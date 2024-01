Visa et Plug and Play annoncent une alliance visant à développer l’écosystème fintech canadien

Cette collaboration a pour ambition de permettre à l’industrie canadienne de la fintech de prospérer, grâce à des événements et des opportunités financés par Visa où chacun pourra apprendre, collaborer et développer ses activités respectives

TORONTO, 22 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa Canada a annoncé une nouvelle alliance avec Plug and Play, l’un des plus grands accélérateurs et sociétés de capital-risque au monde. En sa qualité de sponsor fondateur, Visa va accompagner l’entrée de Plug and Play sur le marché canadien de la fintech et, ensemble, les deux entités créeront une plateforme permettant aux fintechs de prospérer.



L’industrie canadienne de la fintech connaît une croissance fulgurante, avec un taux de croissance annuel composé prévu à 25 % jusqu’en 2029[1]. Grâce à cette collaboration, les fintechs auront accès à la puissance, à l’échelle, à la confiance ainsi qu’à la sécurité du réseau mondial de Visa. Elles seront également invitées à des événements exclusifs et interactifs, à travers lesquels elles pourront apprendre, collaborer, développer leur réseau et rencontrer de nouveaux partenaires pour développer leur activité.

« Les fintechs suscitent l’innovation et permettent de la concrétiser — elles sont à même d’améliorer nos capacités, d’aider les clients à atteindre de nouveaux publics et à nous remettre en question de manière constructive. Chez Visa, nous accueillons à bras ouverts les fintechs — grandes et petites », commente Chris Ferron, Responsable des partenariats numériques et de la fintech, Visa Canada. « Leader des paiements numériques, Visa travaille avec des fintechs pour façonner l’avenir des paiements, grâce à des collaborations stratégiques et des offres de produits qui aident à repousser les limites de la technologie de paiement et des expériences utilisateur. Nous nous réjouissons de travailler avec Plug and Play pour faire avancer la mission des fintechs et faciliter les transactions monétaires. »

Cette relation s’appuie sur la collaboration fructueuse de Visa avec Plug and Play aux États-Unis, qui a lancé un programme appelé Inclusive Fintech Accelerator visant à favoriser la diversité et l’inclusion dans le secteur en abordant certains des défis uniques auxquels sont confrontés les divers fondateurs dans l’industrie de la technologie. Les fondateurs sélectionnés pour intégrer cet incubateur et participer au programme bénéficieront d’un accès aux produits, aux API et aux informations de Visa.

« Nos efforts conjoints avec Visa amplifieront l’impact qu’auront les start-ups fintech de la région au Canada », déclare Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play, avant de poursuivre : « Ensemble, nous montrerons notre engagement à encourager l’innovation et à favoriser l’essor d’idées révolutionnaires au sein de la communauté entrepreneuriale mondiale. »

Le programme Fintech Fast Track de Visa

La volonté de Visa d’améliorer l’écosystème des paiements passe notamment par la collaboration avec les fintechs, par le biais d’un certain nombre de programmes créés pour soutenir l’industrie, à l’instar du Fintech Fast Track Program de Visa. Cette initiative vise à aider les entreprises fintech et crypto à mettre rapidement sur le marché de nouvelles solutions de paiement, en exploitant la portée, les capacités et la sécurité de VisaNet, le réseau de paiement mondial de Visa. Grâce à ce programme, les start-ups fintech approuvées peuvent renforcer leurs offres de services de paiement à l’échelle mondiale, développer leurs capacités et accéder au réseau de partenaires en pleine expansion de Visa, qui recense 4,1 milliards de cartes et 80 millions de sites marchands dans le monde entier, à travers plus de 200 pays et territoires[2].

Pour en savoir plus sur le programme Fintech Fast Track de Visa, cliquez ici .

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Sa mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sûr qui soit, et ce afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Selon Visa, les économies qui intègrent tous les individus, partout dans le monde, encouragent tout un chacun, où qu’il soit, et l’entreprise considère que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com .

À propos de Plug and Play

Plug and Play est la plus importante plateforme d’innovation ; elle interconnecte start-ups, entreprises, sociétés de capital-risque, universités et agences gouvernementales. Basée dans la Silicon Valley, Plug and Play est présente sur plus de 50 sites répartis sur cinq continents. L’entreprise propose des programmes d’innovation et accompagne ses sociétés partenaires à chaque étape de leur parcours d’innovation, depuis la formation jusqu’à l’exécution. Plug and Play organise également des programmes d’accélération et a créé un fonds de capital-risque interne pour stimuler l’innovation en investissant dans des centaines d’entreprises prospères de plusieurs secteurs, parmi lesquelles on trouve Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal et Rappi. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.plugandplaytechcenter.com/ .

Contact médias :

Tracy Truong, Visa Canada

trtruong@visa.com

_________________________

[1] Enquête de Research and Markets sur la finance intégrée T1 2022

[2] https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/aboutvisafactsheet.pdf