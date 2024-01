Volvo Trucks North America dévoile le tout nouveau Volvo VNL, conçu pour totalement changer la donne

GREENSBORO, N.C., 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volvo Trucks North America a lancé le Volvo VNL complètement repensée pour établir de nouvelles normes dans l’industrie du camionnage de gros tonnage. Le tout nouveau Volvo VNL présente la prochaine génération d’améliorations visant à accroître la valeur totale pour le client, la productivité du conducteur, la sécurité et la durabilité. Le nouveau modèle Volvo VNL présente un aérodynamisme remarquable et est conçu pour améliorer le rendement énergétique jusqu’à 10 %. La toute nouvelle version du Volvo VNL est conçue pour répondre aux défis et aux exigences du marché nord-américain et transformer l’expérience de conduite. Les ventes débuteront dans les mois à venir, avec une production à l’usine Volvo Trucks New River Valley située à Dublin, en Virginie.



« Le tout nouveau Volvo VNL a été pensée pour changer totalement la donne. Cependant, le changement ne se présente pas uniquement sous la forme d’un camion au nouveau design — ce lancement de produit est le début d’une nouvelle ère pour Volvo Trucks, nos clients et leurs conducteurs — un véritable bond en avant », comme l’a expliqué Peter Voorhoeve, président de Volvo Trucks North America. « Ce projet est né d’une feuille blanche, à partir de laquelle nous avons minutieusement analysé les tendances et les transformations qui auront un impact sur l’industrie et les besoins de nos clients, y compris les exigences futures en matière de durabilité et de transport. Lorsque nous avons lancé la première génération du Volvo VN en 1996, sa carrosserie aérodynamique « non conventionnelle » est devenue une nouvelle référence pour l’industrie du transport routier en Amérique du Nord. Nous avons réalisé l’impensable en 2007, en introduisant l’I-Shift en Amérique du Nord et en nous faisant le fer de lance de la transition de l’industrie vers les transmissions manuelles automatisées. Avec la mise sur le marché du tout nouveau Volvo VNL, nous sommes ravis d’introduire une fois de plus des innovations qui façonneront l’avenir de l’industrie du transport pour les années à venir ».

La nouvelle mouture du Volvo VNL constituera l’assise de toutes les technologies à venir, y compris les solutions de transport futures propulsées par des batteries électriques, des piles à combustible et des moteurs à combustion interne alimentés par des carburants renouvelables, dont l’hydrogène. La première infrastructure électrique de 24 volts dans l’industrie du camionnage nord-américaine et les fonctionnalités de sécurité active qui sont introduites dans cette nouvelle génération de camions Volvo seront la norme pour la commercialisation future de camions entièrement autonomes. Le nouveau Volvo VNL fait partie intégrante de la vision de Volvo Trucks, dont les leitmotivs sont « zéro émission » et « zéro accident ».

En mettant l’accent sur la façon dont Volvo Trucks peut générer le plus de valeur pour les clients, leurs chauffeurs et la société dans son ensemble, la nouvelle version du Volvo VNL fait passer l’industrie du transport commercial de marchandises à l’échelon supérieur, en œuvrant sans relâche à des améliorations dans cinq domaines clés — efficacité énergétique, sécurité, productivité des conducteurs, services connectés et la disponibilité.

Transformer le rendement énergétique des camions, grâce à une aérodynamique redéfinie et à des améliorations de la chaîne cinématique

La résistance aérodynamique a un impact majeur sur le rendement énergétique d’un camion. La conception de la cabine du nouveau Volvo VNL, plus anguleuse et plus cunéiforme, avec un pare-brise intégralement redessiné, est un facteur clé dans l’amélioration de l’efficacité énergétique, qui peut atteindre 10 %. Des gains aérodynamiques supplémentaires ont été obtenus grâce à l’intégration du pare-brise incurvé et collé, à des dégagements plus serrés autour des zones de turbulences telles que les passages de roue, le pare-chocs et le capot, aux carénages du châssis et un espace plus étroit entre la cabine et la remorque. Toutes ces caractéristiques sont des éléments clés des gains aérodynamiques, ont été développées et testées en parallèle du SuperTruck 2 de Volvo Trucks.

