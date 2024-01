CIRA et le Libertel de la Capitale nationale s’associent pour offrir un service Internet gratuit et sécurisé aux communautés à faible revenu d’Ottawa

Ce projet pilote aidera à soutenir des milliers de personnes à faible revenu.

OTTAWA, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que de plus en plus de Canadien·nes luttent contre la hausse des coûts de l’accès à Internet et d’autres éléments essentiels, CIRA s’associe au Libertel de la Capitale nationale, un fournisseur d’accès à Internet sans but lucratif basé à Ottawa, pour répondre au problème de l’abordabilité de la connectivité urbaine.



Dans le cadre de son initiative Net Good, CIRA est fière d’annoncer un investissement de deux ans de 250 000 $ pour soutenir le projet pilote du Réseau Wi-Fi communautaire du Libertel de la Capitale nationale qui aide les personnes vivant dans des communautés à faible revenu à Ottawa, à combler le fossé numérique en offrant gratuitement un soutien Wi-Fi et des compétences numériques.

Cette initiative de cinq ans sera axée sur les quartiers de Vanier, Overbrook et Sandy Hill qui connaissent certains des plus hauts niveaux d’inégalités sociales et économiques de la ville. Les résident·es de ces quartiers sont plus susceptibles de lutter pour payer les coûts élevés de la connectivité Internet et pourraient bénéficier d’un soutien pratique pour améliorer leurs compétences numériques.

Réalisée en partenariat avec la Société de logement communautaire d’Ottawa et Réseaux Hiboo, le projet Réseau Wi-Fi communautaire sera lancé à l’automne 2024 dans des espaces communs au 251 et 255 rue Donald, deux immeubles de LCO situés à Vanier. Le réseau offrira un Wi-Fi gratuit, sécurisé, rapide et de haute qualité dans les espaces communautaires intérieurs et extérieurs où les résident·es vivent, socialisent et accèdent aux services sociaux.

En plus de soutenir financièrement l’initiative, CIRA déploiera également ses services DNS Firewall et son Test de performance Internet, ainsi qu’un soutien technique à la sécurité du réseau. La Société de logement communautaire d’Ottawa, le plus important fournisseur de logements sociaux, communautaires et abordables de la ville, fournira l’accès à ses installations pour la mise en œuvre, soutenant la prestation technique et communautaire. Enfin, Réseaux Hiboo, le premier fournisseur municipal de télécommunications par fibre optique d’Ottawa-Gatineau, offrira 18 mois de connectivité de raccordement optique à 1 Gbps gratuite.

Le projet pilote du Réseau Wi-Fi communautaire est une occasion unique de partager les leçons apprises avec des initiatives similaires à travers le pays. Cette nouvelle initiative de financement complète le programme annuel de subventions Net Good de CIRA qui fournit des millions de dollars en financement à des projets communautaires qui répondent aux défis numériques dans les communautés rurales, éloignées et autochtones partout au Canada. Le prochain appel à candidature pour les subventions de CIRA débutera le 1er mars 2024 pour les organisations partout au pays qui offrent un accès communautaire à Internet, améliorent la sécurité en ligne et s’engagent dans les politiques Internet.

« CIRA se fait un devoir d’aider à combler le fossé numérique pendant des années grâce à notre programme de subventions Net Good qui a eu un impact réel dans les communautés rurales, nordiques et autochtones. Cependant, même les communautés urbaines souffrent d’un manque de connectivité en raison du coût élevé de l’accès à Internet. Nous sommes fier·ères de nous associer à Libertel de la Capitale nationale pour aider à combler cet écart en offrant un réseau Wi-Fi communautaire aux quartiers à faible revenu d’Ottawa. Ce réseau en pleine croissance assurera que plus de familles de la ville ont l’accès Internet dont elles ont besoin pour travailler, apprendre et interagir avec leurs communautés et le monde. »

– Byron Holland, président et chef de la direction, CIRA

« Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de piloter un réseau Wi-Fi véritablement communautaire à Ottawa. Ce projet permettra aux résident·es, en particulier ceux et celles qui sont les plus touché·es par les prix élevés de l’Internet résidentiel et des données sur les téléphones cellulaires, d’accéder gratuitement à Internet dans leurs quartiers et d’accéder aux services communautaires. Nous croyons que cela aidera les personnes, tout en renforçant la résilience numérique de la communauté. »

