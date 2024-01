SEACOR Marine annonce l’amélioration de quatre PSV désormais pourvus de systèmes de stockage d’énergie de Kongsberg Maritime

Cette évolution s’inscrit dans la sillage de l’engagement de SEACOR Marine à améliorer l’efficacité opérationnelle et à réduire son impact environnemental

HOUSTON et OSLO, Norvège, 26 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE : SMHI) (la « Société » ou « SEACOR Marine »), un fournisseur de premier plan de services de transport maritime et de soutien aux installations énergétiques offshore du monde entier, annonce ce jour sa volonté de faire l’acquisition de quatre systèmes de stockage d’énergie de pointe auprès de Kongsberg Maritime AS. Dotée de technologies d’avant-garde, cette solution hybride sera installée sur quatre navires de ravitaillement offshore (Platform Supply Vessels, « PSV ») de SEACOR Marine, afin de permettre à la Société de mieux gérer la consommation d’énergie et les émissions de ces navires.

Les quatre navires visés sont les suivants : SEACOR Ohio, SEACOR Alps, SEACOR Andes et SEACOR Atlas. L’installation de la solution devrait commencer en décembre 2024 et être terminée à l’horizon du deuxième trimestre 2025. Après quoi, plus de 50 % de la flotte de PSV de SEACOR Marine sera alimentée par un système hybride.

Les quatre PSV, qui auront tous le design Kongsberg Maritime UT771 CDL, seront dotés d’un système de stockage d’énergie conteneurisé au niveau du rouf, ainsi que des tableaux de distribution et des systèmes de commande des propulseurs associés, pour un fonctionnement hybride sur batterie. L’amélioration comprendra également un nouveau système de positionnement dynamique (« PD ») Kongsberg Maritime K-Pos pour les quatre navires, en remplacement du système de PD actuel.

À compter de février 2024, à Ulsteinvik (Norvège), Kongsberg Maritime prendra également en charge l’amélioration du navire UT771 CDL SEACOR Yangtze, en le dotant du système de stockage d’énergie au niveau du rouf.

John Gellert, PDG de SEACOR Marine, commente : « Nous avons décidé de développer notre flotte hybride en accord avec les valeurs fondamentales de SEACOR Marine, à savoir l’innovation et la gestion environnementale, et en nous appuyant sur notre expérience en matière d’adoption de technologies vertes dans le secteur maritime. SEACOR Marine a été l’un des premiers opérateurs offshore à installer des systèmes hybrides à batteries. Cette annonce marque une étape importante dans nos efforts continus visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et à réduire l’impact environnemental de notre flotte. »

« Ces systèmes de stockage d’énergie constituent un investissement dans l’avenir durable de notre flotte et notre capacité à répondre aux exigences de nos clients des quatre coins du monde en matière de transport offshore. Nous avons grand-hâte de proposer à nos clients de nouveaux PSV hybrides au fonctionnement efficient grâce à la réduction de la consommation de carburant et des charges d’exploitation connexes, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. »

James Poulton, Vice-président directeur du Service après-vente de Kongsberg Maritime, déclare : « SEACOR Marine est l’un des opérateurs de systèmes hybrides d’énergie par batteries les plus expérimentés du marché offshore. Nous sommes enchantés d’avoir une fois encore été choisis pour développer sa flotte de PSV hybrides en les dotant de la technologie Kongsberg Maritime. »

« Une fois l’alimentation par batteries installée, la réduction de la consommation de carburant de ces navires en mode PD peut aller jusqu’à 20 %. Outre les batteries, la conversion comprendra également une connexion quai. Celle-ci permettra de se connecter aux réseaux électriques dans les ports, avec à la clé une diminution considérable du nombre d’heures de fonctionnement des moteurs et des émissions provenant des carburants diesel. Le principal avantage d’une alimentation par batteries disponible sur-le-champ, c’est qu’il est possible de maintenir la redondance du système d’alimentation des navires avec moins de moteurs en fonctionnement. Cela est particulièrement utile en mode PD, mais n’en est pas moins intéressant dans le cadre d’autres modes de fonctionnement. »

À propos de Kongsberg Maritime AS

Kongsberg Maritime est un groupe mondial de technologie maritime fournissant des solutions technologiques innovantes et fiables pour tous les secteurs maritimes. Le groupe, dont le siège est à Kongsberg, en Norvège, dispose d’installations de production, de vente et de services dans 34 pays.

Les solutions de Kongsberg Maritime couvrent tous les pans de l’automatisation maritime, de la sécurité, de la manœuvre, de la navigation et du positionnement dynamique, sans oublier la gestion de l’énergie, les systèmes de manutention de pont et de propulsion et les services de conception de navires.

Site internet : Kongsberg Gruppen | Kongsberg Maritime

Réseaux sociaux : LinkedIn | Twitter | Facebook

À propos de SEACOR Marine

SEACOR Marine fournit des services mondiaux de transport maritime et de soutien aux installations énergétiques offshore du monde entier. SEACOR Marine exploite et gère une flotte diversifiée de navires de soutien offshore, qui livrent du fret et du personnel aux installations offshore, y compris les parcs éoliens offshore, assistent les opérations offshore pour les installations de production et de stockage, fournissent un soutien à la construction, au reconditionnement des puits, à l’installation des parcs éoliens offshore et au démantèlement, transportent et lancent l’équipement utilisé sous l’eau pour le forage et l’installation des puits, la maintenance, l’inspection et la réparation et manipulent les ancres et l’équipement d’amarrage pour les plateformes offshore. En outre, les navires de SEACOR Marine fournissent des services d’intervention d’urgence et hébergent des techniciens et des spécialistes. Pour en savoir plus sur SEACOR Marine, rendez-vous à l’adresse suivante : www.seacormarine.com.

Avertissements

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué, ainsi que dans d’autres rapports, supports ou déclarations orales que la Société publie ou émet publiquement en tant que de besoin, constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En règle générale, les verbes « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « projeter », « prévoir de », « estimer », « planifier », « cibler », « prédire » et les expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives concernent les attentes de la direction, ses objectifs stratégiques, ses perspectives commerciales, les performances économiques et la situation financière qu’elle anticipe, ainsi que d’autres questions similaires. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement incertaines et soumises à une série d’hypothèses, de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou prévus par la direction de la Société. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future, et les événements ou résultats réels peuvent différer de manière significative de ces déclarations. Les événements ou résultats réels sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants, connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Il faut comprendre qu’il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Par conséquent, les phrases précédentes ne doivent pas être considérées comme une liste exhaustive de tous les risques ou incertitudes potentiels. Compte tenu de ces facteurs de risque, il est recommandé aux investisseurs et aux analystes de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Ces dernières ne sont valables qu’à la date du document dans lequel elles figurent. La Société décline toute obligation ou tout engagement à émettre toute mise à jour ou révision relatifs à toute déclaration prospective visant à refléter tout changement de ses attentes ou tout changement lié aux événements, conditions ou circonstances sur lesquels toute déclaration de ce genre est susceptible de s’appuyer, sauf si la loi l’exige. Il est toutefois conseillé de consulter les informations que la Société divulgue sur des sujets connexes dans les documents qu’elle dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, à savoir ses rapports annuels (formulaire 10-K), ses rapports trimestriels (formulaire 10-Q) et ses rapports courants (formulaire 8-K) (le cas échéant). La présente section constitue les avertissements de la Société au titre du Private Securities Litigation Reform Act de 1995.