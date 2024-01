SEACOR Marine annuncia l’aggiornamento di quattro PSV con i sistemi di accumulo di energia di Kongsberg Maritime

Continua l’impegno di SEACOR Marine per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale

HOUSTON e OSLO, Norvegia, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE: SMHI) (la “Società” o “SEACOR Marine”), fornitore leader di servizi di trasporto marittimo e di supporto agli impianti energetici offshore di tutto il mondo, ha annunciato oggi il proprio impegno ad acquisire quattro sistemi innovativi per l’accumulo di energia da Kongsberg Maritime AS. La soluzione di alimentazione ibrida, progettata con tecnologia all’avanguardia, sarà installata su quattro navi da rifornimento per piattaforme (Platform Supply Vessels, PSV) di SEACOR Marine per migliorare il modo in cui la Società gestisce il consumo di energia e le emissioni a bordo di queste navi.

Le quattro navi incluse nel contratto sono SEACOR Ohio, SEACOR Alps, SEACOR Andes e SEACOR Atlas. L’installazione dovrebbe iniziare nel mese di dicembre 2024 e concludersi entro il secondo trimestre del 2025. Una volta installati, oltre il 50% della flotta di PSV di SEACOR Marine sarà alimentata da motori ibridi.

Le quattro PSV, tutte caratterizzate dal design UT771 CDL di Kongsberg Maritime, saranno attrezzate per il funzionamento ibrido a batteria con l’installazione di un sistema di accumulo di energia containerizzato sulla tuga e dei relativi quadri elettrici e sistemi di controllo dei propulsori. L’aggiornamento includerà anche un nuovo sistema di posizionamento dinamico K-Pos Dynamic Positioning (DP) di Kongsberg Maritime installato per sostituire l’attuale sistema DP su tutte e quattro le navi.

A partire da febbraio 2024 a Ulsteinvik, Norvegia, Kongsberg Maritime aggiornerà anche l’UT771 CDL SEACOR Yangtze con il sistema di accumulo di energia per tuga.

John Gellert, amministratore delegato di SEACOR Marine, ha commentato: “La decisione di espandere la nostra flotta ibrida è in linea con i valori fondamentali di innovazione e tutela ambientale di SEACOR Marine e si basa sulla nostra comprovata leadership nell’adozione di tecnologie sostenibili per il settore marittimo. SEACOR Marine è stata uno dei primi operatori offshore a installare sistemi ibridi a batteria e questo annuncio segna un passo importante nei nostri continui sforzi per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale della nostra flotta.

Questi sistemi di accumulo di energia rappresentano un investimento nel futuro sostenibile della nostra flotta e nella nostra capacità di soddisfare le esigenze di trasporto offshore dei nostri clienti in tutto il mondo. Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti ulteriori PSV ibride che operano in modo efficiente attraverso la riduzione del consumo di carburante e dei relativi costi operativi, riducendo al contempo le emissioni di gas serra”.

James Poulton, Kongsberg Maritime, vicepresidente senior, servizi post-vendita, ha dichiarato: “SEACOR Marine è uno degli operatori più esperti di sistemi di alimentazione a batteria ibrida nel mercato offshore e siamo lieti che abbiano scelto nuovamente di espandere la loro flotta di PSV ibride con la tecnologia di Kongsberg Maritime.

Abbiamo notato che, installando la batteria, il consumo di carburante in modalità operativa DP su queste navi può essere ridotto fino al 20%. Oltre alle batterie, la conversione prevederà anche una connessione a terra, che consentirà il collegamento alle reti elettriche quando si è in porto, riducendo notevolmente la quantità di ore di funzionamento del motore e le emissioni dei carburanti diesel. Il vantaggio principale di avere l’energia della batteria immediatamente disponibile è quello di mantenere la ridondanza del sistema di alimentazione delle navi, con meno motori in funzione. Ciò è particolarmente utile quando si opera in modalità DP, ma ha il suo valore anche in altre modalità operative”.

Informazioni su Kongsberg Maritime AS

Kongsberg Maritime è un’azienda globale di tecnologia navale che fornisce soluzioni tecnologiche innovative e affidabili per tutti i settori dell’industria marittima. Con sede a Kongsberg, Norvegia, Kongsberg Maritime dispone di strutture di produzione, vendita e assistenza in 34 Paesi.

Le soluzioni di Kongsberg Maritime coprono tutti gli aspetti dell’automazione navale, della sicurezza, della manovrabilità, della navigazione e del posizionamento dinamico, nonché della gestione dell’energia, della movimentazione a bordo, dei sistemi di propulsione e dei servizi di progettazione navale.

Sito web: Kongsberg Gruppen | Kongsberg Maritime

Social media: LinkedIn | Twitter | Facebook

Informazioni su SEACOR Marine

SEACOR Marine fornisce servizi completi di trasporto marittimo e di supporto agli impianti energetici offshore di tutto il mondo. SEACOR Marine opera e gestisce una flotta diversificata di navi di supporto offshore che trasportano merci e personale alle installazioni offshore, compresi i parchi eolici offshore, assiste nelle operazioni offshore per impianti di produzione e stoccaggio, fornisce supporto per la costruzione, il rifacimento dei pozzi, l’installazione di parchi eolici offshore e il relativo smantellamento, trasporta e lancia attrezzature utilizzate sott’acqua per la perforazione e l’installazione, la manutenzione, l’ispezione e la riparazione di pozzi, e gestisce ancore e attrezzature di ormeggio per piattaforme offshore. Inoltre, le navi di SEACOR Marine forniscono servizi di risposta alle emergenze e alloggi per tecnici e specialisti. Per maggiori informazioni, visitare il sito web di SEACOR Marine all’indirizzo www.seacormarine.com.

