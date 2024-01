Biognosys espande la propria presenza negli Stati Uniti con una nuova struttura CRO per la proteomica in Massachusetts

La nuova struttura CRO per i servizi di proteomica a Newton, Massachusetts, garantisce una maggiore vicinanza ai clienti statunitensi

Il centro di eccellenza di Biognosys per l'innovazione proteomica presso la sede centrale vicino a Zurigo, in Svizzera, continua a offrire una gamma completa di servizi per la ricerca, la proteomica mirata e strutturale in tutte le regioni, comprese le Americhe

ZURIGO, Svizzera e NEWTON, Massachusetts, Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader nelle soluzioni proteomiche di nuova generazione per la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ha annunciato quest'oggi la messa in funzione della sua nuova struttura proteomica in Massachusetts. Questo ampliamento in territorio statunitense facilita l'accesso ai servizi selezionati di organizzazione di ricerca a contratto (CRO) nel campo della proteomica per i nostri clienti statunitensi del settore biofarmaceutico.

La struttura in Massachusetts si occuperà inizialmente di servizi di proteomica di ricerca TrueDiscovery® con acquisizione indipendente dai dati (DIA), che offrono ai ricercatori del settore biofarmaceutico una profilazione del proteoma ad alto throughput con profondità, riproducibilità ed efficienza economica leader nel settore, grazie alla piattaforma di spettrometria di massa Bruker timsTOF. Biognosys prevede inoltre di offrire in futuro ulteriori servizi di ricerca e di proteomica mirata ai clienti statunitensi, i quali potranno accedervi a livello nazionale.

"L'apertura della nostra nuova struttura CRO in Massachusetts segna una pietra miliare nel nostro impegno per rendere la proteomica accessibile a livello globale per la ricerca nel campo della life science e per lo sviluppo di farmaci", ha commentato il dott. Oliver Rinner, CEO e co-fondatore di Biognosys. "Siamo entusiasti di rendere i nostri servizi CRO accessibili ai nostri clienti statunitensi e di consentire loro di sfruttare appieno il potenziale della proteomica d'avanguardia per migliorare la ricerca e lo sviluppo in ambito terapeutico e la farmacoproteomica".

Il dott. Rohan Thakur, Presidente Life Sciences Mass Spectrometry di Bruker, ha dichiarato: "L'offerta di servizi CRO di proteomica 4D da parte degli inventori di Spectronaut, il software leader per la proteomica DIA, ora potenziato con il deep learning, fornirà un accesso più ampio alla proteomica in aree di ricerca chiave come la chemioproteomica, l'immunopeptiomica o la proteomica plasmatica. Grazie alla profondità e alla scalabilità della piattaforma TrueDiscovery di Biognosys, la proteomica consentirà di velocizzare la comprensione della complessità della biologia delle malattie e rappresenta un ulteriore passo avanti nell'era post-genomica della ricerca e dello sviluppo di farmaci".

Negli ultimi 15 anni, Biognosys ha seguito le aziende biofarmaceutiche statunitensi dalla sua struttura vicino a Zurigo, aprendo la strada all'uso della proteomica DIA di nuova generazione nella ricerca farmacologica. Con l'allargamento della sua presenza vicino al cluster life science nell'area di Boston-Cambridge, l'azienda punta ad ampliare le sue collaborazioni con aziende biotech innovative in fase iniziale e avanzata nel New England e in tutte le Americhe.

Il laboratorio di Biognosys presso la sede centrale in Svizzera rimane il centro di eccellenza dell'azienda per l'innovazione proteomica e offre una gamma completa di servizi di Biognosys per la ricerca, la proteomica mirata e strutturale in tutte le regioni, comprese le Americhe:

Servizi TrueDiscovery ® per la ricerca proteomica imparziale da biofluidi, tessuti e cellule, con applicazioni che vanno dalla scoperta di biomarcatori agli studi sul meccanismo d'azione, al profilo di fosforilazione e immunopeptidoma

per la ricerca proteomica imparziale da biofluidi, tessuti e cellule, con applicazioni che vanno dalla scoperta di biomarcatori agli studi sul meccanismo d'azione, al profilo di fosforilazione e immunopeptidoma Pannelli proteomici personalizzati TrueSignature ® per il monitoraggio farmacodinamico e clinico dei biomarcatori attraverso la quantificazione assoluta delle proteine negli studi clinici

per il monitoraggio farmacodinamico e clinico dei biomarcatori attraverso la quantificazione assoluta delle proteine negli studi clinici Servizi TrueTarget ® per l'identificazione e la validazione di nuovi farmaci grazie alla spettrometria di massa a proteolisi limitata (LiP-MS), una tecnologia brevettata di chemioproteomica sviluppata da Biognosys

"La strategia del doppio laboratorio sottolinea il nostro impegno a fornire soluzioni proteomiche all'avanguardia e accessibili", ha dichiarato il dott. Jakob Vowinckel, Chief Officer of Scientific Operations (COSO) di Biognosys. "La sinergia tra le nostre strutture svizzere e statunitensi ci permette di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, promuovendo innovazione e collaborazione".

Al fine di offrire ai clienti soluzioni leader del settore per un'ampia gamma di applicazioni biologiche, Biognosys si impegna a utilizzare strumenti di spettrometria di massa di più fornitori nei suoi servizi di ricerca.

Informazioni su TrueDiscovery®

La piattaforma TrueDiscovery di Biognosys offre soluzioni proteomiche integrate per l'intera pipeline di sviluppo dei farmaci.

TrueDiscovery è basato sulla spettrometria di massa Hyper Reaction Monitoring (HRM™), una tecnologia avanzata di quantificazione delle proteine basata su Data Independent Acquisition (acquisizione indipendente di dati) (DIA) co-inventata e brevettata da Biognosys.

TrueDiscovery è l'unica piattaforma che ricerca il proteoma completo per quantificare migliaia delle proteine più rilevanti, tra cui un numero illimitato di proteoforme. La piattaforma consente la più profonda profilazione imparziale dei proteomi di tessuti e biofluidi con una specificità imbattibile su larga scala. I dati generati sono altamente riproducibili e facilmente trasferibili ai saggi clinici. Gli studi possono essere eseguiti in ottemperanza alle linee guida GCP. Per ulteriori informazioni, visitare truediscovery.bio .

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni proteomiche di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery®, TrueTarget® e TrueSignature®, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com .

Foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all'indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5411f22b-cf51-4f28-823f-b275b58c4d70

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a07139f-ded9-405e-b99d-31272a47946a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ac22376-012f-4152-9a94-a3126df69f9c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/111df067-42cb-477c-b6a4-6a8c92eb86a1

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media Yves Serroen Head of Marketing and Communications Telefono +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com