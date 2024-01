CONSORZIO PIADINA ROMAGNOLA IGP Al Sigep di Rimini la ricetta della Piadina Romagnola Igp a colazione

RIMINI, ITALIA, January 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Colazione con la Piadina Romagnola Igp? Perché no? D’altronde si è sempre detto che la Piadina è un prodotto eclettico che si abbina a tutto.E’ la proposta che il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP fa al grande pubblico del Sigep in programma a Rimini dal 20-24 gennaio.La piadina romagnola IGP nella sua versione dolce ideale per colazione sarà protagonista di uno show cooking guidato Francesco Aquila, il vincitore di MasterChef Italia 10 e talent food Capital Innova.L’appuntamento è per martedì 23 gennaio a partire dalle ore 13 (padiglione B1) nella Choco Arena del Sigep, lo spazio dedicato a talk, show cooking e incontri.Accanto allo show cooking, proseguono le altre azioni previste da Choose the European Friendship, il progetto triennale di promozione e informazione del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP rivolto a Italia e Germania.La campagna è inoltre finanziata dalle aziende italiane: ADP Food, Alimenta, Casa della Piada CRM, Loriana La Piadina, Morato Pane & Idee, Negroni Umberto, Orva, Piadina da Giorgia, Piadina del Mare, Riccione Piadina, Riviera Piada.Notizie sul Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina RomagnolaIl Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP è stato costituito per promuovere e valorizzare la Piadina Romagnola o Piada Romagnola, e la variante di Piadina o Piada Romagnola alla Riminese, oltre a far applicare il disciplinare, testo di riferimento per la produzione della Piadina che rispetta la ricetta tradizionale. L’impegno del Consorzio ha portato all’ottenimento del riconoscimento della denominazione di Indicazione Geografica Protetta (IGP) il 24 ottobre 2014. Attualmente il Consorzio conta 12 realtà di diversa grandezza fra aziende artigianali, industriali e chioschi appartenenti alle zone della Romagna. Per queste aziende il Consorzio svolge il ruolo di mediatore e di rappresentanza.Finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.