Les ingénieurs de Volvo Trucks ont également apporté des améliorations significatives au groupe motopropulseur, déjà leader de sa catégorie. Le nouveau camion Volvo VNL est alimenté par un moteur D13, de toute dernière génération, qui offre un rendement énergétique, des performances et une durabilité améliorés. Le moteur D13 est disponible en quatre puissances différentes, de 405 à 500 ch, et trois couples, de 1 750 à 1 950 lb-pi. Ces différentes puissances visent à répondre à différentes applications et intègrent la transmission I-Shift améliorée et optimisée, qui permet de changer de vitesse jusqu’à 30 % plus rapidement. Associé à la solution de transmission I-Torque, le moteur D13 permet de réaliser des économies de carburant encore plus importantes et d’offrir les meilleures polyvalence et maniabilité de sa catégorie.

Approche globale pour améliorer les dispositifs de sécurité

La sécurité fait partie de l’ADN de Volvo Trucks, et les ingénieurs ont focalisé leur attention sur des dispositifs de sécurité actifs et passifs nouveaux et améliorés afin de poursuivre le voyage de l’entreprise vers l’horizon du zéro accident qu’elle s’est fixé. Le nouveau Volvo VNL est équipée de plusieurs systèmes de sécurité active de premier plan, dont Volvo Active Driver Assist Plus avec Pilot Assist, qui permet un recentrage actif sur la voie de circulation. Le dispositif Volvo Active Driver Assist Plus est alimenté par le Volvo Dynamic Steering qui améliore les manœuvres peu importe la vitesse à laquelle on roule, y compris une marche arrière plus contrôlée, augmente la stabilité toutes vitesses confondues, et s’adapte et corrige les vents latéraux, les courbes d’autoroute, les accotements mous, ou les situations d’urgence comme la défaillance d’un pneu. La nouvelle fonction de détection des piétons alerte le conducteur lorsqu’un piéton ou un cycliste se trouve sur sa trajectoire ou dans son angle mort et enclenche le freinage d’urgence automatique à l’avant pour les objets se trouvant directement sur la trajectoire.

Parmi les systèmes de sécurité passive les plus performants de sa catégorie, le nouveau Volvo VNL est pourvue d’un pare-brise collé et enveloppé offrant une vue panoramique. Il améliore non seulement l’aérodynamisme du Volvo VNL, mais aussi la visibilité pour les conducteurs, ce qui renforce la sécurité et réduit le bruit du vent ressenti dans la cabine. La cabine du nouveau Volvo VNL est conçue selon les normes de crash test de Volvo Trucks et sera dotée d’un airbag latéral en rideau, avec des options d’airbags pour le conducteur uniquement ou pour le conducteur et le passager, une première dans l’industrie nord-américaine. Les cabines sont construites en acier à haute résistance pour dévier l’énergie d’un accident et réduire les risques de blessures. En outre, les longerons de châssis évasés de Volvo Trucks permettent au groupe motopropulseur de descendre sous la cabine pour protéger le conducteur. E-Call, une nouvelle fonctionnalité de sécurité innovante, connecte le conducteur aux services d’urgence là où la connectivité cellulaire est disponible et fournit des détails précis sur la localisation. Cela se produit automatiquement en cas de renversement ou de déploiement de l’airbag.

Redéfinir le confort et l’efficacité avec un design centré sur le conducteur

La nouvelle édition du Volvo VNL a été conçue pour le conducteur afin d’optimiser le confort, l’efficacité pendant ses heures de conduite, sa vie au sein de la cabine et ses temps de repos. Un nouveau système de suspension pneumatique en option, GRAS (pour Global Rear Air Suspension), utilise deux tiges de nivellement pour réduire les angles de roulis et de tangage, améliorer la stabilité latérale et minimiser les chocs de la route, tout en maintenant une hauteur de conduite constante. Le système GRAS offre une qualité de conduite, une stabilité et une maniabilité supérieures au nouveau Volvo VNL. GRAS et le logiciel Volvo Smart Suspension fonctionnent de manière parfaitement fluide de concert avec le système Volvo Dynamic Steering pour assurer un contrôle précis de la direction et réduire la fatigue du conducteur, quels que soient la charge, le terrain, l’état de la route et les différents niveaux de couple du moteur. Le système GRAS associé à Volvo Smart Suspension est conçu pour faciliter les livraisons, car les conducteurs disposent de trois réglages différents pour adapter la suspension aux différentes conditions de chargement et de déchargement.

