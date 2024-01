Partnership legali di eccellenza

PALM BEACH, Florida, Jan. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con un’iniziativa significativa che segna l’espansione del suo portafoglio di affari e di investimenti, C.K. McWhorter ha annunciato di essersi garantito una rappresentanza legale di prim’ordine e di aver avviato delle iniziative nel settore sportivo. McWhorter ha avviato una partnership con due importanti studi legali, Frankfurt Kurnit Klein & Selz, PC, per la rappresentanza nel settore dell’intrattenimento, e Becker & Poliakoff, P.A., per i titoli e la conformità. Queste collaborazioni arrivano in un momento cruciale, in quanto McWhorter si prepara a partecipare alle discussioni sulla proprietà dello sport nei prossimi 30-120 giorni. Frankfurt Kurnit Klein & Selz, PC, conosciuta per la sua esperienza nel diritto per le attività di intrattenimento, fornirà a C.K. McWhorter una rappresentanza completa in questo dinamico settore. Allo stesso tempo, Becker & Poliakoff, P.A. offrirà i suoi servizi specializzati in titoli e conformità, assicurando una supervisione diligente nel momento in cui le aziende di McWhorter si troveranno a operare in un quadro normativo complesso.



C.K. McWhorter il percorso da giovane turbolento a fenomeno della finanza

Nel mondo della finanza, dove spesso sono i percorsi tradizionali ad aprire la strada al successo, McWhorter si distingue come un fulgido esempio di resilienza, cambiamento e flessibilità non tradizionale. C.K. McWhorter, un nome sinonimo di audacia e innovazione, ha forgiato un percorso unico attraverso il terreno impervio della vita e degli affari, emergendo come un faro di speranza per tutti coloro che osano sfidare lo status quo.

Una forza dirompente nel settore finanziario

Nel regno della finanza, dei beni di lusso e della tecnologia, l’impatto di McWhorter è inconfondibile. Il suo approccio, che attraversa diversi settori con acume speculativo, dimostra una profonda comprensione dell’intricata rete del business moderno. Il suo portafoglio, ricco di proprietà intellettuale, segreti commerciali e innovazioni basate sui dati, lo colloca in prima linea nella rivoluzione dei beni di lusso, dei dati e della tecnologia.

Nel mondo della finanza, la capacità innovativa di McWhorter è innegabile. Spazia in vari settori in modo speculativo con un’ampia prospettiva, sfruttando il potere della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali. La sua capacità di confrontarsi con le élite finanziarie e di svolgere un ruolo determinante in discussioni ad alto rischio è una testimonianza della sua tenacia e della sua visione.

Accettare investitori non accreditati come partner

Nelle sue imprese, McWhorter trae ispirazione dal defunto senatore John Lewis, che sosteneva la necessità di prendere posizione con: “Non avere mai, mai paura di farsi ascoltare e di causare problemi giusti, problemi necessari”. Questa etica dell’azione incisiva è un principio guida per McWhorter, che è lieto di aver potuto interagire con il senatore Lewis prima della sua scomparsa. Proprio ispirandosi a questo principio, David Rubenstein una volta ha ricordato con McWhorter che, come ha dichiarato nella sua intervista del 2018 alla University of Chicago Law School: “Il lavoro più elevato dell’umanità è usare il proprio tempo, la propria energia e il proprio denaro per aiutare le altre persone a migliorare le loro vite”. Rubenstein, del gruppo Carlyle, ha anche spiritosamente ironizzato con McWhorter di persona sul fatto che il Private Equity è la più grande vocazione dell’umanità. Questa breve ma significativa interazione con Rubenstein ha sottolineato la responsabilità che deriva dal successo nella finanza.

