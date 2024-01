La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 2023

TORONTO, 24 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --



Résultat dilué ajusté par action de 0,28 $ pour le trimestre

Actif géré et actifs donnant droit à des commissions totalisant 42,2 milliards $

Croissance de 18,5 % de l’actif géré de fonds négociés en bourse et de comptes à gestion distincte sur douze mois

Dividende de 0,11 par action pour le trimestre

La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l’exercice terminés le 30 novembre 2023.

AGF a déclaré un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1, totalisant 42,2 milliards $, par rapport à 42,3 milliards $ au 31 août 2023 et à 41,8 milliards $ au 30 novembre 2022.

« Au cours d’une année caractérisée par les défis dans le domaine des affaires et ceux issus des conditions sur les marchés, nous avons démontré notre résilience en continuant à mettre en œuvre notre plan à long terme afin de diversifier nos activités dans toutes les catégories d’actif et auprès de clientèles variées, ce qui nous a procuré la stabilité nécessaire pour persévérer et progresser, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. Tournés vers l’avenir, nous bénéficions d’un bilan solide et nous sommes bien positionnés pour réaliser notre plan d’affaires en 2024. »

Les rachats nets de fonds communs de placement (FCP) représentaient 224 millions $, par rapport à des ventes nettes de FCP de 251 millions $ pour la même période en 2022, mais Placements AGF a déclaré un actif géré de fonds négociés en bourse (FNB) et de comptes à gestion distincte (CGD) totalisant 1,5 milliard $ au 30 novembre 2023, contre 1,2 milliard $ pour la même période en 2022.

« Ces résultats reflètent le progrès soutenu de notre stratégie de ventes en 2023, alors que nous avons mis l’accent sur la diversification et l’expansion de notre clientèle, tout en développant nos gammes de produits et en variant nos structures de produits afin de procurer de multiples façons d’accéder à nos compétences en matière de placement », a affirmé Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, AGF.



Faits saillants sur le plan des affaires :

AGF a été reconnue à titre d’employeur de choix dans la région du Grand Toronto pour 2024. Cet honneur témoigne de la culture solide d’AGF et des efforts que nous déployons pour investir dans notre personnel.

Capital Privé AGF Inc. – la plateforme d’activités d’AGF axée sur les marchés privés – a signé des ententes définitives afin d’acquérir une participation majoritaire dans Kensington Capital Partners Limited, l’une des sociétés d’investissement alternatif de premier plan au Canada, dans l’optique des impératifs stratégiques d’AGF visant à accroître ses activités sur les marchés privés. La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024, sous réserve de l’obtention de certaines approbations réglementaires et du respect des conditions de clôture.

M. W. Robert Farquharson s’est retiré du conseil d’administration d’AGF et a été nommé vice-président honoraire de ce même conseil, en reconnaissance de sa longue et fructueuse carrière à AGF. Il s’était joint à AGF en 1963, à titre d’analyste; et pendant 60 ans, il a géré un certain nombre de fonds AGF, en plus d’occuper des postes au sein de la haute direction et du conseil d’administration de la Société.

AGF a annoncé la nomination d’un vétéran de l’industrie, Ken Tsang, au poste de chef des finances. M. Tsang, qui est un leader chevronné et respecté, possède près de 30 années d’expérience, au cours desquelles il a été à la tête du développement stratégique et des finances d‘entreprises, dans le domaine des services financiers.

Dans le cadre d’une approche agnostique quant aux instruments, Placements AGF a élargi sa gamme de produits, en lançant le Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF et le Fonds des marchés émergents hors Chine AGF, deux fonds communs de placement offerts avec une option de série FNB.

La Société de Gestion AGF Limitée a célébré le 55 e anniversaire de l’inscription de son titre à la Bourse de Toronto, dans le cadre d’un événement qui a eu lieu à l’ouverture des marchés, à TMX. Cette longévité d’AGF est éloquente : elle témoigne de l’historique jalonné d’innovations de la Société, de la démarche rigoureuse de celle-ci en matière d’investissement et de son engagement inébranlable à l’égard de ses clients.

La Catégorie Actions européennes AGF (série F) a remporté un prix Lipper LSEG 2023 dans la catégorie des actions européennes, parmi 20 fonds.

Placements AGF a reçu des Trophées FundGrade A+®, reconnaissant la Catégorie Croissance américaine AGF, le Fonds de revenu fixe Plus AGF, le Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF et le Fonds Sélect mondial AGF.





