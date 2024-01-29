Sidra Capital成立新加坡可变资本公司（VCC），进行跨境大宗商品供应链投资

新加坡, Jan. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sidra Capital 是一间符合伊斯兰教规的领先资产管理公司，而且受沙特阿拉伯资本市场管理局监管。日前，该公司隆重宣布在新加坡成立首家可变资本公司 Sidra Asian Opportunities Investment I VCC（VCC） 。



2023年11月，这家VCC开始运营，其投资策略专注于通过全额资助的不可撤销信用状（LC）来推动跨境商品供应链发展。 VCC专门针对市场对特定印度尼西亚生产商出产的固体燃料的高需求，其价值在于商品的固有质量以及生产商的可靠性（在商品数量和质量方面能够符合买家预期）。

为了增强安全性，基础交易以美元计价的信用证进行端到端担保，信用证由具有良好信用评级的银行签发或保兑，从而消除了外汇和支付风险。 此外，由于交易的结构是“背对背”交易（back-to-back purchases）和销售商品，而非投机交易，因此投资者不会面临库存和价格风险。

Sidra Capital董事长 Hani Baothman 先生对VCC的成立感到非常高兴，他表示：“Sidra Capital处于创新私人金融投资方案的前沿领域，而VCC应运而生，以新加坡健全的法律框架和汇聚全球主要金融机构的重要地位为优势，同时得益于此地与各个司法管辖区的广泛的双重征税协议，最终可让基金投资者从中受惠。”

此外，Baothman先生表示，Sidra Capital会大力支持新加坡政府实现成为全球伊斯兰金融枢纽的雄心壮志。 符合伊斯兰教规的新加坡VCC是一种独特的投资模式，亦是本地和区域资产管理领域大受欢迎的新型公司。 对于能够为新加坡伊斯兰金融产业发展而做出贡献，Sidra Capital引以为豪。

VCC由Sidra Capital Pte Ltd管理，后者是Sidra Capital的全资子公司，也是获得新加坡金融管理局许可的注册基金管理公司。

Sidra Capital已成为沙特阿拉伯伊斯兰私人金融业界的开拓者。 其投资组合包括一系列符合伊斯兰教规的私人金融投资方案，例如广受好评的Sidra Income Fund系列和Sidra-Ancile Global Structured Trade Investment Fund。













联系方式： prandmarketing@sidracap.com