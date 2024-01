La conférence agricole annuelle de Gestion agricole du Canada sème l'excellence.

OTTAWA, 26 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion agricole du Canada a tenu l’édition annuelle de sa Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) à Guelph, en Ontario, accueillant des passionnés de la gestion agricole de partout au Canada qui ont ainsi eu l’occasion de se réunir, d’apprendre et de mettre en commun des connaissances et des idées!



L’AgEx est le seul événement national au Canada qui sert de plateforme interactive permettant aux agriculteurs, aux conseillers, aux intervenants du milieu universitaire, aux organisations, à l’industrie privée et aux représentants du gouvernement de tisser des liens et d’ouvrir collectivement la voie à l’excellence en matière de gestion d’entreprise agricole à l’échelle du Canada. Le thème de l’édition de cette année de la conférence, « Saisir l’occasion », avait pour but d’amener les participants à discuter des facteurs qui ont des impacts sociaux, économiques et environnementaux sur les exploitations agricoles et d’examiner les pratiques de gestion qui favorisent la réussite dans tout environnement d’affaires.

Le programme a permis aux participants de bénéficier d’une expérience d’apprentissage diversifiée couvrant une multitude de sujets relatifs à la gestion des entreprises agricoles. Les délégués ont entendu plus de 60 conférenciers dans le cadre d’un éventail de formats d’apprentissage, y compris une visite des exploitations du Dairy Research Centre, de l’Elora Brewing Company et de l’Ontario Beef Research Centre, des présentations données par des conférenciers d’honneur, notamment Dave Mitchell de The Leadership Difference, Elaine Froese, conseillère auprès des familles agricoles du Canada, Eric Olson de MNP, Sangeeta Lalli de Telus Agriculture, Ed Broschinski de Cargill Marketsense et Viktoria Schuler du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture, des discussions de groupes d’experts sous les thèmes « Meeting the Needs of Farm Women » (Répondre aux besoins des femmes du milieu agricole) et « A New Era for Business Risk Management Programming » (Une nouvelle ère pour les programmes de gestion des risques touchant les entreprises), en plus d’une séance de diffusion en direct sur les ondes de RealAg Radio, d’ateliers simultanés dont les thèmes étaient « Risk Management in a High Interest Rate Environment » (La gestion des risques dans un contexte de taux d’intérêt élevés), « Growing Your Potential as an Effective Farm Leader » (Faire croître votre potentiel en tant que chef de file efficace dans le milieu agricole) et « How University of Guelph Students are Applying their Skills in the Real World » (La façon dont les étudiants de l’Université de Guelph appliquent leurs compétences dans le monde réel), ainsi que la présentation nationale des ressources en gestion des exploitations agricoles. En outre, les délégués ont pu faire appel à nos huit conseillers sur demande pour obtenir de l’aide quant à leur parcours d’apprentissage.

De même, lors de l’AgEx, on a accueilli l’honorable sénateur Rob Black, la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, Lisa Thompson, et Daniel Secord de la Première Nation des Mississaugas de Credit.

Il est possible de visionner toutes les discussions de groupes d’experts et les séances plénières sur notre chaîne YouTube.

Voici quelques commentaires de la part de délégués qui étaient présents à la conférence :

« Il est important de consacrer du temps à la réflexion stratégique, de prendre du recul par rapport à la routine quotidienne. »

« Le changement est lent; nous devons continuer à avancer. »

« Commencez à réfléchir aux objectifs de chaque événement ou décision de première importance; arrêtez de prendre des décisions automatiques ou des décisions guidées par la culpabilité. »

Au cours du banquet annuel de la Conférence sur l’excellence en agriculture de Gestion agricole du Canada, Steve Funk, de l'Alberta, a été récompensé pour sa contribution à l'excellence de la gestion agricole en recevant le prestigieux prix Wilson Loree.

M. Funk a pris sa retraite au début de cette année en tant que directeur des ressources de gestion des risques agricoles chez MNP, une fonction dans le cadre de laquelle il a aidé les producteurs et l’industrie à comprendre le programme Agri-stabilité et d’autres programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE), l’incidence de ces programmes sur la viabilité financière des exploitations agricoles et le soutien qu’ils apportent à cet égard, et la façon d’optimiser les garanties et les paiements de ces programmes dans le contexte d’une stratégie globale de gestion des risques en assurance agricole. M. Funk a supervisé les activités de l’entreprise quant à la mise en œuvre des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement, de l’outil de projection des risques agricoles et d’autres services de gestion des risques; il a ainsi joué un rôle déterminant dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des services, de même que dans la formation et le suivi des systèmes et des processus de prestation de services.

M. Funk est un spécialiste de premier plan du programme Agri-stabilité et des autres programmes de GRE au Canada. Au cours des 27 dernières années de sa carrière, il s’est consacré à aider le gouvernement à façonner le cadre actuel de GRE. De même, M. Funk a donné de la formation sur la GRE à des centaines de personnes à l’échelle du Canada afin de mieux faire connaître le sujet au sein de l’industrie et d’informer davantage les acteurs de celle-ci à cet égard, ce qui a permis d’exercer une influence bénéfique sur de nombreuses décisions stratégiques liées à la GRE.

Plus récemment, M. Funk a défendu ardemment l’importance des compétences financières agricoles dans le milieu de l’agriculture au Canada. Il a établi une corrélation clé entre le niveau des compétences financières d’un agriculteur et sa capacité à comprendre la gestion des risques et à soutenir la santé mentale sur la ferme par la planification de la gestion des risques.

Joignez-vous à Gestion agricole du Canada à Abbotsford-Chilliwack, en Colombie-Britannique, lors de l’AgEx 2024 | 19 au 21 novembre 2024.

