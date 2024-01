Campagne « Operation Find Them All » : Cellebrite réunit des pionniers de la philanthropie pour accélérer les enquêtes sur les atteintes aux mineurs

Une nouvelle campagne inédite s’appuie sur la plateforme Cellebrite, qui promet d’accélérer la justice en équipant les services de police chargés de la protection des mineurs sur internet

TYSONS CORNER, État de Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), leader mondial des solutions d’investigation numérique de premier plan pour les secteurs public et privé, a l’honneur d’annoncer une collaboration poussée visant à réduire la pédocriminalité et l’exploitation des enfants sur internet.



Cette nouvelle campagne intitulée Operation Find Them All (« OFTA ») réunit pour la première fois le National Center of Missing and Exploited Children (« NC M EC ») , The Exodus Road , Raven et Cellebrite autour d’un objectif commun : accélérer les enquêtes de pédocriminalité sur internet, et ce faisant, aider les forces de l’ordre à retrouver les enfants disparus, résoudre les affaires d’exploitation des mineurs, supprimer les images préjudiciables en ligne et traduire en justice les auteurs.

En plus d’un investissement financier pour les trois organisations, Cellebrite met à disposition du NCMEC et de The Exodus Road sa technologie phare – à savoir Pathfinder, une solution d’analyse d’enquêtes basée sur l’IA, et Smart Search, un outil d’OSINT sur le cloud destiné aux enquêteurs. L’objectif : aider ces organisations dans leurs efforts pour démanteler les réseaux d’exploitation et de trafic sexuel d’enfants, en réduisant le temps nécessaire aux forces de l’ordre pour enquêter sur les personnes et les organisations mises en cause, analyser les preuves, recueillir des informations, faire apparaître des pistes, les suivre et secourir les victimes.

« La campagne “Operation Find Them All” permet de fortement accélérer l’attention et les efforts de tous les “bons éléments” des forces de l’ordre qui travaillent jour et nuit pour retrouver les enfants disparus », déclare John Walsh, cofondateur du NCMEC et défenseur de longue date des droits des enfants. « Je suis profondément reconnaissant à Cellebrite de s’engager de la sorte et de reconnaître le rôle essentiel que nous jouons dans la protection des enfants. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque enfant soit en sécurité et que la justice l’emporte. »

« Les dangers de l’anonymat sur la Toile exigent une attention et une action immédiates », précise Yossi Carmil, PDG de Cellebrite, avant de poursuivre : « Chez Cellebrite, nous nous engageons à travailler à l’unisson avec ces organisations héroïques et les forces de l’ordre internationales, pour aider à protéger les enfants du monde entier contre l’exploitation sexuelle en ligne. Voilà pourquoi nous consacrons les ressources et les capacités de Cellebrite à la recherche de ces enfants. »

Les services de police aux niveaux fédéral, étatique et local sont submergés par un nombre effrayant d’affaires d’abus sexuels sur des enfants. Rien qu’en 2022, le FBI a signalé 359 094 cas de disparitions d’enfants, et la CyberTipline du NCMEC a reçu plus de 32 millions de signalements de cas présumés d’exploitation sexuelle d’enfants. Aujourd’hui, les forces de l’ordre manquent de ressources et sont débordées, en raison de l’ampleur et de la complexité de ces enquêtes. Le portefeuille de produits de Cellebrite permettra de mieux équiper les forces de l’ordre et ces partenaires stratégiques, en leur offrant les capacités d’investigation numérique les plus avancées, des outils innovants et une formation complète pour faire face à cette situation.

« Depuis 2012, The Exodus Road a permis de libérer près de 2 500 victimes, d’arrêter plus de 1 200 auteurs et de former plus de 25 000 policiers et civils à la lutte contre les crimes liés à la traite des êtres humains. La technologie d’investigation numérique et l’assistance de Cellebrite sont essentielles pour accélérer notre travail visant à libérer des personnes exploitées dans le monde entier », expose Matt Parker, stratège en chef et cofondateur d’Exodus Road.

« Nous devons avoir conscience que les progrès de l’ICAC -Internet Crimes Against Children (Task Force) - nécessitent non seulement de la technologie et du dévouement, mais aussi une base solide caractérisée par l’évolution de la législation et une sensibilisation accrue », explique John Pizzurro, PDG de Raven. « Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons garantir la mise en place des structures et de la gouvernance nécessaires pour doter les services de police de toutes les ressources dont ils ont besoin et protéger nos enfants contre les menaces incessantes auxquelles ils sont confrontés à l’ère du numérique. Nous exprimons donc notre solidarité avec Cellebrite et soutenons l’objectif essentiel de cette opération, les retrouver tous. »

Pour en savoir plus sur la campagne “Operation Find Them All”, rendez-vous sur www.OFTA.Cellebrite.com .

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d’accélérer les procédures judiciaires et de préserver la confidentialité de populations du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d’investigation numérique destinées aux secteurs public et privé, et nous aidons les organisations à maîtriser la complexité des enquêtes numériques pénales en rationalisant les opérations d’intelligence. La plateforme et les solutions d’investigation numérique de Cellebrite ont gagné la confiance de milliers d’agences gouvernementales et d’entreprises de premier plan dans le monde entier. Elles visent à transformer la façon dont les données sont collectées, étudiées, analysées et gérées dans le cadre d’enquêtes légalement autorisées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou suivez-nous sur Twitter (@Cellebrite).

À propos du National Center for Missing and Exploited Children

Le National Center for Missing and Exploited Children est une société privée à but non lucratif de type 501(c)(3), dont la mission est d’aider à retrouver les enfants disparus, de réduire l’exploitation sexuelle des enfants et de prévenir la maltraitance infantile. Le NCMEC travaille avec les familles, les victimes, le secteur privé, les forces de l’ordre et le public pour aider à éviter les enlèvements d’enfants, retrouver les enfants disparus, fournir des services pour lutter contre la pédopornographie et faire de la prévention.

À propos de The Exodus Road

The Exodus Road est une organisation mondiale à but non lucratif, qui lutte contre l’esclavage moderne en s’associant aux forces de l’ordre pour combattre la traite des êtres humains, en équipant les populations afin qu’elles protègent les personnes vulnérables et en soutenant les survivants alors qu’ils retrouvent la liberté. Travaillant étroitement avec le personnel local, les ONG partenaires et les forces de l’ordre dans le monde entier, The Exodus Road se bat pour libérer les victimes exploitées, arrêter les trafiquants et aider les survivants à se reconstruire. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour aider à mettre fin à l’exploitation et au trafic, consultez le site web de The Exodus Road à l’adresse https://theexodusroad.com/ ou suivez cette ONG sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

À propos de Raven

Lobby politique de type 501(c)4, Raven protège les enfants en sensibilisant à la menace que pose l’exploitation des enfants sur internet, en augmentant les ressources et le financement des forces de l’ordre et en faisant pression pour que des changements politiques soient apportés aux niveaux local et fédéral.