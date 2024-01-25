KFSH&RC 庆祝 25 名科学家入选斯坦福大学全球被引用次数最多的 2% 研究人员榜单

沙特阿拉伯，利雅德, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 表彰了 25 位加入斯坦福大学著名榜单的科学家，该榜单表明他们跻身于 2023 年 10 月更新的“被引用次数最多的前 2% 科学家”名单。

最近发布的这一榜单表彰了 25 位杰出的 KFSH&RC 科学家，他们跻身于 2021-2022 年全球被引用次数最多的前 2% 的研究人员，该榜单肯定了他们的整体职业成就。这一殊荣旨在表彰 KFSH&RC 的研究人员在全球科学舞台上的杰出贡献和影响，彰显了该中心通过新颖研究推动医疗保健事业发展的坚定承诺。它提升了其作为创新研究先锋中心的国际声誉。

KFSH&RC 首席执行官 Majid Al Fayyadh 博士阁下表示：“我们为获得这一殊荣感到无比自豪，这证明了我们通过尖端研究和创新推动国内外医疗保健事业发展的坚定承诺。这一新的里程碑反映了我们卓越的科学家和医学专家团队的奉献精神和专业知识，他们不断拓展知识的边界。在 KFSH&RC，我们将继续致力于我们的使命，塑造医疗保健的未来，并为该领域的全球进步做出贡献。”

斯坦福大学以其年度榜单而闻名，该榜单重点介绍了其研究成果在国际和科学期刊上获得最高引用率的科学家的杰出成就。该大学每年都会公布一份榜单，其中包括 180,000 名研究人员，他们代表了全球被引用次数最多的前 2% 的科学家。该榜单采用 Scopus 数据库的引文指标，涵盖 22 个研究领域和 176 个子领域。

KFSH&RC 衷心祝贺 2021-2022 年度获奖的研究人员。每一位科学家都在不同的医学领域留下了不可磨灭的印记。他们的贡献体现了 KFSH&RC 在医疗创新方面追求卓越和领先的承诺。

这一表彰进一步提升了 KFSH&RC 作为综合医疗保健中心的声誉，彰显了该中心根据《2030 年愿景》，通过不断研究和进步，致力于建设一个坚韧的医疗保健系统的决心。

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