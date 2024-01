Share This Article

COMMUNIQUE DE PRESSE

Jean-Claude Lumaret, ancien Directeur Général de Carbios, rejoint le Conseil d’Administration de Global Bioenergies

Evry, le 18 janvier 2024 –17h45 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce la cooptation de Jean-Claude Lumaret, ancien Directeur Général de Carbios, en tant qu’administrateur indépendant. Il succède à Alain Fanet, qui a démissionné ce jour pour se consacrer à d’autres projets professionnels.

Jean-Claude Lumaret, Co-fondateur et Directeur Général de Carbios pendant près de 10 ans, a su mener le développement et lancer l’industrialisation de technologies de rupture résolument environnementales pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles.

Jean-Claude Lumaret déclare : « Le projet porté par Global Bioenergies présente de nombreuses similarités avec celui de Carbios : un procédé biologique innovant permettant d’apporter une nouvelle solution pour protéger l’environnement. Je souhaite à présent utiliser mon expérience pour contribuer au changement d’échelle de Global Bioenergies et permettre à la Société de diffuser le plus largement possible cette nouvelle solution de décarbonation. »

Corinne Granger, Présidente du Conseil d’Administration, ajoute : « Nous remercions Alain Fanet pour sa contribution au Conseil d’Administration ces quatre dernières années, et souhaitons bienvenue à Jean-Claude Lumaret au sein du Conseil. Son expérience très riche et sa compréhension fine des risques et des enjeux auxquels une société d’innovation telle que Global Bioenergies fait face lui permettront de participer efficacement aux décisions stratégiques de la Société. »

Le Conseil d’Administration de Global Bioenergies est aujourd’hui composé de 7 membres : six administrateurs et un censeur ; trois femmes et quatre hommes.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

