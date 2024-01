Calibre Scientific fait l’acquisition de RUWAG, un fournisseur suisse de produits et de services pour le diagnostic et les sciences de la vie

LOS ANGELES, 22 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d’annoncer l’acquisition de RUWAG Handels AG (« RUWAG » ou la « Société »), un fournisseur de produits et de services pour le diagnostic et les sciences de la vie, destinés aux hôpitaux, aux laboratoires privés, aux universités et aux sociétés pharmaceutiques en Suisse. Cette acquisition stratégique souligne la volonté de Calibre Scientific d’élargir la gamme de ses produits et services pour les clients de la région regroupant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.



Depuis 35 ans, RUWAG est représent sur le marché suisse dans le domaine du diagnostic au sens large, avec une expertise dans les maladies infectieuses, la gastro-entérologie, l’oncologie, l’auto-immunité et la microbiologie. La Société fournit également des produits pour les sciences de la vie, notamment pour la transfection, les cellules, les milieux de culture, les kits de test, les systèmes d’expression génétique et des tests d’endotoxine. Complétant son expertise dans les produits, RUWAG dispose d’un service client et d’une capacité de soutien intégrés, avec des services de maintenance et de réparation pour les instruments, et d’un laboratoire d’essai interne.

L’acquisition de RUWAG vient renforcer la plateforme croissante de Calibre Scientific en Suisse, un marché dynamique pour les produits spécialisés dans le diagnostic et les sciences de la vie au regard de l’importance de son industrie pharmaceutique. « Grâce à son expertise technique approfondie des produits et à son offre de services complémentaires, RUWAG satisfait aux besoins du marché suisse depuis plus de trois décennies », a déclaré Ben Travis, directeur général de Calibre Scientific. « L’arrivée de RUWAG au sein de la famille Calibre Scientific est une source de synergies importantes puisqu’elle vient élargir notre offre de produits et de services dans la région et nous permet de nouer de nouvelles relations avec des fournisseurs et des clients ».

« Je me réjouis d’entamer ce nouveau chapitre de l’histoire de RUWAG, qui fait désormais partie de la famille d’entreprises Calibre Scientific », a ajouté Daniel Rothenbühler, directeur général de RUWAG. « L’élargissement du portefeuille résultant de cette intégration nous permet de servir nos chers clients avec une excellence et une précision encore plus grandes ».

