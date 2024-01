Plus de 800 personnes attendues à Montréal et à Québec pour une 2e édition du Sommet de la santé durable

MONTRÉAL, 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le compte à rebours est lancé et l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) se prépare avec enthousiasme à tenir la 2e édition du Sommet de la santé durable, les 30 et 31 janvier prochains, en simultané au Jardin botanique de Montréal, au Musée de la civilisation de Québec, et en ligne. À ce jour, plus de 800 personnes, dont de nombreuses personnalités publiques, ont confirmé leur participation à cet événement de taille.



La santé de la population est à la croisée des chemins. Le système de soins ne parvient plus à répondre à la demande face à l’affluence de maladies toujours plus présentes. De plus, ces problématiques ne cessent de croître avec le vieillissement de la population, les inégalités qui rongent notre société, les habitudes de vie à l'origine de maladies contemporaines et les changements climatiques.

Cette année, l’ASPQ souhaite créer bien plus qu’un simple évènement. Le Sommet 2024 est un réel appel à l’action. En rassemblant plus de 40 experts innovants de divers horizons, l’ASPQ propose une tribune pour mettre en lumière l’urgence de faire le bon choix pour le Québec en travaillant ensemble pour la réduction de la maladie. Il est plus que jamais urgent de valoriser la prévention et la promotion de la santé dans un projet global de santé durable pour notre société.

Une programmation attractive et des invités de marque

Suite à l’engouement manifesté lors du premier Sommet de la santé durable, l’ASPQ a décidé d’approfondir certaines des thématiques les plus appréciées, mais également d’en proposer des nouvelles. Le Sommet sera divisé en 7 grands blocs qui porteront, entres autres, sur la réduction de la maladie, la gouvernance de la santé, le vieillissement de la population ou même la santé durable et nos modes de vie. Nous aurons également la chance d’accueillir des invités de marque lors d’une grande conversation sur la prévention et le rôle que chacun peut jouer à ce sujet.

Parmi plus de 40 panélistes au Sommet, nous aurons la chance de compter cette année sur la présence de :

Dr Luc Boileau | Directeur national de santé publique du Québec



| Directeur national de santé publique du Québec Dre Theresa Tam | Administratrice en chef de la santé publique du Canada



| Administratrice en chef de la santé publique du Canada Dr Horacio Arruda, MD | Sous-ministre adjoint au Ministère de la Santé et des Services sociaux, Mandats en prévention, promotion planification et protection en santé publique



| Sous-ministre adjoint au Ministère de la Santé et des Services sociaux, Mandats en prévention, promotion planification et protection en santé publique Etienne Grandmont | Député de Taschereau, Québec Solidaire



| Député de Taschereau, Québec Solidaire Joanne Castonguay, M.Sc. | Commissaire à la santé et au bien-être



| Commissaire à la santé et au bien-être Carole Jabet, PhD | Directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec – Santé



| Directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec – Santé Dre Julie St-Pierre, MD, PhD, FAHA, FRCPC | Pédiatre, lipidologue et Directrice de la Maison de Santé Prévention de Montréal



| Pédiatre, lipidologue et Directrice de la Maison de Santé Prévention de Montréal Romain Rigal | Directeur, Engagement des partenaires, Société canadienne du cancer



| Directeur, Engagement des partenaires, Société canadienne du cancer Dre Paule Lebel, MD | Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Médecin conseil, Équipe Personnes aînées, Équipe Participation citoyenne, Secteur Environnements urbains et santé des populations, Direction régionale de santé publique de Montréal



| Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Médecin conseil, Équipe Personnes aînées, Équipe Participation citoyenne, Secteur Environnements urbains et santé des populations, Direction régionale de santé publique de Montréal Guy Desrosiers | Président-Directeur général, Capsana



« Nous sommes à un point de rupture. Nous devons agir maintenant pour notre système de santé, car les choix disponibles pour le Québec s’épuisent. Il est urgent d’investir en prévention de la maladie. Il nous faut un plan et des indicateurs concrets. L’ASPQ travaille très fort à créer une tribune et à développer les ressources nécessaires pour accompagner la gouvernance de la santé à ce sujet, » explique Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Détails et inscriptions

Pour découvrir la programmation détaillée et s’inscrire à l’événement, le public peut visiter le site internet sommetsantedurable.ca. Les places à Montréal sont déjà complètes, mais bonne nouvelle : il en reste à Québec et en virtuel. Leur nombre étant limité, nous invitons les participants à réserver leur présence dès aujourd'hui.

Vous êtes un membre des médias et souhaitez planifier une entrevue avec l’un de nos intervenants ? Contactez Michaël Grégoire, au mgregoire@immersionmgt.com.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

