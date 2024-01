La proximité, un critère essentiel pour choisir un datacenter

L’externalisation du système d’information, de l’hébergement de données et d’applications est aujourd’hui une tendance en fort développement au sein des entreprises et des structures publiques. Dans ce contexte, sélectionner un datacenter de confiance est un impératif stratégique pour s’assurer de la disponibilité continue de son SI.

Le sujet de la proximité : une notion trop souvent reléguée en un second plan

La conception d’un datacenter et ses certifications (Iso27001, HDS, etc.) sont des critères qui sont fréquemment évoqués comme stratégiques dans le processus d’évaluation des entreprises. Si ces notions sont bien évidemment importantes, elles ne peuvent pourtant pas être les seuls sujets à prendre en considération pour faire un choix pertinent. C’est précisément sur ce point que le sujet de la proximité ne doit pas être écarté, mais être positionné parmi les priorités à prendre en considération.

Pouvoir travailler en proximité avec des équipes dédiées

Externaliser l’hébergement de son système d’information et de ses données n’est pas s’en désintéresser. En effet, il est fondamental de ne pas oublier que la proximité est un élément qui permettra de travailler plus facilement avec son hébergeur, d’échanger avec lui sur son projet et de s’assurer que son SI soit toujours fonctionnel. Opter pour un hébergement loin de son centre économique, avec des équipes inconnues, etc. sont autant d’éléments qui pourront impacter la production de ses opérations IT et donc son activité.

Le choix d’un datacenter de proximité permet pour sa part de bénéficier d’un soutien actif d’équipes qui connaissent parfaitement l’infrastructure du client, qui ont contribué à la mise en œuvre du projet d’externalisation et qui disposent de toutes les compétences nécessaires pour s’assurer que les opérations de maintien en conditions opérationnelles et d’évolution se déroulent dans les meilleures conditions. De plus, les équipes du client et de l’hébergeur peuvent se réunir rapidement en cas de problème pour limiter les temps d’arrêt.

La proximité des équipes est en fait une réelle garantie de continuité des activités des professionnels. Cette donnée est d’une importance vitale et permet de prendre en compte des critères opérationnels lors de son processus de sélection. Attention donc à avoir une vue d’ensemble et à ne pas simplement se laisser guider par de simples approches marketing alléchantes, notamment de la part des GAFAM et des hyperscalers qui n’offrent pas le niveau de service, de réactivité, de transparence des prix proposés par des acteurs de proximité.

La continuité d’activité ne doit pas seulement être abordée sous le spectre technologique, mais également géographique. En ce sens, les acteurs de l’hébergement régionaux et souverains ont donc un rôle clé à jouer pour accompagner les entreprises et structures publiques dans leurs projets d’externalisation et de transformation digitale. Le marché semble l’avoir bien compris et la montée en puissance des datacenters de proximité illustre parfaitement cette tendance.

Par Arnaud Turpin chez Eurofiber France