Biognosys erweitert US-Präsenz mit neuer CRO-Einrichtung für Proteomik in Massachusetts

Die neue CRO-Einrichtung für Proteomik-Dienstleistungen in Newton, Massachusetts, gewährleistet eine größere Nähe zu den US-Kunden

Das Kompetenzzentrum für Proteomik-Innovationen am Hauptsitz von Biognosys in der Nähe von Zürich, Schweiz, bietet weiterhin sein gesamtes Dienstleistungsportfolio für die Entdeckung, gezielte und strukturelle Proteomik für alle Regionen, einschließlich Nord- und Südamerika, an

ZÜRICH, Schweiz und NEWTON, Massachusetts, Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation für die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten, gab heute die Betriebsbereitschaft seiner neuen Proteomik-Anlage in Massachusetts bekannt. Diese US-Expansion erleichtert unseren US-amerikanischen Biopharma-Kunden den Zugang zu ausgewählten Dienstleistungen von Auftragsforschungsinstituten (CRO) im Bereich Proteomik.

Die Einrichtung in Massachusetts wird sich zunächst auf die TrueDiscovery® datenunabhängige Erfassung (DIA) von Entdeckungsproteomik-Dienstleistungen konzentrieren, die Biopharma-Forschern die Erstellung von Proteom-Profilen im Hochdurchsatz mit branchenführender Tiefe, Reproduzierbarkeit und Kosteneffizienz auf der Basis der Bruker timsTOF-Massenspektrometrie-Plattform bieten. Biognosys beabsichtigt außerdem, in Zukunft zusätzliche Dienstleistungen im Bereich der Entdeckung und gezielten Proteomik für US-Kunden anzubieten, auf die diese im Inland zugreifen können.

„Die Eröffnung unserer neuen CRO-Einrichtung in Massachusetts ist ein Meilenstein in unserem Bestreben, die Proteomik für die biowissenschaftliche Forschung und Arzneimittelentwicklung weltweit zugänglich zu machen“, so Dr. Oliver Rinner, CEO und Mitbegründer von Biognosys. „Wir freuen uns, unseren Kunden in den USA unsere CRO-Dienstleistungen näher zu bringen und sie in die Lage zu versetzen, das Potenzial der hochmodernen Proteomik für die Beschleunigung der therapeutischen Entdeckung, Entwicklung und Pharmakoproteomik voll auszuschöpfen.“

Dr. Rohan Thakur, President Life Sciences Mass Spectrometry bei Bruker, dazu: „Das Angebot von 4D-Proteomics CRO-Services von den Erfindern von Spectronaut – der führenden DIA-Proteomik-Software, die jetzt mit Deep Learning erweitert wurde – wird einen breiteren Zugang zur Proteomik in wichtigen Forschungsbereichen wie Chemoproteomik, Immunopeptidomik oder Plasmaproteomik ermöglichen. Die Proteomik in der Tiefe und im Umfang der TrueDiscovery-Plattform von Biognosys wird die Einblicke in die Komplexität der Biologie von Krankheiten beschleunigen und ist ein weiterer Schritt nach vorn in der postgenomischen Ära der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung.“

In den letzten 15 Jahren hat Biognosys von seinem Standort in der Nähe von Zürich aus US-Biopharmaunternehmen bedient und Pionierarbeit bei der Anwendung der DIA-Proteomik der nächsten Generation in der Arzneimittelforschung geleistet. Durch die Ausweitung seiner Präsenz in der Nähe des Life-Science-Clusters im Raum Boston-Cambridge plant das Unternehmen, seine Zusammenarbeit mit innovativen Biotech-Unternehmen im Früh- und Spätstadium in Neuengland und ganz Amerika auszuweiten.

Das Labor am Hauptsitz von Biognosys in der Schweiz ist nach wie vor das Kompetenzzentrum des Unternehmens für Proteomik-Innovationen und bietet das gesamte Dienstleistungsportfolio von Biognosys für die Entdeckung, gezielte und strukturelle Proteomik in allen Regionen einschließlich Nord- und Südamerika an:

TrueDiscovery ® Dienstleistungen für die unvoreingenommene Entdeckung von Proteomik aus Bioflüssigkeiten, Geweben und Zellen, mit Anwendungen, die von der Entdeckung von Biomarkern bis hin zu Studien zum Wirkmechanismus, Phosphorylierungsprofilen und Immunopeptidom-Profilen reichen

Dienstleistungen für die unvoreingenommene Entdeckung von Proteomik aus Bioflüssigkeiten, Geweben und Zellen, mit Anwendungen, die von der Entdeckung von Biomarkern bis hin zu Studien zum Wirkmechanismus, Phosphorylierungsprofilen und Immunopeptidom-Profilen reichen TrueSignature ® kundenspezifische gezielte Proteomik-Panels für die pharmakodynamische und klinische Biomarker-Überwachung durch absolute Proteinquantifizierung in klinischen Studien

kundenspezifische gezielte Proteomik-Panels für die pharmakodynamische und klinische Biomarker-Überwachung durch absolute Proteinquantifizierung in klinischen Studien TrueTarget ® Dienstleistungen für die Identifizierung und Validierung neuer Zielmoleküle von Arzneimitteln auf der Grundlage der Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), einer von Biognosys mitentwickelten, patentierten Chemoproteomik-Technologie

„Unsere Strategie mit zwei Laboren unterstreicht unser Engagement, hochmoderne und leicht zugängliche Proteomik-Lösungen anzubieten“, so Dr. Jakob Vowinckel, Chief Officer of Scientific Operations (COSO) von Biognosys. „Die Synergie zwischen unseren Schweizer und US-amerikanischen Standorten ermöglicht es uns, unterschiedliche Kundenbedürfnisse zu bedienen und Innovationen und Kooperationen zu fördern.“

Um seinen Kunden branchenführende Lösungen für eine breite Palette biologischer Anwendungen anbieten zu können, setzt Biognosys bei seinen Forschungsdienstleistungen Massenspektrometrie-Instrumente verschiedener Anbieter ein.

Über TrueDiscovery®

Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys bietet integrierte Proteomiklösungen für die gesamte Arzneimittelentwicklung.

TrueDiscovery basiert auf der Hyper Reaction Monitoring (HRM™) Massenspektrometrie, einer fortschrittlichen, von Biognosys miterfundenen und patentierten Technologie zur Quantifizierung von Proteinen auf der Basis von Data Independent Acquisition (DIA).

TrueDiscovery ist die einzige Plattform, die das gesamte Proteom durchsucht, um Tausende der wichtigsten Proteine, einschließlich einer unbegrenzten Anzahl von Proteoformen, zu quantifizieren. Die Plattform ermöglicht die tiefgreifendste, unverfälschte Profilierung von Gewebe- und Bioflüssigkeitsproteomen mit unschlagbarer Spezifität in großem Maßstab. Die erzeugten Daten sind in hohem Maße reproduzierbar und leicht auf klinische Tests übertragbar. Studien können in Übereinstimmung mit den GCP-Richtlinien durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter truediscovery.bio .

Über Biognosys

Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery®, TrueTarget® und TrueSignature®, unsere Flaggschiff-Software Spectronaut® und das PQ500™-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker (Nasdaq: BRKR) machen wir die Proteomik weltweit zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com .

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5411f22b-cf51-4f28-823f-b275b58c4d70

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a07139f-ded9-405e-b99d-31272a47946a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ac22376-012f-4152-9a94-a3126df69f9c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/111df067-42cb-477c-b6a4-6a8c92eb86a1

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Medienkontakt Yves Serroen Head of Marketing and Communications Telefon +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com