Certification EADPP pour Professionnels des Données Lancée par EADPP.eu et PrivacyEnablers.eu

EADPP certified data professional exam seal The European Association of Data Protection Professionals Privacy Enablers high resolution logo

EADPP et Privacy Enablers lancent une Certification pour les Professionnels de la Protection des Données qui établit la norme combinée RGPD et Cybersécurité

Nous sommes fiers d'annoncer la Certification EADPP. Cette certification établit une nouvelle norme pour les professionnels et garantit un niveau plus élevé de protection de la vie privée en Europe.” — Président de l'EADPP, Jaik Dekker

AMSTERDAM, NETHERLANDS, January 30, 2024 / EINPresswire.com / -- L’European Association of Data Protection Professionals (EADPP) et Privacy Enablers sont heureux d'annoncer le lancement de la certification EADPP pour les Professionnels de la Protection des Données. Considérée comme la norme d'excellence dans le contexte du RGPD, cette certification innovante est sur le point de révolutionner le paysage de la certification en matière de protection des données en Europe.L'EADPP est une communauté dynamique comptant plus de 10 000 membres sur LinkedIn. Face à la demande croissante d'une norme européenne pour reconnaître des professionnels de la vie privée, de la protection des données et de la cybersécurité, l'association s'est engagée dans un voyage de cinq ans pour établir la certification.Le président de l'EADPP, Jaik Dekker, est immensément fier de cette réalisation monumentale : « Cette certification établit une nouvelle norme pour les professionnels et garantit un niveau plus élevé de protection de la vie privée. »L'externalisation du processus de certification à Privacy Enablers souligne l'engagement de l'EADPP en faveur de l'excellence. Frank van Steenwinkel, cofondateur de Privacy Enablers, a déclaré : « Cette norme d'excellence améliorera la qualité globale de la protection des données et encouragera le développement professionnel continu. »Pour obtenir plus d’informations sur cette certification et devenir vous-même un professionnel certifié, veuillez consulter les sites web de l'EADPP ( https://www eadpp.eu /) et de Privacy Enablers (https:// privacyenablers.eu /).À propos de l'EADPP :Fondée en 2018, l'EADPP est une organisation dédiée à l'avancement de la protection des données au sein de l'UE et au-delà. Elle encourage des pratiques éthiques et l'application des droits à la vie privée, et sert de plaque tournante pour les professionnels passionnés par la sauvegarde des données personnelles et le respect des réglementations à ce sujet.Pour toute question, veuillez contacter l'EADPP à https:// eadpp.eu/contact À propos de Privacy Enablers :Privacy Enablers s'attache à relever les défis complexes posés par le RGPD. Elle fournit des services de certification aux professionnels de la protection de la vie privée et aux organisations avec une approche qui aborde le « comment faire » de la protection des données, y compris les aspects juridiques et la cybersécurité.Pour toute question, veuillez contacter Frank Van Steenwinkel à Privacy Enablers à pressroom@privacyenablers.eu