuvan maltillisena, inflaatio hidastuu ja keskuspankeilta odotetaan koronlaskuja.



Aktian tuoreen sijoitusnäkemyksen mukaan tämänhetkinen markkinaympäristö tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti korko- ja osakesijoittajille. Hinnoitteluerot ovat poikkeuksellisen suuria eri osakemarkkina-alueiden välillä, ja monien korkolajien tuottotasot ovat houkuttelevia riskiin suhteutettuna. Pienen markkina-arvon yhtiöillä ja pitkästä aikaa myös kotimaan osakemarkkinoilla on varaa ottaa kiinni historian alituottoja.

”Uusi perinteisempi markkinasykli on alkanut, ja ilmaista rahaa ei ole enää tarjolla. Omaisuusluokasta riippumatta sijoittajan on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota tuleviin kassavirtoihin, vaihtoehtoiskustannuksiin ja suhteelliseen hinnoitteluun. Helpot tuotot ovat ohi, mutta aktiivisilla, hyvin perustelluilla sijoituspäätöksillä on mahdollista tehdä enemmän ylituottoa kuin aiemmin”, toteaa Aktian sijoitusjohtaja Samu Lang.

Suomen osakemarkkina houkutteleva

Aktia ennustaa osakemarkkinoille maltillista yksinumeroista tuloskasvua, noin 5 prosenttia. Yksittäiset markkinat voivat tuottaa selvästi enemmänkin.

”Korkotaso huomioiden osakkeiden arvostustasoissa ei ole mielestämme paljoa nousuvaraa. Varsinkin Yhdysvalloissa olisi päinvastoin tervettä, jos arvostustasot hieman laskisivat. Seitsemän suurimman yhtiön painoarvo S&P500-indeksistä on kasvanut historiallisen suureksi, ja tuottonäkymät yhdysvaltalaisista osakkeista indeksitasolla eivät näytä kovin mairittelevilta”, toteaa Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring

Sijoittajille on kuitenkin tarjolla houkuttelevia mahdollisuuksia muun muassa Euroopan maissa, jotka ovat kärsineet voimakkaasti globaalista teollisuuden taantumasta. Varsinkin Suomen osakemarkkina on arvostustason näkökulmasta houkutteleva. Jos talouskasvu alkaa kääntyä parempaan, Suomen syklisessä markkinassa on paljon tuottopotentiaalia teollisuussektorin johdolla.

Pohjoismaista Ruotsi on myös kiinnostava. Markkinan toimialajako on saman tyyppinen kuin Suomessa, minkä lisäksi valuutta on heikentynyt voimakkaasti tarjoten hyviä tuottomahdollisuuksia palautuessaan.

Parhaat näkymät Euroopassa ovat Aktian mukaan pienyhtiöissä. Niiden arvostukset ovat erittäin matalat, mutta yhtiöiden tilanne on helpottamassa korkokäänteen myötä, ja niiden tuottopotentiaali on suuryhtiöitä parempi.

Lyhyemmissä ja riskipitoisemmissa korkosijoituksissa suurin potentiaali

Korkojen viime kuukausien lasku on syönyt osan alkaneelle vuodelle ennakoiduista tuotoista. Aktian näkemyksen mukaan korkomarkkinoilla on edelleen hyvä tuottotaso etenkin hieman lyhyemmissä ja riskipitoisemmissa luokissa. Pitkissä koroissa suurin korkojen laskusta saatava hyöty on jo nähty.

”Sijoittajan kannattaa jälleen palata lyhyisiin korkosijoituksiin. Näissä juokseva tuottotaso on selvästi korkeampi kuin pitkissä. Lyhyen korkoriskin eurooppalaiset Investment Grade -yrityslainat ovat suosikkimme. High Yield (HY)-yrityslainoissa näkymä on myös positiivinen. Pidämme eurooppalaisia HY-lainoja mielenkiintoisempina kuin globaaleja, mikä johtuu hieman paremmasta luottolaadusta ja lähes yhtä korkeista riskilisistä. Eurooppalaisissa lainoissa on myös globaaleja lainoja lyhyempi korkoriski, mikä lisää niiden houkuttelevuutta”, Patrik Moring kuvailee.

Aktia odottaa euroalueen valtionlainojen tuoton olevan 1–3 prosentin haarukassa vuonna 2024. Euroalueen korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainoille sekä korkeamman riskin High Yield -yrityslainoille Aktian tuotto-odotus on 3–5 prosenttia. Dollarimääräisten kehittyvien markkinoiden valtionlainojen tuoton odotetaan asettuvan eurosuojattuna 2–4 prosentin välimaastoon. Paikallisvaluuttamääräisissä kehittyvien maiden valtionlainoissa 4–6 prosentin tuotto on mahdollinen.

Lisätietoja:

Samu Lang, sijoitusjohtaja, puh. 050 4226 334, samu.lang(a)aktia.fi

Patrik Moring, allokaatiojohtaja, puh. 050 4624 888, patrik.moring(a)aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 860 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2023 olivat 13,3 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite