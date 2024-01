Ensurge Micropower reçoit un avis d’acceptation de deux brevets américains supplémentaires pour sa technologie de microbatterie au lithium à semi-conducteurs

Une fois les brevets délivrés, Ensurge aura obtenu les trois brevets objet des demandes déposées en 2020 portant sur des technologies de microbatterie, qui font partie intégrante de l’alimentation des appareils portatifs, des appareils auditifs et des périphériques IoT actuels et futurs de 1 à 100 mAh

SAN JOSÉ, État de Californie, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE : ENSU, et OTCQB : ENMPY), ci-après « Ensurge » ou la « Société », un fournisseur de premier plan de microbatteries au lithium à semi-conducteurs destinées à une nouvelle génération d’appareils portatifs, d’appareils auditifs et de périphériques IoT, annonce ce jour avoir reçu des avis d’acceptation pour deux brevets supplémentaires déposés en 2020 et qui seront officiellement délivrés dans les trois mois. Les deux demandes de brevet couvrent la technologie de base de l’empilement de batteries et des électrolytes techniques. Ils complètent le premier brevet de batterie qu’Ensurge a obtenu le 22 août 2023, portant sur la fabrication et le conditionnement de microbatteries à semi-conducteurs sur un support en acier inoxydable.



Ensurge a révélé le dépôt de ces brevets lors d’une annonce boursière le 14 avril 2020. Chacun d’entre eux est fondamental pour le portefeuille de propriété intellectuelle d’Ensurge. Un brevet complémentaire sur la technologie de barrière sur l’acier inoxydable (US 11,742,363) a également été délivré le 29 août 2023, s’ajoutant au portefeuille de propriété intellectuelle de base dans ce domaine.

« Ces brevets couvrent des innovations qu’Ensurge utilise pour développer une nouvelle catégorie de microbatteries destinées à une nouvelle génération d’appareils connectés », a déclaré Arvind Kamath, vice-président exécutif du développement technologique chez Ensurge. « Les appareils auditifs et portatifs d’aujourd’hui ont besoin d’une densité énergétique plus élevée et de vitesses de chargement plus rapides que ce qui était possible auparavant, ainsi que de facteurs de forme personnalisables et d’une capacité de fabrication évolutive et en grande quantité. Nos technologies de microbatterie sont essentielles pour relever ces défis. »

Les brevets d’Ensurge couvrent quatre piliers d’innovation, qu’elle a détaillés dans le cadre d’une annonce boursière le 23 mai 2022. Il s’agit notamment de l’utilisation d’un support en acier ultrafin de 10 µm, de la capacité d’empiler et de conditionner des cellules de batteries de base sur ce support, d’une chimie du lithium à semi-conducteurs sans anode et de l’utilisation d’un procédé rouleaux à rouleaux éprouvé et évolutif pour la fabrication des batteries.

Les avantages de la technologie des batteries d’Ensurge ont été décrits dans un article de perspective révisé par des pairs et publié par l’American Chemical Society en octobre 2023, comme l’a annoncé la Société le 16 octobre 2023. Le 20 novembre 2023, la société a annoncé que la conception de la batterie avait remporté la première phase du concours de conception de microbatteries organisé par l’Agence fédérale américaine responsable de la mise en œuvre de la politique énergétique (U.S. Department of Energy, « DOE »).

À propos d’Ensurge Micropower

Fidèle à sa mission d’énergiser l’innovation (Energizing Innovation™), Ensurge est à l’origine de la toute première micro-batterie au lithium à semi-conducteurs ultraplate, flexible, fiable et fondamentalement sûre pour les appareils portatifs, capteurs connectés et autres dispositifs similaires de 1 à 100 milliampères-heure (« mAh »). La micro-batterie innovante conçue par Ensurge permet la création de produits rechargeables à haute densité énergétique, parfaits pour des usages soumis à des contraintes de forme, notamment les appareils auditifs (prothèses auditives et écouteurs sans fil), les appareils numériques et les dispositifs de santé portables, les équipements sportifs et de fitness, ainsi que les capteurs connectés IoT utilisant la récupération d’énergie pour alimenter des objets du quotidien. Située au cœur de la Silicon Valley, l’usine de fabrication de pointe de la Société associe technologie de production brevetée et innovation en matière de matériaux, à l’échelle des procédés de production en continu. Elle permet d’offrir les nombreux avantages de la technologie emblématique d’Ensurge aux marchés bien établis et en développement.

