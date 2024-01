FABRIQUÉ DANS LA NATURE: LE VERGER ZÉRO ÉMISSION POUSSE

FRANCE, January 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Au cours de la deuxième année du projet européen promu par le CSO Italie, 90 autres arbres fruitiers ont été plantés pour un total de 180. On estime que le verger compense 13 500 kg de CO2Le verger zéro émission Made in Nature continue et se développe, le projet promu par CSO Italie et financé par’Unione Europea pour la promotion de l'organic’ortofrutta frais et transformés en Italie, en France, en Allemagne et au Danemark. Les entreprises italiennes suivantes participent également au projet: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel et Verybio.Le Zero Emissions Orchard prévoit que chaque action promotionnelle menée dans le cadre du projet est compensée, en termes de CO2, par la plantation d'arbres fruitiers, d'arbustes et de pelouse.Toutes les actions prévues par le projet sont conçues dans a’optics of reduction of the’s carbon footprint, through the’s use of information materials made on recycled paper, the limitation of air travel of the operators involved in the project, and, accorder une grande attention à éviter le gaspillage alimentaire dans les actions promotionnelles, enfin dématérialiser la plupart des activités.Le verger est situé à Bologne (Italie) au Centro Agroalimentare (CAAB). Chaque année, 90 plantes fruitières (pommes, prunes, pêches, abricots) seront plantées pour un total de 270 plantes qui devraient contribuer à la fixation de 13 500 kg de dioxyde de carbone au cours de la période de trois ans. Actuellement, 180 arbres fruitiers ont été plantés.Le verger a également des objectifs sociaux. Les fruits récoltés seront donnés aux Cuisines Populaires de Bologne et le travail de développement du verger est par la Coopérative Sociale Eta Beta.Financé par l’Union européenne. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). Ni l’Union européenne ni l’autorité chargée de l’octroi ne sauraient en être tenues pour responsables.