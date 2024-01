Lightspeed annonce le lancement de Planification Lightspeed pour permettre aux terrains de golf de gérer et de développer les services hors parcours

Les exploitants de terrains de golf peuvent désormais gérer leurs réservations en ligne au-delà des heures de départ, et ainsi offrir des réservations en ligne 24/7 pour les services adjacents, notamment les simulateurs de golf, les cours, l’ajustement des bâtons, les sports de raquette, et plus encore

MONTRÉAL, 24 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a annoncé aujourd’hui le lancement de Planification Lightspeed , un tout nouvel outil de gestion des réservations destiné aux exploitants de terrains de golf. Planification Lightspeed leur permettra de rejoindre une plus grande clientèle et de générer des revenus additionnels en prenant facilement des réservations pour tous les services adjacents, directement à partir de la plateforme de gestion de golf tout-en-un de Lightspeed. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.

Le lancement de Planification Lightspeed arrive à point nommé pour les parcours d’Amérique du Nord. Suite à la demande croissante des dernières années pour des activités de golf à l’extérieur du terrain, environ 70% des clients de Lightspeed golf ont à l’heure actuelle des besoins de réservation qui vont bien au-delà du parcours de golf. En mettant l’accent sur les réservations hors parcours, l’application Planification Lightspeed facilite grandement la tâche pour les exploitants de golf, notamment en les aidant à offrir des services additionnels, à faire de la publicité en ligne, à gérer les réservations et à créer une expérience fluide, pour le personnel comme les clients.

«Nous sommes ravis du lancement officiel de Planification Lightspeed et des occasions qui voient le jour pour nos clients, a déclaré David Hope, directeur général de Lightspeed golf. En tant que partenaire technologique, notre travail consiste à leur fournir les outils nécessaires afin de résoudre leurs défis opérationnels uniques, s’adapter aux changements sectoriels, améliorer les points de communication avec la clientèle et faire croître leurs affaires. Nous croyons que l’ajout de Planification Lightspeed à notre plateforme principale Lightspeed golf aide les exploitants à réaliser leurs objectifs et à prendre une longueur d’avance sur la concurrence.»

La demande croissante pour les activités de golf hors parcours

Grâce aux complexes comme Topgolf ainsi qu’à la commercialisation grandissante et la plus grande accessibilité des technologies de simulation, l’offre d’activités hors parcours change la façon dont des millions de personnes s’amusent. Cette popularité croissante est une tendance bien accueillie, car elle crée à la fois de nouvelles voies d’accès à ce sport et de nouvelles façons d’en profiter au-delà des parcours traditionnels de 9 ou 18 trous.

Les installations de golf peuvent donc saisir de nouvelles occasions d’affaires et ajouter des services qui feront le bonheur de leur clientèle, comme les stations de simulation et les verts d’entraînement, ou encore améliorer l’expérience de terrain d’exercice. Selon un rapport de la National Golf Foundation (NGF), le nombre de participants au golf hors parcours (27,9 millions) a dépassé celui des participants au golf sur parcours (25,6 millions) en 2022. La NGF rapporte également qu’aux États-Unis, le nombre d’utilisateurs pratiquant le golf sur simulateur a augmenté de 73% depuis 2019.

L’outil Planification Lightspeed améliore la réservation d’activités hors parcours avec rapidité et simplicité

Des milliers d’installations de golf offrent présentement des services additionnels qui requièrent un outil simple afin de réserver notamment les espaces de golf virtuel, l’ajustement des bâtons, les cours de golf, les sports de raquette, les événements corporatifs, l’hébergement et plus. L’outil Planification Lightspeed aide les exploitants de golf à gérer les réservations de ces services au moyen d’un logiciel spécialement conçu pour le golf et configuré en fonction des besoins propres au secteur.

Un outil de planification de pointe, pleinement intégré: Contrairement aux solutions improvisées qui demandent du temps et entraînent des erreurs, Planification Lightspeed est une application native à la plateforme existante de Lightspeed pour la gestion de terrains de golf et fournit un haut degré de flexibilité et de personnalisation.

Convivial pour le personnel et la direction: Les exploitants de terrains de golf ont besoin d’outils simples et automatisés afin de répondre aux demandes de réservation en haute saison. Planification Lightspeed facilite ainsi la création et la gestion des calendriers de service, la visualisation de tous les horaires en un coup d’œil, la prise de réservations et la communication avec la clientèle, tant au comptoir de la boutique qu’en ligne.

Simplicité pour les clients: Les clients doivent être en mesure de réserver les services souhaités à n’importe quel moment, peu importe où ils se trouvent. Que ce soit par la réservation et le paiement en ligne 24/7 ou les notifications automatiques par courriel, Planification Lightspeed facilite la réservation dans tous les calendriers de service.

Rapports et données analytiques: Les installations de golf doivent pouvoir mesurer les retombées continues de leurs services additionnels sur leurs résultats financiers. Planification Lightspeed tire parti des outils de veille stratégique de Lightspeed afin de produire des rapports faciles à lire à propos des données sur les paiements, les clients et les réservations.

Les clients de Lightspeed golf peuvent dès maintenant faire l’essai de Planification Lightspeed dans une version bêta privée.

Lightspeed propulse les meilleures entreprises au monde, notamment : Club de golf Lachute, Golf La Tempête, Kemper Sports, Landscapes Golf Management, GreatLIFE Golf, Advance Golf Partners, Tobacco Road Golf Club, Cape Kidnappers, TPC Toronto at Osprey Valley and other incredible golf merchants across the globe. et d'autres incroyables exploitants de terrains de golf à travers le monde.

Pour explorer les fonctions novatrices de Planification Lightspeed pour les réservations en ligne sur notre site web. L’équipe de Lightspeed sera également sur place au PGA Show 2024 du 24 au 26 janvier au kiosque 3929.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Énoncés prospectifs

