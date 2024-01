21e Guignolée Dr Julien : Montant historique de 4,2 M$ pour les enfants en situation de vulnérabilité

Un appel à la générosité entendu à travers tout le Québec



Des bénévoles quêtent dans les rues de Montréal à l’occasion de la 21e Guignolée Dr Julien.



MONTRÉAL, 29 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Dr Julien remercie chaleureusement celles et ceux qui ont participé à l’immense succès de la 21e Guignolée Dr Julien. Grâce l’appui renouvelé de la population, ce sont 4 200 000$ qui ont été amassés au profit de la pédiatrie sociale en communauté, une somme record pour l’organisme.

« Au lendemain de cette 21e édition de la Guignolée, nous sommes témoins de la grande force du mouvement de la pédiatrie sociale en communauté. Malgré un contexte économique et social fragile, qui accentue davantage les inégalités, la population québécoise nous a entendu et a compris l’urgence d’agir. Cette grande générosité nous envoie un signal fort pour l'avenir. Et aujourd’hui, ce sont près de 12 000 enfants issus de milieux vulnérables qui reçoivent ce message d’espoir. Nous sommes extrêmement touchés par le soutien extraordinaire que nous avons reçu de la part de notre communauté : merci de comprendre l’importance de notre mission. C’est tous ensemble que nous pourrons bâtir un avenir où chaque enfant peut grandir en santé et réaliser son plein potentiel, dans le respect de ses droits fondamentaux. » — Dr Gilles Julien, fondateur et vice-président de la fondation Dr Julien.

Plus en détail, la somme de 2 150 000 $ a été amassée au profit des trois centres affiliés à la Fondation Dr Julien : La Ruelle d’Hochelaga, Le Garage à Musique et le CPSC d’Atlas. Les 45 autres centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) certifiés par la Fondation Dr Julien ont quant à eux recueilli près de 2 050 000 $ à travers le Québec.

« Nous sommes très touchés de constater que nous pouvons toujours compter sur le soutien exceptionnel des Québécois et Québécoises, qui va bien au-delà des chiffres. Leur mobilisation incarne l'empathie et la générosité, des valeurs qui caractérisent notre belle communauté et dont l’impact s'étend à travers tout le Québec. C’est grâce à toutes ces personnes qui s’impliquent pour la pédiatrie sociale en communauté que nous pouvons continuer à fournir des soins essentiels et à créer un impact positif dans la vie de ces enfants. Ensemble, nous faisons la différence en leur offrant la promesse d'un avenir en santé. » déclare Maude Julien, directrice clinique de la Fondation Dr Julien.

« Cette 21e Guignolée nous démontre sans équivoque qu’une communauté unie et qu’un réseau fort peuvent accomplir de grandes choses. La pédiatrie sociale en communauté est un mouvement reconnu et porteur d’espoir pour tant de familles. Et c’est grâce au soutien sans précédent de la population que nous pourrons continuer à le faire grandir à travers les quatre coins du Québec. » Pascal Lépine, directeur général par intérim de la Fondation Dr Julien.

Remerciements

La 21e Guignolée Dr Julien doit son succès à une communauté de bénévoles, commanditaires et partenaires engagés. L’équipe de la Fondation tient à remercier tout particulièrement ses employé·e·s mobilisé·e·s, ses 600 bénévoles qui ont prêté main-forte sur place, dans les centres ou à l’extérieur, aux 46 points de collecte dans la ville de Montréal, BPM Sports pour son radiothon de 5 h coanimé par Paul Houde, Joël Le Bigot, puis par Max Lalonde et Gilbert Delorme ; ICI Première pour sa couverture spéciale dans Dessine-moi un matin avec Ève Christian, cofondatrice et marraine de la Guignolée Dr Julien.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à près de 12 000 enfants défavorisés à travers le Québec, grâce à près de 45 centres de pédiatrie sociale en communauté.

Pour de plus amples renseignements :

Diane Jeannotte

Téléphone : 514-772-8019 | Courriel : DianeJ@djcom.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d109a8ed-cf8f-4d8a-82f3-a892e62acf54