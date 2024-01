LAUGA MO LE TATALAINA O LE ATINAE O LE VAEGA TOSOVAA I SATITOA – HON. OLO FITI AFOA VA’AI – MINISITA O GALUEGA, FELAUAIGA MA ATINAE TETELE

SAMOA, January 18 - ASO TOFI 18 IANUARI 2024, 2:00 PM

Susu lau Susuga i le Taitai o le sauniga,

Afio lau Afioga i le SUI Palemia ma outou Afioga Minisita o le Kapeneta

Afio lau Afioga i le Taitaifono ma le Komiti Faatonu o le Pulega o Uafu ma Taulaga

Afifio a outou Afioga I Faauluulugaa o Matagaluega ma Fa’alapotopotoga a le malo

Afio lau Afioga Sala ma le Faletua ma le Pulega a le Kamupani o le Silva Group

Le Paia ma le Mamalu o le Auvalaaulia, Alii ma Tamaitai,

O le a ou le toe seutafilia le na’a, pe ou te toe tailia tulafaga i Paia sausaugata o lenei aso. O upu e fai i fale tetele, fai mai a a’e malo le filiga tupetoa a tupu o Samoa, ona faapea lea, se ua tatou sootuli, se ua tatou faavaotutui i le maota nei faasuli tupolata.

O paia o le Faleatua i Vaifalesa nei ou te faatulou, auā le afio o Lesa ma Lesa o Faasisina. Afio mai Faliuila ma lou Sa’ota, Te’o. Susu mai aiga e lua, Alalatai oe le Faleatua ma le Atitoa Faiga.

E faatulou foi i paia fa’alemalo, i le tafatolu fefaatauagai o le Faigamalo a Samoa. Faatulou i paia Faaleaganuu, aua e matua le tuu i paia o le Atua, auā le susu o Tama Sa o le Talalelei, ona o le Atua ma lana galuega, Tulou.

Ua malama ai nei ulugalu i le tatou feiloaiga, auā ua maea tu’ulaupua Paia o le Atua, pei ona ositaulaga ai le Susuga i le Faafeagaiga auā se manuia o lenei faamoemoe, aemaise Samoa mo a taeao.

O le agaga o le faafetai ma le me’eme’e ona ua mafai ona tatou tapuvae tasi mai i Satitoa nei, mo le tatalaina aloaia ai, o lenei atinae, ma o se faailoga manino foi lenei, o le faiga paaga faaauau pea a le tatou Malo ma le Vaega o Pisinisi Tumaoti (private sector).

Tasi lenei o ituaiga atina’e o loo nanau I ai le tele o atunuu, ile fia faatinoina. AISEA? Aua e le gata I lona taua e faatino ai le auaunaga ile Malo, ae faapena foi le unaia ai o le Tamaoaiga o si o tatou atunuu.

Ole upu moni,

amuia lenei itu-lagi ole a maua galuega I lenei atinae

Amuia foi le tatou Kamupani Vaa ole a iai se nofoaga toso vaa taugofie

Amuia foi vaa fagota laiti o si o tatou atunuu, ua maua se nofoaga e toe faaleleia ai o outou sa, ina ia unaia pea le tatou atinae o Faigafaiva.

Oute faaamuia foi I le anoano o vaa-fagota o loo I lalo ile faamalumaluluga a le Malo, ole a le toe agai I Fiti ile mamao & taugata Aua o lea ua iai lava si a tatou nofoaga-tosovaa. Ma ua iai foi inisinia faapitoa mo le faaleleia o soo se ituaiga vaa.

O le ala foi lea na a’e ai se tofa I le Faigamalo talu ai a le HRPP e faatino lenei atina’e. Aepeitai, ua alu alu suaga o le vaatele ae toe satia lona faaogaina ona o mala faalenatura, na aafia ai si o tatou atunuu, ma I’u ai lava ina tia’I le atina’e. Ua sisii foi aao o le tatou Faigamalo I lena vaitau, Ua fefefe, ua fati Ua le toe fia fai mea tosovaa, Ma ua latou feinu-fao ma le toilalo-popo I lenei lava mea e toso ai vaa-u’amea e leai ni ola. Ua galo ia i latou, le tau-alaga a le Tusi Nofoaiga Tupu 15:7 I lana Afioga Paia, “But as for you, be strong and DO NOT give up, for your work will be rewarded”

AMEN.

O lenei nofoaga tosovaa sa fausiaina e le Pulega o Uafu ma Taulaga i le tausaga e 2007, ae na toe fa’aleagaina i le Tsunami ia Setema o le 2009. Na toe fausiaina ma faaleleia i le tausaga e 2010 aepeitai na toe faaleagaina foi i le afa o Eveni i le 2012.

O le 2014 na sainia ai se maliega i le va o le Pulega o Uafu ma Taulaga ma le Faalapotopotoga o Vaa Samoa, mo se lisi e 10 tausaga e tuuina atu ile Faalapotopotoga o Vaa Samoa, e latou te faafoe ai lenei nofoaga tosova’a. Aepeitai o le masina o Me i le 2022, na sisii ai foi lima ole Kamupani Vaa a Samoa ma toe faamatuu atu le lisi i le Pulega o Uafu ma Taulaga. Ua feinu fao foi I latou ma ua matafefefe

E lei moemoenoa le Afioga ile Taitaifono & lana Komiti Faafoe faapea foi le Afioga ile Alii Pule & Pulega o Uafu & Taulaga, ile fetuutuunai pea se auala e toe faatino ai le atinae lenei, ua gaugau aano ai lo tatou Malo. O lea sa talosaga mai ai loa le kamupani o le Silva Group mo se avanoa e latou te lisiina ai ma tuuina atu loa se avanoa e latou te faafoeina ai loa lenei atina’e. O le masina o Me 2023, sa sainia ai loa le maliega tau lisi i le va ole Silva Group Samoa & Pulega o Uafu ma Taulaga, ma faatino ai loa lenei faamoemoe taua, e pei ona iai lenei taeao.

E fai ai a’u ma sui o le Taitai o le Malo ma le Faigamalo e faapea atu ai,

Lau Afioga Sala ma le Pulega ale Kamupani a le Silva Group, faamalo le loto-atunuu.

Ua leva foi ma ua afu lelea la outou tautua I le tatou Malo aemaise lo tatou atunuu. Malo finau Faafetai silasila alofa ia Samoa ma lona atina’e.

Ua uma ona faamanuia atu le Taitai ole sauniga. Ae tau ia ona matou fono-faapipii, Le Atua o manuia to maia lau faamanuiaga I lenei atinae taua aemaise le Kamupani ale Silva Group.

Ile ava male Faaaloalo tele

Ou te faasilasila atu ai Ua tatala aloaia le nofoaga tosovaa i Satitoa nei,

Faafetai & manuia le Aso