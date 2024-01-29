Floship 荣获德勤新星奖

香港, Jan. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的电子商务品牌循环供应链解决方案提供商 Floship 欣喜地宣布，该公司在著名的香港科技新星 (HKTF) 计划中被评为德勤新星企业 Floship 在昨晚举行的一个特别仪式上获此殊荣，标志着该公司的一个重要里程碑。



德勤 HKTF 计划是“德勤中国高科技高成长”项目的子项目，为快速发展的创新型本地企业提供一个平台，以便它们展示其市场领先地位，与成功的同行建立联系，并获得更广泛的认可，同时提升其在亚太地区的人才品牌。这一荣誉彰显了 Floship 在技术和商业领域对创新和快速增长的承诺。

Floship 首席执行官 Joshua Tsui 表达他的喜悦之情，说道：“获得德勤新星奖是 Floship 的莫大殊荣。这证明了我们团队的奉献精神与辛勤工作，以及我们尊贵的客户和合作伙伴对我们的信任与支持。这一认可巩固了我们作为行业领导者的地位，激励我们继续突破极限，取得更大的成功。”

作为新星奖得主，Floship 现已加入 WeLab、Klook、Tencent 和 Bytedance 等往届 HKTF 获奖者行列。这一认可进一步巩固了 Floship 作为本地区最具创新性和发展潜力的公司之地位，同时反映了该公司对卓越和前瞻性电子商务物流解决方案的承诺。

这一荣誉的获得正值 Floship 大幅扩张和进步之际，公司将继续通过尖端技术和无与伦比的服务重新定义物流和供应链领域。该奖项证明了 Floship 致力于为客户提供卓越价值并建立日益增长的全球影响力。

Floship 期待着借助这一认可进一步提升其市场定位，并在进入大湾区、亚太地区和欧洲、中东和非洲地区下一阶段的扩张过程中，继续在行业内取得成功。

关于 Floship

Floship 提供的全球循环供应链生态系统解决方案，涵盖了全球供应链的所有方面，确保电商企业的运营工作量最小化，允许企业主专注于通过灵活投资推动增长，同时做到放心无忧。如需了解更多信息，请访问 www.floship.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

媒体联系人

James Linacre

公共关系及通讯负责人

pr@floship.com