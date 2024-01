ORION OYJ

29.1.2024 KLO 11.00

Orion ja Newel Health solmivat lisenssisopimuksen koskien kivun hoitoon tarkoitettua ODD-403-digitaalista terapiaa (”Rohkea”)

Orion Oyj ("Orion") ja Newel Health ("Newel") ovat solmineet lisenssisopimuksen koskien ODD-403:a (”Rohkea”), joka on Orionin kehittämä digitaalinen terapia (DTx) kroonisesta kivusta sekä erityisesti liikkumisen ja uudelleen loukkaantumisen pelosta kärsiville potilaille. Sopimuksen mukaan Newelilla on maailmanlaajuinen yksinoikeus kehittää, valmistaa ja kaupallistaa ODD-403:a. Orion on oikeutettu saamaan rojaltia tuotteen myynnistä sekä myyntiin liittyviä etappimaksuja.

"Newel on yksi digitaalisten terapioiden (DTx) edelläkävijöistä, ja olemme tyytyväisiä saadessamme heidät kumppaniksemme. Uskomme, että Newelillä on paras asiantuntemus ODD-403:n jatkokehittämiseen ja tuomiseen potilaiden saataville", sanoo Sammeli Liikkanen, Orion Oyj:n digitaalisen lääketieteen johtaja.



”Orionin sitoutuminen vastaamaan lääketieteellisiin tarpeisiin digitaalisen innovaation avulla on ollut kantava voima yhteistyömme taustalla. Olemme innoissamme saadessamme ODD-403:n jatkokehitettäväksi ja markkinoille vietäväksi. Samalla saamme lisättyä virtuaalitodellisuuden uutena modaliteettina kasvavaan DTx-sovellusten tarjontaamme", sanoo Gerry Chillè, Newel Healthin strategiajohtaja.



ODD-403

ODD-403 on VR-laitteille (virtual reality, virtuaalinen todellisuus) suunniteltu, lääkinnälliseksi laitteeksi (MDSW/SaMD) EU:n MDR:n ja FDA:n mukaisesti tarkoitettu ohjelmisto. Se sisältää kroonisesta kivusta kärsiville potilaille suunnitellun pelillistetyn hoito-ohjelman. Tuotteessa on valikoima psykologisia ja terapeuttisia moduuleja, joista on koostettu hoitokokonaisuus potilaiden tarpeiden mukaisesti. Tuote on suunniteltu joustavaksi ja käytettäväksi osana useita erilaisia hoitoja. Se myös tuottaa tietoa potilaille ja hoidosta vastaaville terveydenhuollon ammattilaisille. Esimerkiksi pelillistetyt, todistetusti turvalliset fyysiset liikkeet, joiden tarkoituksena on rohkaista potilasta liikkumaan, voivat auttaa potilasta pääsemään yli liikkumisen pelosta ja siten lisäämään aktiivisuutta. Kuten VIRPI-tutkimus todisti, ODD-403 on tilastollisesti merkitsevä edistysaskel kroonisen kivun hoidossa. Tutkimus osoitti, että liikkumisen pelkoa kuvaava TSK-luku (Tampa Scale for Kinesiophobia) laski tilastollisesti merkitsevästi (-4,7 pistettä, p=0,046) ja että potilaan kliininen yleistila ja elämänlaatu paranivat niin ikään tilastollisesti merkitsevästi intervention lopussa verrattuna lumeterapiaan. Newel Healthilla on erinomaiset edellytykset hyödyntää ODD-403:n vakuuttavia kliinisiä tuloksia, mikä korostaa heidän sitoutumistaan validoitujen ja vaikuttavien digitaalisten terveysratkaisujen toimittamiseen.

Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.



Newel Health

Newel Health on johtava digitaalisen terveydenhuollon toimija, joka kehittää edistyksellisiä digitaalisia lääkintä- ja terapeuttisia ratkaisuja korostaen niissä käyttäytymistieteellistä ja käyttäjäkeskeistä suunnittelua potilaiden hoidon parantamiseksi. Yhtiö on laajentanut digitaalista, data- ja tieteellistä osaamistaan keskeisten yritysostojen avulla. Newelin asiantuntemus potilaskeskeisestä terveydenhuollosta edistää strategisia kumppanuuksia, joiden avulla sidosryhmät voivat hyödyntää sen digitaalisten terveysratkaisujen portfoliota ja nopeuttaa uusien sovellusten kehittämistä eri terapia-alueilla. Newelin itse kehittämä H.Core-kehys takaa nopean mukauttamisen ja käyttöönoton, optimoi investoinnit ja tehostaa innovointia ja yhteistyötä.





Terhi Ormio

viestintäjohtaja

Orion Oyj

puhelin +358 50 966 4646

sähköposti: terhi.ormio@orion.fi



Orion Oyj