Le nouveau Volvo VNL est dotée de l’outil de gestion du ralenti le plus efficace de Volvo Trucks, qui permet de réduire ou d’éliminer la marche au ralenti du moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement. Le nouveau système Volvo Parking Cooler intégré et ultra-silencieux est une option de climatisation qui utilise la batterie embarquée de 24 volts pour alimenter le système de chauffage, de ventilation et de climatisation de la cabine lorsque le camion est stationné, réduisant ainsi les émissions, l’usure du moteur et les coûts de carburant. Le système Volvo Parking Cooler améliore l’expérience de repos en éliminant le bruit et les vibrations du moteur au ralenti. Pour les conducteurs garés dans des zones où la marche au ralenti est interdite, le système Volvo Parking Cooler intégré maintient un climat de confort propice à la préservation de la santé, de la sécurité et du bien-être du conducteur.

Volvo Trucks a évalué chaque détail de l’expérience du conducteur, de la sélection des matériaux qui offrent un aspect et une sensation de qualité supérieure, à la redéfinition de l’éclairage de la cabine et à l’optimisation du rangement pour créer une expérience qui veut que le conducteur « se sente comme à la maison lorsqu’il est loin de la maison ». Le nouveau Volvo VNL est dotée de nouveaux équipements ou d’équipements considérablement améliorés, notamment une couchette rabattable en option pour faciliter l’accès à la dînette, un panneau de commande multifonctionnel unique à l’arrière de la cabine, une isolation améliorée pour le contrôle de la température et la réduction du bruit, un réfrigérateur plus grand et suffisamment d’options d’alimentation pour supporter n’importe quel appareil.

Une connectivité facilitée combinée à des solutions numériques intégrées

Le Volvo Connect intégré, un portail de gestion de flotte tout-en-un, héberge tous les services numériques de Volvo Trucks au sein d’une même plateforme, y compris les informations sur les données du véhicule, les diagnostics, la programmation à distance, les rapports d’économie de carburant, les rapports de sécurité et les services de localisation. Un abonnement gratuit de 24 mois à Volvo Connect est proposé de série avec tous les nouveaux camions Volvo.

Avec la nouvelle application Volvo MyTruck, les chauffeurs peuvent rester en contact avec leur camion en visualisant l’estimation de l’autonomie restante en carburant, les niveaux de DEF et de liquide de refroidissement, ainsi qu’en recevant des notifications sur les problèmes potentiels tels que les dysfonctionnements de l’éclairage, les faibles niveaux de liquide de lave-glace et d’autres éléments importants afin qu’ils puissent les aborder lors des pauses ou de l’inspection avant le départ. En outre, grâce à l’application MyTruck, les conducteurs peuvent programmer des jours et des heures spécifiques pour lancer la climatisation afin que la température de la cabine atteigne la température souhaitée avant d’arriver à leur camion pour commencer leur journée de travail.

Approche proactive pour maximiser la disponibilité et l’efficacité

Le contrat de service Blue, un dispositif de service complet optionnel géré par le concessionnaire, tire partie des services connectés de Volvo pour augmenter la disponibilité et l’efficacité. En utilisant les services connectés de Volvo, les concessionnaires disposent de données en temps réel lorsque l’entretien est nécessaire et d’informations de diagnostic pour tout code d’erreur détecté. Le client peut ainsi planifier l’entretien en amont et demander aux concessionnaires d’effectuer des mises à jour de programmation à distance afin de préserver la santé du camion et d’éviter les temps d’arrêt imprévus. En dehors des heures de travail du concessionnaire, l’Uptime Center de Volvo Trucks continue de surveiller le camion à distance et alerte les souscripteurs du plan en cas de problème critique.

La nouvelle architecture électrique 24 volts de Volvo Trucks North America, la première en Amérique du Nord, permet de minimiser les pannes de batterie et d’électricité et d’améliorer la facilité d’entretien lorsqu’il s’agit de localiser et de réparer les problèmes électriques. Un nouveau système linéaire de post-traitement des gaz d’échappement sera plus facile à entretenir et offrira un meilleur traitement DEF pour un système encore plus propre.

