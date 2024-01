Augmentation significative des subventions d'entreprise au sein de la communauté grandissante des clients de Benevity

La plateforme de Benevity a enregistré une progression de 38 % dans le traitement des subventions en glissement annuel

CALGARY, Alberta, 26 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. , le principal fournisseur de logiciels d’engagement solidaire pour les entreprises à l’échelle mondiale, annonce avoir enregistré une hausse considérable des subventions d’entreprise à traiter sur sa plateforme, mesurée à hauteur de 38 % en glissement annuel. En 2023, les clients de Benevity ont effectué plus de 25 000 opérations de décaissement de subventions, pour une valeur frisant les 665 millions d’euros. Le portefeuille de clients en plein essor de Benevity a largement contribué à cette augmentation puisqu’en 2023 un quart de ses nouveaux clients ont eu recours à ses applications de gestion des subventions dans le cadre de leurs programmes de mécénat et d’engagement solidaire.



Au cours de l’année 2023, Benevity a enregistré 105 nouveaux clients et sa communauté compte désormais près de 1 000 entreprises engagées, dont la fondation Levi Strauss, FirstEnergy, ou Pinterest, entre autres.

« Dans une année 2023 caractérisée par une volatilité économique constante et des questions sociales clivantes, le nombre d’entreprises investissant massivement dans le social à l’appui de leurs convictions nous inspirent ; elles incarnent véritablement pour nous l’essence de l’engagement solidaire » observe Kelly Schmitt, PDG de Benevity qui poursuit en déclarant : « Ces entreprises ont l’avantage d’enregistrer à la fois de bons résultats sociaux et d’instaurer de la confiance envers leur entreprise, au même titre que d’autres avantages commerciaux mesurables. »

La croissance parallèle de la communauté de clients de Benevity et des subventions d’entreprise démontre que les entreprises sont astreintes à des normes plus élevées en matière de confiance et de responsabilité. Ces entreprises recherchent donc des solutions leur permettant de gérer leurs investissements sociaux de manière efficace, fiable et cohérente. Elles souhaitent le faire non seulement dans divers pays et auprès de différents partenaires à but non lucratif, mais aussi en se basant sur des données précises pour prendre des décisions éclairées. L'objectif est d’atteindre l’impact désiré et de communiquer efficacement ces résultats à leurs actionnaires. À ce jour, Benevity a géré plus de 1,2 million de subventions, représentant une valeur totale de 19 milliards d’euros, via ses plateformes dédiées à la gestion des subventions.

Pour Liz Tellez, directrice des opérations à la fondation Levi Strauss, « le logiciel de gestion des subventions de Benevity a considérablement renforcé la capacité de la fondation à gérer et distribuer des fonds à nos partenaires nationaux et internationaux, tout en améliorant l’efficacité et la transparence de nos opérations de subvention. Nous pouvons désormais mieux coordonner nos ambitions philanthropiques avec notre mission et nos valeurs, en veillant à ce que les subventions accordées par nos soins soient plus ciblées et plus percutantes. Les logiciels développés par Benevity optimisant également le suivi des données et le reporting, notre équipe est en mesure de prendre des décisions basées sur les données et d’affiner notre stratégie de subvention au profit de nos partenaires communautaires. »

Le volontariat a également continué son envol en 2023. Il s’agit d’un moyen pour les entreprises de renforcer leurs communautés au sein d’un environnement de travail hybride. Le nombre de bénévoles enregistré en 2023 a progressé de 56 % par rapport à 2022, et de 59 % pour le taux de participation mensuel moyen au bénévolat. Les entreprises engagées cherchent chaque jour davantage à aligner l’ensemble de leurs initiatives d’impact social (subventions, dons des employés, bénévolat et promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, ou « DEI ») de manière globale pour satisfaire à leur mission d’entreprise et créer un effet stratégique.

En 2024, Benevity continue à investir dans des solutions basées sur les données et le reporting pour aider les entreprises à saisir et gérer véritablement leur impact.

