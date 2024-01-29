Floship 榮獲德勤新星獎

香港, Jan. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的電子商務品牌循環供應鏈解決方案提供商 Floship 欣喜地宣布，該公司在著名的香港科技新星 (HKTF) 計劃中被評為德勤新星企業。Floship 在昨晚舉行的一個特別儀式上獲此殊榮，標誌着該公司的一個重要里程碑。



德勤 HKTF 計劃是「德勤中國高科技高成長」項目的子項目，為快速發展的創新型本地企業提供一個平台，以便它們展示其市場領先地位，與成功的同行建立聯繫，並獲得更廣泛的認可，同時提升其在亞太地區的人才品牌。這一榮譽彰顯了 Floship 在技術和商業領域對創新和快速增長的承諾。

Floship 首席執行官 Joshua Tsui 表達他的喜悅之情，說道：「獲得德勤新星獎是 Floship 的莫大殊榮。這證明了我們團隊的奉獻精神與辛勤工作，以及我們尊貴的客戶和合作伙伴對我們的信任與支援。這一認可鞏固了我們作為行業領導者的地位，激勵我們繼續突破極限，取得更大的成功。」

作為新星獎得主，Floship 現已加入 WeLab、Klook、Tencent 和 Bytedance 等往屆 HKTF 獲獎者行列。這一認可進一步鞏固了 Floship 作為本地區最具創新性和發展潛力的公司之地位，同時反映了該公司對卓越和前瞻性電子商務物流解決方案的承諾。

這一榮譽的獲得正值 Floship 大幅擴張和進步之際，公司將繼續透過尖端技術和無與倫比的服務重新定義物流和供應鏈領域。該獎項證明了 Floship 致力於為客戶提供卓越價值並建立日益增長的全球影響力。

Floship 期待着借助這一認可進一步提升其市場定位，並在進入大灣區、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區下一階段的擴張過程中，繼續在行業內取得成功。

關於 Floship

Floship 提供的全球物流循環供應鏈生態系統解決方案，全面涵蓋全球供應鏈各個方面，務求讓電子商業工作量最小，使企業主能夠擁有投資靈活性，專注於驅動性增長，同時做到放心無虞。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.floship.com 或在 LinkedIn上關注我們。

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