― Shelley Robinson, directrice générale, Libertel de la Capitale nationale

« LCO est ravie de s'associer au Libertel de la Capitale nationale, à CIRA et Réseaux Hiboo pour offrir une connexion Wi-Fi gratuite aux espaces communs de deux immeubles de la Société de logement communautaire d’Ottawa à Vanier. Durant cette période où le coût de la vie a augmenté pour nos locataires, cette initiative collaborative offrira un accès aux opportunités, aux services et à la connectivité qu’offre Internet. »

― Stéphane Giguère, président, directeur général de la Société de logement communautaire d’Ottawa

« Réseaux Hiboo est heureux de travailler avec le Libertel de la Capitale nationale et CIRA sur le projet de réseau Wi-Fi communautaire qui démocratise l’accès à Internet pour toutes et tous et leur permet d’accéder aux avantages socio-économiques qui l’accompagnent. »

― Christopher Emery, responsable général, Réseaux Hiboo



« Pour favoriser le progrès grâce à la connectivité, j’applaudis l’engagement du Libertel de la Capitale nationale à combler le fossé numérique à Overbrook et Vanier South avec le lancement de son projet pilote de Wi-Fi communautaire gratuit », a déclaré Rawlson King, conseiller municipal d’Ottawa pour Rideau-Rockcliffe Ward. « En travaillant avec les membres de notre communauté, ainsi qu’avec des partenaires solides, cette initiative fournira non seulement un accès à Internet, mais favorisera également une plateforme de collaboration, d’innovation et d’engagement communautaire. En favorisant une communauté connectée, nous pouvons collectivement viser à améliorer des vies, à amplifier des voix et à créer un avenir plus équitable pour toutes et tous. »

― Rawlson King, conseiller municipal d’Ottawa pour Rideau-Rockcliffe Ward

En savoir plus sur le projet pilote Réseau Wi-Fi communautaire

Pour en savoir plus sur l’engagement de CIRA à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes, visitez https://www.cira.ca/fr/net-good/. Et pour voir comment les subventions de CIRA soutiennent les communautés, rendez-vous sur : https://www.cira.ca/fr/subventions/.

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire de Internet un espace sécurisé et accessible à tous et toutes. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos du programme Net Good par CIRA et de ses subventions

Le programme Net Good par CIRA soutient des projets, des communautés et des politiques qui améliorent Internet pour tous les Canadien·nes. CIRA est fière de financer Net Good par CIRA à partir des revenus générés par CIRA grâce aux domaines .CA et aux services de cybersécurité. Les subventions de CIRA représentent une de ses plus précieuses contributions au programme Net Good avec près de 12 millions de dollars investis dans des centaines de projets communautaires Internet dans tout le Canada pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de sécurité en ligne et d’engagement politique.

À propos de Libertel de la Capitale nationale



Libertel de la Capitale nationale est l’option locale sans but lucratif d’Ottawa aux fournisseurs d’Internet commercial. Dans le cadre de son engagement à faire progresser l’équité numérique, l’organisme croit que chaque personne a droit à un service Internet abordable et de haute qualité qu’elle peut comprendre comment utiliser, tout en se sentant en sécurité en ligne. Libertel de la Capitale nationale connecte les populations locales à Internet depuis plus de 30 ans et continue de trouver des moyens d’offrir un accès Internet abordable tout en soutenant les compétences numériques et la sécurité.

À propos de la Société de logement communautaire d’Ottawa

LCO est un propriétaire d’immeubles qui fournit près de 15 000 logements à près de 32 000 locataires, y compris des aînés, des parents, des enfants, des couples, des célibataires et des personnes handicapées dans un grand nombre de communautés de la ville d’Ottawa. LCO veille au logement d’une population diversifiée sur les plans linguistiques, ethniques et culturels. LCO est le plus important fournisseur de logements sociaux et abordables à Ottawa, ville dont il gère les deux tiers du parc de logements sociaux, et le deuxième en importance en Ontario.

À propos de Réseaux Hiboo

Réseaux Hiboo est le premier et le seul fournisseur de services de réseau intelligent d'Ottawa-Gatineau à offrir des solutions de connectivité de haute qualité et de grande capacité aux entreprises et aux organisations, agissant comme catalyseur du leadership mondial de la région dans l'économie numérique du futur. Ses solutions Ethernet et Internet dédiées permettront les initiatives de villes intelligentes et d'autres innovations de pointe pour la région. Réseaux Hiboo appartient à Hydro Ottawa Holding Inc.

