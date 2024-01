Coating Plasma Innovation (CPI) collabore avec Thales Alenia Space pour le traitement de surface.

Eutelsat Konnect VHTS - Freight_VX-4575 KONNECT VHTS

Pierre Jouanne, expert en matériaux et procédés sur le site de Thales Alenia Space à Cannes, France, explique pourquoi ils travaillent avec CPI.

Des partenaires tels que Coating Plasma Innovation sont des experts dans leur domaine. Le soin méticuleux qu'ils apportent s'aligne parfaitement avec notre mission d'excellence.” — Pierre Jouanne, expert en matériaux et procédés ,Thales Alenia Space Cannes

FUVEAU, FRANCE, January 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Thales Alenia Space est à l'avant-garde de l'innovation spatiale, concevant l'avenir spatial avec des projets de pointe exigeant précision, sécurité et fiabilité. "Dans l'industrie aérospatiale, les détails comptent, et la qualité de nos composants ne peut pas être compromise. Pour maintenir notre engagement envers l'excellence, nous collaborons avec des fournisseurs de premier ordre partageant la même dévotion pour la qualité et l'expertise", Pierre Jouanne, expert en matériaux et procédés sur le site de Thales Alenia Space à Cannes, dans le sud de la France, expliquant pourquoi ils travaillent avec CPI.Pierre Jouanne, expert en matériaux et en fonctionnalisation, adhésion, revêtement et traitement de surface pour les produits de Thales Alenia Space, se concentre sur les applications télécom et scientifiques. Il explique : "Ici à Cannes, nous sommes profondément impliqués dans le développement, l'intégration et la qualification des matériaux des satellites. Le traitement de surface joue un rôle crucial dans nos projets, car il garantit que nos composants répondent à nos normes strictes en termes de performances et de durabilité. Il est impératif pour nous de collaborer avec des fournisseurs fiables capables de fournir des solutions efficaces de traitement de surface, telles que les traitements de surface au plasma pour les films polymères."Traitement de surface pour l'isolation des satellites"Une application typique dans laquelle nous utilisons le traitement de surface au plasma concerne l'isolation des satellites. L'isolation est cruciale pour protéger l'électronique d'un satellite, assurant ainsi la performance globale du système. Si la métallisation de l'isolant multicouche (MLI) n’adhère pas parfaitement au film, cela pourrait potentiellement affecter la réflexion des radiations qui pourrait, à son tour, rendre l'électronique du satellite non fonctionnelle, entraînant potentiellement la perte d'un investissement significatif.""Nous avons déjà collaboré avec CPI pour la métallisation du film en PEEK, qui sert d'isolant thermique pour protéger le satellite."Il y a une décennie, Thales Alenia Space a introduit le PEEK dans ses processus. "Avant cela, nous travaillions principalement avec du polyimide provenant d'entreprises américaines. Lorsque nous avons rencontré des problèmes avec les panneaux d'isolation à ce moment-là, CPI a joué un rôle crucial en identifiant les causes fondamentales du problème.""Lorsqu'il s'agit de produits provenant des États-Unis destinés aux marchés européens, des réglementations supplémentaires sont nécessaires. Le produit doit être approuvé à la fois par le ministère américain de la Défense et le département du Commerce, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Par conséquent, nous avons commencé à chercher une alternative européenne. Une des solutions pour l'isolation était le film en PEEK. Pour le traitement au plasma après la lamination du film polymère, Coating Plasma Innovation, du groupe Plamsalex, nous a été recommandé. Ils avaient une expérience préalable dans diverses industries, améliorant l'adhérence de la couche de métallisation.""La première fois que nous avons collaboré avec CPI, nous avons pu améliorer significativement l'adhérence de la métallisation au film. CPI a démontré une connaissance approfondie en proposant des solutions par plasma sur film. CPI avait également la capacité de réaliser des traitements de surface à grande échelle. Souvent, les rouleaux avec lesquels nous travaillons dépassent les 400 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. Trouver une installation qui correspond à ces dimensions n'est pas toujours facile. L'avantage supplémentaire de la proximité de CPI avec les locaux de Thales Alenia Space en a fait un choix idéal."Aujourd'hui, Thales Alenia Space a qualifié le film en PEEK pour les applications spatiales sans nécessiter de réglementation supplémentaire. Cependant, lorsqu'ils travaillent avec des organisations comme la NASA, ils continuent de respecter leurs exigences d'utilisation de matériaux provenant des États-Unis."Nos premières discussions avec l'équipe de CPI ont été très productives. L'équipe a compris les besoins des satellites et les exigences du film pour cette application. Suite au traitement per plasma de CPI, une amélioration substantielle du produit a été obtenue. Thales a l'intention de maintenir cette collaboration.L'équipe de CPI génère également de manière constante des solutions innovantes. Nous utilisons également l'expertise de CPI pour identifier les non-conformités dans les films traités par d'autres fournisseurs, tels que l'identification des causes fondamentales des problèmes d'adhérence.Un avantage supplémentaire de travailler avec CPI est leur volonté d'évaluer rapidement des solutions potentielles. Ils peuvent fournir des échantillons rapidement, créant une relation dynamique qui s'aligne parfaitement avec nos exigences. Étant donné qu'un satellite peut représenter un investissement de 200 millions de dollars et que les délais sont souvent courts, la capacité à résoudre rapidement les problèmes est d'une importance primordiale pour nous, nous permettant de livrer aussi promptement que possible. Depuis notre collaboration avec CPI, nous avons rencontré moins de problèmes liés au film que par le passé. C'est également pourquoi Coating Plasma Innovation de grope Plasmalex est une partie intégrante de nos projets futurs.""Remarquablement, le plus important satellite géostationnaire européen utlisie des MLI ayant subi le traitement par plasma de CPI. Ce traitement a facilité la couverture du réseau Internet dans toute l'Europe.""CPI a joué un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de la métallisation sur le film d'isolation thermique. Lorsque nous rencontrons des problèmes liés aux propriétés adhésives ou aux revêtements de films sur une nouvelle surface à traiter, nous nous tournons vers notre interlocuteur chez CPI pour effectuer l'analyse dans l'un de leurs laboratoires. Ils proposent des solutions objectives qui ne sont pas toujours basées sur le plasma, fournissant des conseils d'expert impartiaux pour garantir le meilleur résultat possible.""Des partenaires tels que Coating Plasma Innovation ne sont pas simplement des fournisseurs : ce sont des experts dans leur domaine. Le soin méticuleux qu'ils apportent au traitement de surface s'aligne parfaitement avec notre mission d'excellence."