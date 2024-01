Biognosys breidt Amerikaanse aanwezigheid uit met nieuwe CRO-faciliteit voor proteomica in Massachusetts

De nieuwe CRO-faciliteit voor proteomica-diensten in Newton, Massachusetts zorgt voor meer nabijheid tot klanten in de VS

ZÜRICH, Zwitserland en NEWTON, Mass., Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een leider in proteomica-oplossingen van de volgende generatie voor het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen, kondigde vandaag de operationele gereedheid van zijn nieuwe proteomica-faciliteit in Massachusetts aan. Deze uitbreiding in de VS zorgt ervoor dat onze biofarmaceutische klanten in de VS toegang krijgen tot een selectie aan CRO-diensten (contract research organization) voor proteomica.

De faciliteit in Massachusetts zal zich in eerste instantie richten op ongerichte proteomica-diensten van data-onafhankelijke acquisitie (data-independent acquisition, DIA) van TrueDiscovery® waarmee biofarmaceutische onderzoekers hoogwaardige proteoomprofilering met toonaangevende diepte, reproduceerbaarheid en kostenefficiëntie wordt geboden met behulp van het timsTOF-massaspectrometrieplatform van Bruker. Biognosys verwacht in de toekomst ook aanvullende ongerichte en gerichte proteomica-diensten aan te kunnen bieden aan klanten in de VS.

"De opening van onze nieuwe CRO-faciliteit in Massachusetts is een mijlpaal in ons streven om proteomica wereldwijd toegankelijk te maken voor biowetenschappelijk onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling", verklaarde dr. Oliver Rinner, CEO en medeoprichter van Biognosys. "We zijn verheugd om onze CRO-diensten nog dichter bij onze klanten in de VS te brengen en hen in staat te stellen het potentieel van baanbrekende proteomica volledig te benutten voor het versnellen van therapeutische ontdekkingen, ontwikkeling en farmacoproteomica."

Dr. Rohan Thakur, President Life Sciences Mass Spectrometry bij Bruker: "Het aanbieden van CRO-diensten voor 4D-proteomica van de uitvinders van Spectronaut – de toonaangevende DIA-proteomicaoftware die nu is uitgebreid met deep learning – biedt bredere toegang tot proteomica in belangrijke onderzoeksgebieden zoals chemoproteomica, immunopeptidomics of plasmaproteomica. Proteomica met de diepte en schaal van het TrueDiscovery-platform van Biognosys zal inzichten in de complexiteit van ziektebiologie versnellen en is een volgende stap voorwaarts in het post-genomische tijdperk van het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen."

In de afgelopen 15 jaar verleende Biognosys vanuit zijn vestiging in de buurt van Zürich diensten aan biofarmaceutische bedrijven in de VS, waar het pionierde in het gebruik van de volgende generatie DIA-proteomica in geneesmiddelenonderzoek. Het bedrijf is van plan om met de uitbreiding van zijn aanwezigheid in de omgeving van het Life Science Cluster in Boston-Cambridge zijn samenwerkingen met innovatieve beginnende en gevorderde biotechbedrijven in New England en Noord- en Zuid-Amerika te vergroten.

Het laboratorium van Biognosys op het hoofdkantoor in Zwitserland blijft het expertisecentrum voor proteomica-innovatie en biedt het volledige portfolio van Biognosys van diensten voor ongerichte, gerichte en structurele proteomica voor alle regio's, inclusief Noord- en Zuid-Amerika:

TrueDiscovery ® -diensten voor onbevooroordeelde ongerichte proteomica uit biovloeistoffen, weefsels en cellen, met toepassingen variërend van het ontdekken van biomarkers tot onderzoeken naar werkingsmechanismen, fosforylatieprofilering en immunopeptidoomprofilering

-diensten voor onbevooroordeelde ongerichte proteomica uit biovloeistoffen, weefsels en cellen, met toepassingen variërend van het ontdekken van biomarkers tot onderzoeken naar werkingsmechanismen, fosforylatieprofilering en immunopeptidoomprofilering TrueSignature ® aangepaste gerichte proteomica-panels voor farmacodynamische en klinische biomarkermonitoring door middel van absolute eiwitkwantificering in klinische onderzoeken

aangepaste gerichte proteomica-panels voor farmacodynamische en klinische biomarkermonitoring door middel van absolute eiwitkwantificering in klinische onderzoeken TrueTarget ®-diensten voor de identificatie en validatie van nieuwe geneesmiddeltargets op basis van Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), een eigen, gepatenteerde chemoproteomica-technologie die mede is ontwikkeld door Biognosys

"Onze strategie met twee laboratoria onderstreept onze toewijding aan het leveren van toonaangevende, toegankelijke proteomica-oplossingen", aldus dr. Jakob Vowinckel, Chief Officer of Scientific Operations (COSO) van Biognosys. "De synergie tussen onze Zwitserse en Amerikaanse faciliteiten stelt ons in staat aan uiteenlopende behoeften van klanten te voldoen en innovatie en samenwerkingen te bevorderen."

Biognosys blijft zich inzetten om massaspectrometrie-instrumenten van meerdere leveranciers te gebruiken in zijn onderzoeksdiensten om klanten toonaangevende oplossingen te bieden voor een breed scala aan biologische toepassingen.

Over TrueDiscovery®

Het TrueDiscovery-platform van Biognosys biedt geïntegreerde proteomica-oplossingen voor de gehele ontwikkelingspijplijn van geneesmiddelen.

TrueDiscovery wordt aangedreven door Hyper Reaction Monitoring (HRM™)-massaspectrometrie, een geavanceerde Data Independent Acquisition (DIA)-gebaseerde eiwitkwantificatietechnologie die mede is uitgevonden en gepatenteerd door Biognosys.

TrueDiscovery is het enige platform dat het volledige proteoom doorzoekt om duizenden van de meest relevante eiwitten te kwantificeren, waaronder een onbeperkt aantal proteovormen. Het platform maakt de diepste onpartijdige profilering van weefsel- en biovloeistofproteomen mogelijk met een onovertroffen specificiteit op grote schaal. De gegenereerde gegevens zijn zeer reproduceerbaar en gemakkelijk overdraagbaar naar klinisch onderzoek. Onderzoeken kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met GCP-richtlijnen. Ga voor meer informatie naar truediscovery.bio .

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomica-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget®, en TrueSignature®, ons vlaggenschip Spectronaut® en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomica wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com .

Mediacontact Yves Serroen Head of Marketing and Communications Telefoonnummer +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com