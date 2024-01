RI Department of State Issues Reminder of Delegate Candidate Filing Deadline

PROVIDENCE, RI – The RI Department of State Elections Division is today issuing a reminder of the filing period for delegate candidates to file Declarations of Candidacy and Pledge of Support forms, taking place Wednesday, January 31 through Thursday, February 1 at 4 p.m.

Delegates elected through the Presidential Preference Primary process serve as delegates at the Democratic and Republican National Conventions to select a presidential candidate. The National Committee of each political party determines the number of delegates and alternates that are elected from each of Rhode Island's two congressional districts. The Republicans will also elect statewide delegates. The rules of each political party control the method of delegate selection.

In accordance with party rules, the Democrat and Republican parties in Rhode Island will apply the results of the April 2, 2024 Presidential Preference Primary in assigning their delegates to their respective 2024 National Conventions. Each party's Delegate Selection Plan is available online here.

Candidates who intend to run as a delegate candidate to a national convention must file a Declaration of Candidacy, as well as the Pledge of Support form for their party, by the filing deadline at the RI Department of State's Election Division, located at 148 W. River St. in Providence. Nomination papers for delegates will be available for pick up on the day after they file.

As candidates' Declarations of Candidacy are filed, the RI Department of State Elections Division website will be updated here: https://vote.sos.ri.gov/Candidates/CandidateSearch.

Once they have declared, delegate candidates have until 4:00 p.m. on February 6 to submit their nomination papers to local boards of canvassers. Delegate candidates must obtain 150 signatures of eligible voters in order to qualify for the Presidential Preference Primary ballot. Signature counts will also be updated on the 'View Declared Candidates' webpage as they are available.

The Presidential Preference Primary will be held on April 2, 2024. Candidates and voters can find important information and deadlines online at https://vote.sos.ri.gov/forms/elections/ElectionPage/PPPEng.html.

###

El Departamento de Estado de RI Emite un Recordatorio Sobre la Fecha Límite para la Presentación de Candidatos a Delegados

PROVIDENCE, RI – La División de Elecciones del Departamento de Estado de Rhode Island emite hoy un recordatorio que el periodo de presentación para los formularios de Declaración de Candidatura y Declaración de Apoyo de los candidatos a delegados, es desde el miércoles 31 de enero hasta el jueves 1 de febrero a las 4:00 p.m.

Los delegados elegidos a través del proceso de las Primarias de Preferencia Presidencial actúan como delegados en las Convenciones Nacionales de los Partidos Demócrata y Republicano para elegir a un candidato presidencial. El Comité Nacional de cada partido determina el número de delegados y suplentes que son elegidos de cada uno de los dos distritos del congreso de Rhode Island. Los Republicanos también elegirán sus delegados estatales. Los reglamentos de cada partido político controlan el método de selección de sus delegados.

De acuerdo con sus reglamentos, el partido Demócrata y Republicano de Rhode Island utilizarán los resultados de las Primarias de Preferencia Presidencial del 2 de abril del 2024 para asignar a sus delegados a sus respectivas Convenciones Nacionales del 2024. Cada partido cuenta con un Plan de Selección de Delegados los cuales están disponibles en línea aquí.

Los candidatos que deseen postularse como candidatos a delegados en la convención nacional deberán presentar una Declaración de Candidatura, así como el formulario de la Declaración de Apoyo de su partido, antes de la fecha límite de presentación en la División de Elecciones del Departamento de Estado de RI, ubicada en 148 W. River St. en Providence. Los documentos de nominación para los delegados podrán ser recogidos al día siguiente de presentar los formularios requeridos.

A medida que los candidatos presenten sus Declaraciones de Candidatura, el sitio web de la División de Elecciones se actualizará aquí: https://vote.sos.ri.gov/CandidatesSpanish/CandidateSearch

Una vez que los candidatos a delegados hayan declarado su candidatura, tienen hasta las 4:00 p.m. del 6 de febrero para presentar sus documentos de nominación a las juntas locales de elecciones. Los candidatos a delegados deben obtener 150 firmas de votantes elegibles para poder ser incluidos en la papeleta de las Primarias de Preferencia Presidencial. El conteo de las firmas también se actualizará en la página web "Ver candidatos declarados" en cuanto se encuentren disponibles.

Las Primarias de Preferencia Presidencial se realizarán el 2 de abril del 2024. Los candidatos y votantes pueden encontrar información y fechas límites importantes en línea en https://vote.sos.ri.gov/forms/elections/ElectionPage/PPPSpa.html.

###