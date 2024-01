Boralex dévoilera ses résultats financiers du 4e trimestre de l’exercice financier 2023 le 1er mars prochain

MONTRÉAL, 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce que la divulgation des résultats financiers du quatrième trimestre de l’exercice financier 2023 aura lieu le vendredi 1er mars, à 11 h (HE).



Les analystes financiers et investisseurs sont invités à assister à une conférence téléphonique au cours de laquelle ces résultats seront présentés.

Date et heure

Vendredi, 1er mars 2024, à 11 h (HE)

Pour assister à la conférence

Sur le web : https://edge.media-server.com/mmc/p/8m4vgbb8

Par téléphone : Cliquez ici afin de procéder à votre enregistrement pour assister à l’appel investisseur par téléphone. Une fois votre enregistrement complété, vous recevrez un courriel de confirmation contenant le lien et le mot de passe (« PIN ») pour vous connecter à l’appel. Si vous perdez ce lien et votre mot de passe, vous pourrez vous enregistrer à nouveau. Vous devez absolument vous enregistrer si vous désirez vous connecter à l’appel par téléphone.

Les médias et toutes personnes intéressées par ces résultats sont invités à écouter la conférence et à visualiser une présentation qui sera diffusée en direct et en différé sur le site web de Boralex à l’adresse www.boralex.com. La rediffusion complète de la conférence sera disponible sur le site web de Boralex jusqu’au 1er mars 2025.

Les informations financières seront diffusées par voie de communiqué et sur le site Internet de Boralex le 1er mars 2024, à 7 h.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 6,4 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, et LinkedIn.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère, Affaires publiques

et communications externes

Boralex inc.

438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Stéphane Milot

Vice-président, relations avec les investisseurs

Boralex inc.

514 213-1045

stephane.milot@boralex.com

Source : Boralex inc.