Des ensembles d'options, une première dans l’industrie, est introduit en Amérique du Nord

Volvo Trucks a transformé le processus de spécification de la nouvelle série Volvo VNL en introduisant des ensembles d'options pour le groupe motopropulseur et la sécurité, une première dans l’industrie qui simplifie et optimise le processus de configuration et de commande et rationalise les opérations d’assemblage. Les clients peuvent choisir le groupe motopropulseur optimal pour le cycle de travail de leur application et leurs objectifs de rendement énergétique en sélectionnant parmi trois groupes motopropulseurs dotés du moteur Volvo D13, avec cinq puissances et couples différents. En outre, les clients peuvent choisir parmi plusieurs ensembles de sécurité pour s’assurer que leur camion est équipé de la technologie appropriée pour atteindre les objectifs de sécurité de leur flotte, à savoir la protection de leurs conducteurs, de ceux qui se trouvent à proximité de leurs camions et des biens qu’ils transportent. L’intégration des dispositifs de sécurité appropriés favorise l’objectif de Volvo, le « zéro accident ».

Le tout nouveau Volvo VNL se décline en quatre niveaux de finition extérieure et intérieure — Core, Edge, Edge Black et Ultimate —, avec six configurations de cabine, chacune conçue pour répondre aux préférences des clients, à l’identité de la marque et à l’utilisation opérationnelle.

Le nouveau Volvo VNL est disponible en six configurations de cabine :

VNL 300, avec cabine de jour, le Day Cab

VNL 440, cabine-couchette à toit moyen de 106,68 cm

VNL 640, cabine-couchette à toit moyen de 157,48 cm

VNL 660, cabine-couchette à toit pleine hauteur de 157,48 cm

VNL 840, cabine-couchette à toit moyen de 187,96 cm

VNL 860, cabine-couchette à toit pleine hauteur de 187,96 cm

Le nouvel outil d’aide à la configuration assiste les clients dans leur exploration et choix d’options afin de commander leur camion idéal

Pour explorer de manière interactive les caractéristiques et les niveaux de finition du nouveau Volvo VNL, Volvo Trucks a développé un nouveau configurateur Volvo VNL, disponible en ligne et à la fine pointe de la technologie. L’outil fournit des informations détaillées sur les caractéristiques et les avantages de chaque niveau de finition et option de cabine, ainsi qu’une vue à 360 degrés de l’intérieur et de l’extérieur du camion.

Les concessionnaires sont prêts à guider les clients dans leur transition vers la nouvelle version du Volvo VNL

Une formation sera proposée au personnel de vente des concessionnaires pour leur permettre de conseiller les clients sur la configuration Volvo VNL idéale pour leurs applications de transport respectives. Les représentants des concessionnaires ont accès à un vaste programme de développement des compétences, grâce à l’apprentissage en ligne et aux cours dispensés en présentiel par la Volvo Academy, afin d’être parfaitement formés pour prendre en charge les nouveaux modèles Volvo VNL lorsque les camions commenceront à arriver chez les concessionnaires.

« Des solutions progressives sont nécessaires pour aider à relever les défis de l’industrie des transports, notamment la nécessité d’accroître la productivité et l’efficacité tout en réduisant les émissions. Les entreprises doivent donner la priorité à la fidélisation et au bien-être des conducteurs, en leur proposant des fonctions conviviales et des technologies avancées, afin de leur offrir une expérience de conduite exceptionnelle, ce qui est essentiel pour attirer et fidéliser les chauffeurs dans les flottes », a déclaré M. Voorhoeve. « Avec un design intérieur et extérieur à vous couper le souffle, chaque innovation introduite dans le tout nouveau Volvo VNL a été réalisée dans le but de rendre le travail du conducteur un peu plus facile et plus sûr et d’offrir un nouveau niveau de valeur au client. En repensant complètement le Volvo VNL, nous avons envisagé l’avenir des transports et vu l’opportunité d’établir de nouvelles normes dans l'industrie et de façonner de manière durable le monde que nous voulons faire bouger ».

Pour en savoir plus sur Volvo Trucks North America et le tout nouveau modèle Volvo VNL, rendez-vous sur le site Web de l'entreprise.

