SeedBlink mobiliseert €342M aan startup-investeringen over de afgelopen 4 jaar en stimuleert hiermee groei van de Europese techsector

2023 was SeedBlink's meest actieve jaar met 53 succesvol gefinancierde deals van Europese startups in 20 verschillende tech-verticals.

Het platform rapporteert meer dan €815M aan samengestelde startupwaarde, €342M aanstartup investeringen gemobiliseerd voor in totaal meer dan 250 bedrijven uit 15 landen, in 4 jaar.

ROTTERDAM, Nederland, Jan. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, Het Europese platform voor technologie gerichte equity investeringen en -beheer, noteert haar meest succesvolle jaar met de resultaten in 2023. In totaal financierde SeedBlink 53 deals waaronder de Europese supersterren FLOWX.AI, Dronamics en Alcatraz AI. De gefinancierde startups kwamen uit 20 verschillende tech-verticals. Het platform viert haar 4-jarig bestaan in het Europese ecosysteem en rapporteert een totaal van meer dan €815M aan samengestelde waarde van haar portfolio startups met €342M gemobiliseerde startup investeringen, voor een totaal van meer dan 250 bedrijven uit 15 landen. Van deze €342M haalde SeedBlink zelf €67M op via haar community van investeerders.



Het platform biedt nu 3 typen investeringsrondes: VC-backed rondes, angel syndicaten en Community Stars. Hiermee bedient het start/scaleups uiteenlopend van pre-seed tot Serie B met investeringstickets van €50k tot €5M. In 2023 is het grootste aandeel van de gefinancierde rondes Seed-financiering (41%). De top 5 gefinancierde techverticals, op basis van totaal gemobiliseerd bedrag, bestaan uit Enterprise SaaS (€67M), AI/ML (€55M), FinTech (€9M), Marketplaces (€8,5M) en MedTech deals (€5,5M).

De portefeuille waarde van de grootste individuele investeerder op SeedBlink is meer dan €900.000, met een totaal van 49 investeringen. De gemiddelde portefeuille waarde is €6.200 voor een particuliere investeerder en €44.000 voor een meer ervaren investeerder, waarbij 25% van alle portefeuilles 5 of meer bedrijven omvat. Het gemiddelde investeringsticket is €5.600, terwijl 50% van het totale geïnvesteerde bedrag bestaat uit tickets van €10.000 en hoger met het grootste individuele ticket op €500.000.

In 2023 heeft SeedBlink €180M gemobiliseerd, haar kernproducten versterkt, nieuwe deal types geïntroduceerd, haar partnernetwerk uitgebreid, financiële educatie van haar investeerders verbeterd en uitgebreid in de Duitstalige regio, dit alles om zichzelf te positioneren als een prominente speler in Europese tech investeringen- en aandelenbeheer. Dit is mede gedreven door haar portfolio aan te vullen met nieuwe oplossingen, waaronder saas platform Nimity voor aandelen beheer en management.

"De samenwerking met SeedBlink voor onze financieringsrondes is een belangrijke factor van onze groei geweest. We waarderen de flexibiliteit en proactieve betrokkenheid als mede-investeerder, gebruikmakend van hun sterke netwerk, de infrastructuur van syndicaten en het bieden van begeleiding in aandelenbeheer. Wij raden SeedBlink aan van pre-seed tot Series C bedrijven die op zoek zijn naar het stroomlijnen van het financieringsproces en het effectief managen van hun cap tables en stakeholders", deelt Ioan Iacob, CEO van FLOWX.AI.

Aandelenbeheerplatform Nimity heeft sinds de lancering in juni al meer dan 8.000 bedrijfsvertegenwoordigers en belanghebbenden mogen verwelkomen, met meer dan 1.700 geïmplementeerde captables van bedrijven inclusief meer dan 500 ESOP-begunstigden. Dit moment markeerde dat SeedBlink het enige Europese platform werd dat financiering, aandelenbeheer en secondaries voor private equity op één platform aanbiedt.

"We gaan 2024 in nog meer focussen op het eenvoudiger maken van aandelenbezit voor iedereen. We kijken uit naar een spannend 2024. Dit jaar wordt naar verwachting een beter jaar voor startende en snelgroeiende Tech bedrijven vanwege drie belangrijke redenen: een opleving van de huidige groei, potentiële toename van durfkapitaalinvesteringen door Venture Capital funds en een optimistische IPO-markt", voegt Robbin Hoogstraren, Regional Manager Benelux toe.

Lees het volledige rapport hier voor meer informatie over de impact van SeedBlink op het Europese tech startup ecosysteem, vier jaar na haar oprichting.

Over SeedBlink

De missie van SeedBlink is om aandelenbezit en beheer in Europa te vereenvoudigen en te laten groeien. Door middel van een scala aan producten, financiële diensten en haar uitgebreide netwerk, biedt het een equity management en tech-georiënteerd venture investment platform dat Europese startups en hun stakeholders in staat stelt om toegang te krijgen tot equity, deze te beheren en te verhandelen.

SeedBlink SA is geregistreerd in het register van de Roemeense financiële toezichthouder (ASF), onder nummer PJR28FSFPR/400001 per 3 november 2022, met een EU-paspoort volgens het register van crowdfundingdienstverleners van de European Securities and Market Authority (ESMA). Neem contact met ons op via e-mail: hello@seedblink.com.

