Lightspeed et GreatLIFE s’associent pour offrir aux clients des expériences de golf technologiques de classe mondiale

MONTRÉAL, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec GreatLIFE Golf & Fitness, un exploitant multi-parcours (MCO) leader de l’industrie. Grâce à ce partenariat, Lightspeed fournira au réseau de 56 parcours de GreatLIFE des solutions technologiques personnalisées adaptées à ses besoins opérationnels uniques. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Cette collaboration marque une étape importante dans le paysage technologique du golf et souligne l’engagement continu de Lightspeed à fournir des solutions de pointe dans ce secteur d’activité.

«Nous sommes ravis d’accueillir GreatLIFE Golf & Fitness dans la famille Lightspeed», a déclaré David Hope, directeur général de Lightspeed golf. «Nos deux organisations partagent l’engagement de fournir des solutions flexibles et innovantes à l’industrie du golf, qui permettent aux propriétaires et aux exploitants de s’épanouir. C’est grâce à cet engagement que nous avons vu un alignement naturel. Ce partenariat marque un pas en avant dans notre vision commune d’offrir des expériences de golf accessibles et technologiques.»

GreatLIFE Golf gère un vaste réseau de 56 établissements à travers les États-Unis. À la suite d’un processus rigoureux de vérification diligente, qui a permis d’évaluer diverses solutions de point de vente pour le golf, Lightspeed s’est avérée être le choix privilégié pour les 14 établissements de GreatLIFE à Kansas City, avec des plans d’implantation dans d’autres emplacements. Ce partenariat consolide la position de Lightspeed en tant que partenaire technologique de choix pour les MCO renommés de l’industrie du golf, ajoutant GreatLIFE à une prestigieuse liste de collaborateurs, dont Landscapes Unlimited, Advance Golf Partners, Kapalua Troon, Ron Jaworski Golf, OKI Golf, KemperSports et MCG.

Ce partenariat est d’autant plus remarquable que Lightspeed s’engage en faveur d’un golf public et accessible—un engagement partagé par GreatLIFE, dont la mission est d’enrichir la vie des familles et des communautés grâce au golf, à la remise en forme et à des modes de vie sains.

Flexibilité sans précédent grâce à une interface API ouverte

La caractéristique principale qui a conduit GreatLIFE à choisir Lightspeed est la flexibilité de la plateforme grâce à son interface API ouverte infonuagique. GreatLIFE a intégré en toute simplicité les solutions de point de vente Lightspeed détaillants et Lightspeed restaurateurs avec son moteur de réservation directe préféré, GolfBack. Ce niveau de personnalisation, combiné aux capacités multi-emplacement de Lightspeed et à son écosystème de partenaires, en fait un choix puissant pour les MCO complexes qui cherchent à améliorer leurs opérations.

Le soutien de Lightspeed lors de l’intégration, la gestion de compte dédiée et les équipes de spécialistes de l’adoption produit ont également joué un rôle essentiel dans la décision de GreatLIFE. Compte tenu de l’engagement de GreatLIFE à maintenir un niveau élevé de service à la clientèle à travers sa large base de clients, elle avait besoin d’un partenaire capable de fournir la même chose. De l’intégration aux services après-lancement, l’équipe de Lightspeed est composée d’experts de l’industrie qui collaborent étroitement avec les clients pour assurer leur succès.

«Lors de notre évaluation approfondie des solutions de point de vente de golf disponibles, Lightspeed s’est imposée comme le choix le plus évident», a déclaré John Brown, PDG de GreatLIFE Golf & Fitness. «L’interface API ouverte de la plateforme, combinée à sa technologie moderne et à ses capacités de personnalisation inégalées, la distingue. L’engagement de Lightspeed à l’égard du service à la clientèle et son expertise de l’industrie ont renforcé notre décision. Nous sommes impatients de tirer parti de la technologie de Lightspeed pour améliorer l’expérience dans notre réseau de 56 établissements.»

Lightspeed propulse les meilleures entreprises au monde, notamment : Founders Group International, Landscapes Unlimited, KemperSports, TPC Myrtle Beach, Cape Kidnappers et Kapalua Troon.

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed golf sur notre site web. L’équipe de Lightspeed sera aussi sur place au PGA Show 2024 du 24 au 26 janvier au kiosque 3929.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

À propos de GreatLIFE

La mission de GreatLIFE Golf Management est d’enrichir la vie des individus et des familles grâce à

le jeu de golf, des liens sociaux positifs et un dévouement à un mode de vie sain tout en comprendre l’énorme avantage économique qu’un club peut apporter à sa communauté locale.

GreatLIFE Golf exploite actuellement 56 clubs dans 10 États et est le neuvième plus grand parcours de golf opérateur dans le monde.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :



Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/034359b5-f9d2-4c19-87f5-fb6b02d0a7e6/fr