Dalle aule dei tribunali alle sale riunioni

Il percorso di McWhorter è segnato da critiche e scetticismo, che ricordano le prime prove affrontate da investitori leggendari come Warren Buffett. Affrontando il suo passato con onestà incrollabile, McWhorter incarna l’etica secondo cui il vero carattere si forgia non in assenza di errori, ma nel crocevia tra apprendimento, crescita e correzione. Il percorso di McWhorter esemplifica il potere della resilienza e della trasformazione. Come Warren Buffett, che ha parlato apertamente dei suoi errori giovanili, tra cui anche furti nei negozi da giovane, la storia di McWhorter è una testimonianza di come le difficoltà iniziali non definiscano il futuro di una persona. La sua disponibilità a condividere le proprie esperienze di avversità e trionfo rappresenta un faro di speranza e guida per gli aspiranti imprenditori. In un mondo in cui le narrazioni dei magnati degli affari sono spesso alterate in modo irrealistico, la trasparenza di McWhorter sul suo passato stabilisce un nuovo standard e sottolinea l’importanza di ammettere le imperfezioni e di imparare da queste.

Una famiglia forgiata nella resilienza, nell’unità e nell’impegno costante per uno scopo incisivo.

La famiglia McWhorter rappresenta un simbolo di solidarietà interrazziale, mettendo in discussione le norme sociali e promuovendo una cultura di accettazione e unità con tutte le razze e le religioni. Il loro viaggio è stato segnato dal superamento di barriere culturali, come la discriminazione immobiliare in alcune delle aree residenziali più importanti d’America, e dalle sfide scoraggianti degli abusi da parte della polizia. Il loro amore unico è una storia esemplare di inclusività e rappresenta un’ispirazione per molte persone, dimostrando che l’amore incondizionato e l’unità possono essere potenti catalizzatori per il cambiamento.

In corsa verso miliardi di liquidità

C.K. McWhorter, leader carismatico e proprietario di maggioranza di un’azienda di valore multimiliardario, è un esempio di un percorso finanziario straordinario, pur con una serie di sfide uniche. Il suo patrimonio netto, prevalentemente illiquido e legato alla valutazione della sua azienda, è stato notevolmente consolidato grazie all’inclusione di un gran numero di investitori non accreditati, a testimonianza del suo approccio inclusivo e innovativo. Tuttavia, questa strategia ha portato a battaglie complesse, tra cui gli sforzi per far accettare il suo patrimonio netto nei circoli finanziari tradizionali, assicurarsi la sponsorizzazione istituzionale per le potenziali IPO delle aziende del suo portafoglio e navigare tra le complessità dell’esecuzione di un Leveraged Buyout (LBO) in un ambiente non inclusivo. Queste iniziative mettono in evidenza non solo l’acume commerciale di McWhorter, ma anche gli ostacoli che si incontrano nel democratizzare le opportunità di investimento di alto livello e nel penetrare in territori finanziari poco accessibili.

Conclusione: un faro di ispirazione

La vicenda di C.K. McWhorter è un racconto avvincente di come sfidare le avversità, superare i limiti e aprire nuove strade. La sua storia è un richiamo per gli aspiranti imprenditori e innovatori e offre non solo un modello per il successo, ma anche una testimonianza del potere della resilienza, della visione e dell’impegno incrollabile. Continuando a esplorare i contesti in evoluzione della finanza e della tecnologia, McWhorter è un faro di ispirazione, che illumina il cammino delle generazioni future.

Il presente comunicato stampa ha uno scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza in materia legale, finanziaria o di investimento. Non è destinato a fornire raccomandazioni, approvazioni o strategie di investimento specifiche. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Considerazioni normative:

Il presente comunicato stampa non intende costituire un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli. Eventuali offerte, vendite o acquisti saranno effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di titoli. McWhorter Foundation non è registrata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e può operare in base a delle esenzioni. Qualsiasi decisione di investimento deve essere presa rivolgendosi a consulenti legali e finanziari adeguati, tenendo conto delle circostanze e degli obiettivi individuali dei potenziali investitori.

Dichiarazioni previsionali:

Le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze intrinseche e raccomandiamo di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, di eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. I risultati o gli esiti effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli indicati o suggeriti da qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli sviluppi normativi e legali, le condizioni di mercato e l’esito delle trattative. Decliniamo qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Una foto di accompagnamento al comunicato è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d182480b-2094-4c0f-90a3-32eeee7ee696