Faits saillants sur le plan financier :

Le RAIIA ajusté 1 pour le trimestre et pour l’exercice terminés le 30 novembre 2023 s’établissait à 27,6 millions $ et à 132,5 millions $, respectivement, par rapport à 32,7 millions $ et à 105,9 millions $, respectivement, pour les périodes correspondantes en 2022. Les résultats ont été ajustés en raison de dépenses, liées à des indemnités de départ, à l’expansion de la Société et à une acquisition, totalisant 2,2 millions $ et 3,4 millions $ pour le trimestre et pour l’exercice terminés le 30 novembre 2023 (2,5 millions $ et 4,4 millions $ pour les mêmes périodes en 2022).



se chiffraient à 72,0 millions $ et à 294,4 millions $, respectivement, pour le trimestre et pour l’exercice terminés le 30 novembre 2023, par rapport à 70,5 millions $ et à 294,5 millions $, respectivement, pour les mêmes périodes en 2022. Le revenu de Capital Privé AGF pour le trimestre et pour l’exercice terminés le 30 novembre 2023 se chiffrait à 3,9 millions $ et à 33,3 millions $, respectivement, par rapport à 8,5 millions $ et à 28,1 millions $, respectivement, pour les mêmes périodes en 2022. La diminution d’un trimestre sur l’autre est attribuable à des ajustements à la baisse de la juste valeur de l’investissement d’AGF dans des placements à long terme de Capital Privé AGF. Les placements à long terme de celle-ci peuvent varier d’un trimestre à l’autre et refléter les effets d’ajustements de la juste valeur, des échéances de monétisation et des distributions en espèces, de même que des variations de la conversion de devises, étant donné qu’une partie des placements détenus sont libellés en dollars américains. AGF a enregistré une augmentation annualisée des résultats provenant à la fois des gestionnaires de Capital Privé et de l’investissement d’AGF dans les placements à long terme de Capital Privé AGF.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés 1 se chiffraient à 50,7 millions $ et à 205,6 millions $, respectivement, pour le trimestre et pour l’exercice terminés le 30 novembre 2023, par rapport à 49,0 millions $ et à 190,2 millions $, respectivement, en 2022. L’augmentation d’une année sur l’autre est attribuable à une hausse des rémunérations incitatives, à des investissements stratégiques effectués dans la Société et visant à appuyer son plan de croissance, notamment pour Capital Privé AGF, de même qu’à des augmentations découlant des conditions du marché.

Trimestres terminés les Exercices terminés les 30 novembre 31 août 30 novembre 30 novembre 30 novembre (en millions $CAN, sauf les montants par action) 2023 2023 2022 2023 2022 Revenu Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration $ 104,2 $ 107,4 $ 103,0 $ 428,2 $ 430,3 Commissions de suivi et frais de conseils en placement (32,2) (33,6) (32,5) (133,8) (135,8) Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets1 $ 72,0 $ 73,8 $ 70,5 $ 294,4 $ 294,5 Frais de souscription reportés 1,9 1,8 1,8 7,5 7,2 Revenu de Capital Privé AGF1 3,9 7,3 8,5 33,3 28,1 Autres revenus1 0,5 1,1 0,9 2,9 3,4 Total du revenu net1 78,3 84,0 81,7 338,1 333,2 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 52,9 50,2 51,5 209,0 194,6 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés1 50,7 50,3 49,0 205,6 190,2 Commissions de vente reportées – – – – 37,1 RAIIA avant les commissions1 25,4 33,8 30,2 129,1 138,6 RAIIA ajusté avant les commissions1 27,6 33,7 32,7 132,5 143,0 RAIIA1 25,4 33,8 30,2 129,1 101,5 RAIIA ajusté1 27,6 33,7 32,7 132,5 105,9 Revenu net 16,8 23,0 21,6 87,7 66,6 Revenu net ajusté1 18,5 22,9 23,5 90,3 70,0 Résultat dilué par action 0,25 0,34 0,32 1,30 0,96 Résultat dilué ajusté par action1 0,28 0,34 0,35 1,34 1,01 Flux de trésorerie disponibles1 18,3 23,0 24,1 80,4 70,3 Dividende par action 0,11 0,11 0,10 0,43 0,39









