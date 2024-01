Lightspeed Commerce lance Tableside et annonce de nouvelles innovations de produits conçues pour accroître l’efficacité et la rentabilité des clients

Les nouvelles fonctionnalités des produits améliorent le service à la clientèle, les analyses et les intégrations unifiées pour les détaillants et les restaurateurs

MONTRÉAL, 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a annoncé aujourd’hui une série de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour destinées à aider ses clients détaillants et restaurateurs dans le monde entier à simplifier et à développer leurs activités. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d’accélérer leur croissance, d’offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.



«L’inflation restant une préoccupation majeure pour les secteurs de l’hospitalité et de la vente au détail, Lightspeed s’est concentrée sur les innovations qui améliorent la vitesse et l’efficacité, réduisant ainsi le temps et le stress liés à la gestion quotidienne de l’entreprise», a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. «Nous sommes ravis de lancer des fonctionnalités telles que notre nouvelle solution Tableside qui offre une expérience de prise de commande plus rapide et plus fluide, tandis que l’intégration des commandes entre Lightspeed détaillants et NuORDER facilite le processus d’achat au détail. En simplifiant leurs opérations, nous permettons aux entrepreneurs d’élever leur entreprise grâce à un service à la clientèle exceptionnel.»

Nouvellement lancé en janvier dernier aux États-Unis, Lightspeed Tableside est un appareil compact, portatif et flexible de traitement des paiements et de point de vente (PDV) destiné aux restaurants soucieux d’accroître leur capacité à prendre des commandes et à effectuer des paiements, et de gagner en flexibilité dans leur service.

Avec Lightspeed Tableside, le personnel de service peut traiter instantanément les commandes, ce qui améliore la rapidité et l’efficacité du restaurant, ainsi que l’expérience gastronomique dans son ensemble. Ce processus fluide réduit les temps d’attente, augmente le roulement des tables et améliore la satisfaction des clients.

D’autres façons dont Lightspeed améliore l’expérience client dans les secteurs de la vente au détail et de l’hospitalité:

Vente du détail

L’intégration des commandes entre Lightspeed détaillants et NuORDER permet aux détaillants d’économiser des heures par semaine

Lightspeed détaillants optimise l’expérience d’achat. Désormais, les détaillants peuvent commander auprès de milliers de marques qu’ils apprécient grâce à l’intégration directe avec NuORDER par Lightspeed. L’intégration leur permet également d’importer les bons de commande passés dans Lightspeed détaillants, ce qui leur permet d’économiser des heures de création de produits et de gestion des stocks pour chaque commande passée. Cette nouvelle intégration est disponible pour les détaillants Lightspeed au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Les ajouts d’analyses avancées sur Lightspeed détaillants permet d’économiser temps et argent

Les nouveaux rapports mis à la disposition des abonnés à Insights avancés aident les détaillants à réduire le gaspillage des stocks et à améliorer l’efficacité de leur entreprise. Les rapports sur les stocks anciens et les ventes donnent un portrait clair de ce qui doit être stocké ou de ce qui devrait être à prix réduit, tandis que les rapports de performance individuelle et de ventes par heure permettent d’identifier qui est performant et à quel moment. Ces rapports fournissent rapidement et facilement aux détaillants les informations dont ils ont besoin pour optimiser tous les aspects de leur entreprise.



Paiements instantanés pour les détaillants

Le flux de trésorerie est la partie la plus cruciale de la gestion d’une entreprise. Avec le lancement des paiements instantanés, les commerçants Lightspeed admissibles pourront accéder aux fonds immédiatement après la transaction—même le week-end et les jours fériés—et gérer les dépenses quotidiennes, payer les fournisseurs, ainsi qu’investir dans des opportunités de croissance. Les paiements instantanés sont disponibles pour les clients de Lightspeed détaillants actuellement basés aux États-Unis.



Paiements Lightspeed et le rapprochement comptable sur Lightspeed détaillants

L’intégration des paiements est une valeur clé de Lightspeed détaillants. Cette valeur se traduit désormais par l’accélération et l’automatisation du processus de rapprochement grâce aux connexions comptables avec QuickBooks Online et Xero. En enregistrant clairement les dépôts et les frais de transaction, le rapprochement de comptes se fait en un clin d’œil.



Paiements autonomes pour la vente au détail

Grâce à cette fonction disponible partout où Paiements Lightspeed est offert, les détaillants ont maintenant la possibilité de traiter un paiement sans initier la vente dans leur PDV Lightspeed. Ne manquez jamais une vente et acceptez les paiements en toute fiabilité, partout et en tout temps, grâce au mode autonome.



Hospitalité

Livraison en libre-service sur Commande mobile

Avec la livraison en libre-service sur Commande mobile, les restaurants disposant de leur propre flotte de livreurs peuvent désormais proposer des plats directement à leurs clients. Il s’agit d’une option simple et flexible qui permet aux restaurants d’ajouter une nouvelle source de revenus à leur modèle de service. Cette fonction est sans commission et entièrement intégrée à Lightspeed restaurateurs.



L’option «taper pour payer» sur iPhone arrive au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

Les commerçants qui utilisent l’option «taper pour payer» sur iPhone offrent à leurs clients une expérience de paiement cohérente et fiable. Les clients de Lightspeed au Royaume-Uni et aux Pays-Bas peuvent désormais accepter les paiements sans contact à partir de cartes de crédit ou de débit sans contact, d’Apple Pay, d’Apple Watch et de téléphones intelligents avec d’autres portefeuilles numériques—directement sur l’iPhone et sans terminal ou matériel supplémentaire. L’option «taper pour payer» sur iPhone a déjà été lancée avec succès aux États-Unis en mars 2023.



Capital Lightspeed s’étend à de nouveaux marchés

Capital Lightspeed est une solution innovante qui offre aux commerçants admissibles de Lightspeed un accès rapide et facile à du financement. Capital Lightspeed est supérieur aux options de prêt traditionnelles en raison de sa structure de coûts à frais fixes, de sa simplicité pour soumettre une demande et de son délai de financement en deux jours ouvrables. Les lancements ont été couronnés de succès, notamment dans quatre nouveaux marchés: la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique.



Lightspeed propulse les meilleures entreprises au monde, notamment: Boulud (New York), Alinea (Chicago), Recess (Chicago), Death & Co (Los Angeles), Mace (New York), Service Bar (Washington, DC), Collective Arts (Toronto), Joe Beef (Montréal), Cloakroom (Montréal), David Rocco Bar Aperitivo (Toronto), Cubitt House (London), Maybe Sammy (Sydney), Sunshine Brewery (Gisborne) et In den Ouden Vogelstruys (Maastricht).

Explorez les fonctions novatrices de Lightspeed sur notre site web.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris des informations concernant les offres de produits de Lightspeed et la feuille de route prévue pour les produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