(fin de la période) Trimestres terminés les

Exercices terminés les

30 novembre 31 août, 30 novembre 30 novembre 30 novembre (en millions de $CAN) 2023 2023 2022 2023 2022 Actif géré de FCP2 $ 24 459 $ 24 377 $ 23 898 $ 24 459 $ 23 898 Actif géré de FNB et de CGD 1 465 1 332 1 236 1 465 1 236 Actif géré de comptes distincts et de comptes de sous-conseillers 6 774 7 058 7 204 6 774 7 204 Total de l’actif géré de Placements AGF 32 698 32 767 32 338 32 698 32 338 Actif géré de Patrimoine Privé AGF 7 341 7 360 7 349 7 341 7 349 Actif géré de Capital Privé AGF 46 42 55 46 55 Total de l’actif géré $ 40 085 $ 40 169 $ 39 742 $ 40 085 $ 39 742 Actifs donnant droit à des commissions de Capital Privé AGF3 2 095 2 090 2 077 2 095 2 077 Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions3 42 180 42 259 41 819 42 180 41 819 Ventes nettes de FCP2 (224) (151) 251 (77) 765 Actif géré quotidien moyen de FCP2 23 840 24 168 22 504 23 952 22 992

1 Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets, le revenu de Capital Privé AGF, les autres revenus, le total du revenu net, les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés, le RAIIA avant les commissions, le RAIIA ajusté avant les commissions, le RAIIA, le RAIIA ajusté, le revenu net ajusté, le résultat dilué ajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d’une période à l’autre. Ces mesures nous permettent d’évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l’effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu’il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com .

2 L’actif géré de FCP comprend l’actif géré de FCP de détail, celui de fonds en gestion commune et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

3 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés sur le quatrième trimestre et sur l’exercice terminés le 30 novembre 2023, y compris le rapport de gestion, dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d’AGF à www.agf.com dans la section « À propos d’AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter le site www.sedarplus.com .

Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd’hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d’appoint (en anglais seulement) seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/5oqk38wy (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder par téléphone en vous inscrivant ici , ou encore dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com, afin de recevoir les numéros à composer et le code d’accès unique.

La discussion et les documents d’appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de nos trois secteurs d’activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 43 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), AGF Investments LLC (« AGFUS ») et AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires. Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société, les particuliers ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société ou les particuliers sont autorisés à fournir ces services.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue, ainsi que sur sa situation financière. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d’exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d’affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l’égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l’industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l’actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l’administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l’économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l’évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d’une guerre ou d’activités terroristes, l’apparition d’une maladie ayant des répercussions sur l’économie à l’échelle locale, nationale ou internationale (telle que la COVID-19), les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l’alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l’intégration d’acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n’est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d’autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l’exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2023.

Prix LSEG Lipper Fund Awards Canada

La Catégorie Actions européennes AGF (série F) a remporté un Prix LSEG Lipper Fund Awards Canada pour 2023, à titre de meilleur fonds d’actions européennes pour ses rendements sur trois ans, parmi 20 fonds dans sa catégorie d’actif, pour la période terminée le 31 juillet 2023. Le Fonds a obtenu les notes « Lipper Leader » correspondantes suivantes pour la même période : s.o. (un an), 5 (trois ans), 4 (cinq ans), 1 (10 ans). Le rendement du Fonds s’établit comme suit pour la période terminée le 30 septembre 2023 : un an, 36,6 %; trois ans, 13,8 %; cinq ans, 5,6 %; dix ans, 4,5 %.

Les prix LSEG Lipper sont décernés chaque année. Ils récompensent les fonds (et les sociétés émettrices) qui ont fourni, de façon constante et remarquable, de solides rendements rajustés selon le risque, par rapport à leurs pairs. Ils s’appuient sur les notes Lipper Leader de rendement constant, qui correspondent à une mesure quantitative objective de rendement corrigé du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui arrive en tête du classement Lipper Leader pour le rendement constant (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie admissible évaluée remporte le prix LSEG Lipper. Les fonds figurant dans la tranche de 20 % la plus élevée de chaque catégorie sont nommés « Lipper Leaders for Consistent Return » et reçoivent 5 points, les fonds figurant dans la prochaine tranche de 20 % reçoivent 4 points, les fonds figurant dans la tranche de 20 % du milieu, 3 points, ceux figurant dans la tranche de 20 % suivante, 2 points et ceux figurant dans la dernière tranche de 20 %, 1 point. Les notes Lipper Leader peuvent varier chaque mois. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données utilisées pour le calcul des résultats, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

